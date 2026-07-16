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    16 июля 2026, 06:27 • Новости дня

    В Британии представили результаты генной терапии от болезни Альцгеймера

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые представили результаты клинических испытаний нового препарата, который снижает выработку тау-белка и замедляет когнитивные нарушения у пациентов с болезнью Альцгеймера на 50%, пишет Time.

    Ученые на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне представили обнадеживающие результаты тестирования генной терапии, направленной на снижение уровня тау-белка. Препарат «Диранерсен», разработанный биотехнологической компанией Biogen, блокирует выработку этого белка в клетках, пишет Time.

    В исследовании приняли участие 416 человек с болезнью Альцгеймера. Они получали различные дозы «Диранерсена» или плацебо дважды в год через люмбальную пункцию.

    Спустя 18 месяцев у пациентов, принимавших препарат, уровень тау-белка в мозге снизился на 50-65% по сравнению с контрольной группой.

    Снижение уровня белка привело к улучшению когнитивных функций. У пациентов, получавших лекарство, замедлилось снижение памяти и навыков рассуждения на 50%. При этом даже минимальная доза препарата оказалась эффективной.

    «Мы начинаем готовиться к тому, как будет выглядеть это будущее, и это захватывающе», – заявила главный научный сотрудник Ассоциации Альцгеймера Мария Каррильо.

    Ученые отмечают, что, несмотря на успехи в борьбе с амилоидом, именно накопление тау-белка часто предшествует когнитивным нарушениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в мае начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера. Японские ученые назвали главную ошибку в профилактике деменции. Ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости.


    13 июля 2026, 19:11 • Новости дня
    Геронтологи призвали пересмотреть границы молодости
    Геронтологи призвали пересмотреть границы молодости
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Современные люди дольше сохраняют здоровье и работоспособность, поэтому привычные представления о возрасте требуют пересмотра, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные геронтологи, комментируя предложение академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко поднять границу молодежного возраста в России до 40 лет.

    «Возраст это фенотипическое, внешнее проявление процесса сначала взросления, а потом старения. Не бывает такого, что сегодня вам 34 года и 363 дня и вы молодой, а завтра стали зрелого возраста. Это один и тот же процесс, а поскольку он у всех течет гетерохронно, с разной скоростью, по-разному играют генетические факторы, факторы питания, нагрузки, то и все выглядят по-разному», – говорит врач-гериатр и невролог, геронтолог, нейрофизиолог и спортивный физиолог Валерий Новоселов.

    Есть очевидные факторы, а есть неочевидные, продолжает он. «Мир стареет, количество людей пожилого и старческого возраста возрастает. И среди них есть сенаторы, чиновники, государственные деятели, которым хочется, чтобы молодые люди были постарше. Когда я учился в институте, люди 35 лет казались мне очень взрослыми, а сейчас, когда мне 65, они кажутся детьми», – отмечает собеседник. По его мнению, для Онищенко, которому в этом году исполнится 76 лет, сорокалетние – тоже молодые люди.

    Кандидат биологических наук, член правления геронтологического общества при РАН Александр Халявкин также считает, что все подобные границы молодого и зрелого возраста условны. Особенно если учесть такое понятие как биологический возраст, который может отличаться от паспортного в ту или в другую сторону. Потому что, в отличии от старости (состояния), старение – это процесс. А каждый процесс характеризуется скоростью, которая, в свою очередь, индивидуальна. Она зависит и от генотипа, и от влияния среды, которые побуждают людей функционировать в том или ином режиме. Как раз эти условия и режимы могут ускорять или замедлять старение.

    «Полных данных о состояния здоровья населения России у меня нет. Однако, судя по динамике выживания когорт, условные границы молодости в России вполне могут быть увеличены с 35 до 40 лет. И граница в 40 лет, которую предлагает для обсуждения Геннадий Онищенко, гораздо ниже вариантов для верхней границы молодости в классификациях ВОЗ – 45 и, даже, 59 лет. Конечно, возможны индивидуальные вариации, но, в целом, эти цифры вполне адекватны», – считает собеседник.

    Он вспоминает фразу, которую часто приписывают Александру Пушкину в 16-летнем возрасте: «В комнату вошел старик лет 30». Тогда юный поэт описал ей историка и писателя Николая Карамзина в своих записках. Из этого выражения можно сделать вывод, что все меняется.

    Халявкин рассказывает, что существует несколько классификаций ВОЗ по возрастам, и согласно одной из них, молодость «длится» от 18 до 45 дет, зрелый возраст наступает с 46 и продолжается до 60, преклонный возраст с 61–75, старческий возраст 76–90 и к долгожителям относят людей старше 90 лет. Теперь же, полагая, что «общество молодеет» Всемирная организация здравоохранения выдала такую возрастную классификацию по годам – поздняя юность 15–24, молодость 25–59, зрелый возраст 60–74, старость 75+, долгожители 90+.

    Эксперт предлагает дополнить существующую возрастную классификацию, выделяя период от 100 до 110 лет как возраст сентенариев (столетних долгожителей), а людей старше 110 лет относить к суперсентенариям – супердолгожителям. По его мнению, на этом периодизацию можно завершить, поскольку в современных экономически развитых странах достижение возраста 120 лет и более практически невозможно.

    «Это связано с тем, что в этих странах довольно низкие уровни смертности в молодости (что повышает среднюю продолжительность жизни в этих странах), сопровождаются более быстрым возрастным повышением этих уровней смертности в сравнении с менее быстрым возрастным повышением в странах с менее комфортными условиями проживания», – объяснил Халявкин.

    По словам эксперта, у представителей последних категорий из предложенной классификации средняя продолжительность жизни ниже из-за более высокой смертности, однако именно в этих странах могут быть более вероятны рекорды долголетия. Это связано с тем, что темпы роста смертности с возрастом там ниже, что повышает шансы отдельных людей достичь экстремально высокого возраста.

    Халявкин отметил, что среди тех, кто уже достиг глубокой старости, вероятность стать сверхдолгожителем может быть выше в менее благополучных с точки зрения условий жизни странах. При этом остается проблема подтверждения возраста таких людей, хотя статистические закономерности указывают на такую возможность.

    Ранее академик РАН, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бокерия рассказал, что для сохранения здоровья и трудоспособности как можно дольше, важно соблюдать режим сна, ложиться и просыпаться в одно и то же время, а сам отдых должен занимать не менее восьми часов. Кроме того, академик посоветовал ограничить потребление соли и сахара, увеличить долю овощей и фруктов в рационе и полностью отказаться от алкоголя.

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    14 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    В космосе нашли сахар

    В космическом облаке вдали от Земли нашли молекулы сахара

    В космосе нашли сахар
    @ ESA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи обнаружили эритрулозу – сахар, встречающийся в малине, в молекулярном облаке на расстоянии почти 27 тыс. световых лет от Земли.

    Молекулы сахара были впервые найдены в межзвездном пространстве, сообщает New Scientist.

    Открытие подтверждает гипотезу о том, что ранняя жизнь на Земле могла зародиться благодаря сложным сахарам, прибывшим из космоса. Сахара являются фундаментальными строительными блоками РНК и ДНК, генетического материала живых клеток.

    Исаскун Хименес-Серра из Центра астробиологии в Мадриде и ее коллеги направили радиотелескопы на молекулярное облако G+0.693-0.027. Сравнив радиоизлучение с лабораторными измерениями, они безуспешно искали простейшие сахара. Тогда было решено проверить наличие более сложного четырехуглеродного сахара – эритрулозы.

    «Когда я начала смотреть на сигналы, я подумала: «Я не могу в это поверить!»» – заявила Хименес-Серра. Она отметила, что было обнаружено огромное количество сахара. Результаты показывают, что эритрулоза могла сформироваться до появления Солнечной системы и попасть на молодую Землю около четырех млрд лет назад.

    Этот процесс мог доставить на планету от 500 тыс. до 50 млн тонн эритрулозы. Есихиро Фурукава из Университета Тохоку в Японии назвал открытие очень захватывающим, указывая на дополнительный источник распространения сахара помимо астероидов. Теперь стало ясно, что ингредиенты для биохимии распространены по всей галактике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские ученые нашли на астероиде Рюгу необходимые для создания ДНК нуклеиновые основания.

    Астроном Сергей Назаров назвал спутники Юпитера и Сатурна перспективными местами для зарождения внеземной жизни.

    Позже исследователи выявили на поверхностях Плутона и Титана неизвестное химическое соединение.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    16 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

    Tекст: Катерина Туманова

    В летний период владельцы загородных участков рискуют столкнуться с опасной природной инфекцией, передающейся через укусы насекомых и контакты с грызунами, предупредили в Роспотребнадзоре.

    «Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – рассказали там РИА «Новости».

    Болезнь передается человеку через насекомых, зараженных животных, а также загрязненную воду и пищу.

    Наиболее надежным способом защиты специалисты называют вакцинацию. Специфический иммунитет формируется примерно через 20-30 дней после прививки и надежно защищает организм в течение пяти лет.

    Прививаться рекомендуют охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и жителям сельской местности. Помимо вакцинации, Роспотребнадзор советует использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые два часа осматривать тело на наличие клещей.

    Заболевание вызывает воспаление лимфоузлов и образование болезненных язв. Инфекция часто сопровождается кашлем, одышкой, сильной болью в животе и приступами рвоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр освободил дачников от регистрации теплиц и уличных туалетов. Агроном назвала доступные для выращивания в России экзотические фрукты. Психологи предупредили об опасности стремления к идеальной даче.

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    14 июля 2026, 10:05 • Новости дня
    Ученые расшифровали имя древнего математика майя

    New Scientist: Вычислившего орбиты Марса и Венеры ученого майя звали Тан Ваах

    Ученые расшифровали имя древнего математика майя
    @ REUTERS/Edgard Garrido

    Tекст: Мария Иванова

    На стенах древнего здания в Гватемале обнаружены иероглифы с вычислениями орбит Марса и Венеры, впервые раскрывающие имя их автора, жившего 1200 лет назад.

    Ученые впервые идентифицировали древнего астронома-математика майя, чьи сложные вычисления предсказывали орбитальные циклы Марса и Венеры, передает New Scientist.

    «Это первое прямое упоминание предка-астронома-математика майя по личному имени», – заявил Франко Росси из Массачусетского технологического института. По его словам, это также самое древнее из известных имен астронома-математика на территории всей Америки.

    С 2010 года раскопки в Гватемале выявили астрономические и математические надписи внутри небольшого каменного здания. На восточной и северо-восточной стенах находятся около 50 текстов, которые ученые считают черновиками. Росси и его коллеги расшифровали один из этих муралов, названный «Текст 19». Внизу фрески указано имя Сак Тан Ваах, что переводится как «Белогрудая лисица».

    Текст состоит из 11 иероглифов, которые пришлось сканировать и изучать под разными углами освещения. Система календарей в «Тексте 19» использует математику в привязке к периодам времени, включая 260-дневный и 365-дневный календари, а также циклы Венеры и Марса. Вероятно, дата, к которой относится текст, – 7 ноября 781 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи обнаружили в Белизе зубы представителей знати майя.

    Советский исследователь Юрий Кнорозов расшифровал письменность этих древних индейцев.

    Ученые перевели текст древних вавилонских табличек о лунных затмениях.

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    15 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Главе Лондонской ассамблеи закрыли счет из-за кофе на Украине

    Главе Лондонской ассамблеи Боффу закрыли счет из-за кофе на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главе Лондонской ассамблеи (совещательный орган в администрации Большого Лондона) Эндрю Боффу закрыли счет в британском банке из-за платежа, который он сделал в киевском кафе во время визита на Украину, сообщает газета Telegraph.

    Эндрю Бофф столкнулся с блокировкой карты по возвращении в Британию, передает РИА «Новости». Выяснилось, что причиной стали транзакции, совершенные политиком в киевском кафе.

    «Эндрю Бофф, председатель Лондонской ассамблеи, рассказал, что после того, как он заплатил 36 фунтов стерлингов (48 долларов) за кофе и обед в Киеве во время своего визита в мае, он вернулся в Британию и обнаружил, что его банковская карта больше не работает», – отмечает издание.

    Финансовая организация First Direct, принадлежащая конгломерату HSBC, уведомила клиента об аннулировании карты из-за операций в подсанкционной стране. Полное закрытие счета запланировано на начало сентября.

    Сам чиновник выразил недоумение по поводу случившегося. Он подчеркнул, что поддерживает ограничения против России, однако не видит связи со своими тратами на Украине, а представители банка так и не прояснили ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский банк HSBC из-за санкций отказался принимать переводы на счета частных клиентов из России и Белоруссии.

    В мае 2026 года власти Британии пополнили антироссийский санкционный перечень на 18 позиций.

    Месяцем ранее Лондон внес в черные списки несколько российских финансовых организаций.

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    14 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ снизить расход ресурсов ИИ

    В России упростили оценку точности классического машинного обучения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные специалисты теоретически обосновали вычислительно легкий метод для алгоритмов градиентного спуска, позволяющий быстрее и дешевле определять надежность предсказаний базовых систем машинного обучения.

    Новый подход поможет существенно уменьшить затраты на работу классических форм искусственного интеллекта. Открытие особенно актуально для медицины, финансов и автономных систем, где критически важно знать степень уверенности в принятом решении.

    «Математическое доказательство позволяет пересмотреть отношение к простым эмпирическим методам оценки точности в машинном обучении: разработчики смогут получать надежные оценки неопределенности быстрее и с меньшими вычислительными затратами», – сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ ВШЭ.

    Алгоритмы стохастического градиентного спуска содержат элементы случайности, поэтому для них необходимо строить доверительные интервалы. Традиционные способы требуют сложных статистических расчетов, отнимающих много времени и вычислительных мощностей.

    Младший научный сотрудник вуза Марина Шешукова пояснила, что подобные простые методы уже применялись на практике и показывали хорошие результаты. Теперь исследователям удалось найти причину этого преимущества и дать ему строгое математическое объяснение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для поддержки разработчиков отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Ранее команда из Университета Решетнева создала методику избавления нейросетей от недостоверных фактов. А ученые из ЛЭТИ разработали нейроморфную систему для сокращения использования вычислительных ресурсов в процессе машинного обучения.

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    14 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Покидающий пост британского премьер-министра Кир Стармер стал первым действующим главой правительства страны, который удостоился ордена Почетного легиона от президента Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вручил Киру Стармеру перед его уходом с поста премьера историческую награду за его ключевую роль в создании «коалиции желающих» – группы стран под председательством Франции и Британии, которые обязались поддержать Украину – в критический для Европы момент в начале 2025 года, пишет Guardian.

    «Присуждение этой награды Стармеру подчеркивает значительный сдвиг по сравнению с более напряженными отношениями Макрона с некоторыми предыдущими премьер-министрами, поскольку французский лидер часто конфликтовал с консерваторами Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Лиз Трасс по вопросу Brexit», – отметила газета.

    Вручая награду, Макрон заявил, что Стармер сыграл «историческую роль» в создании группы стран, поддерживающих Украину.

    «Должен сказать, все человеческие качества, которые мы учимся ценить, остаются очень важными для всех нас. В вас мы нашли очень надежного и дружелюбного партнера», – приводит газета слова Макрона на церемонии вручения ордена Стармеру.

    Еще одним британским премьер-министром, получившим аналогичную награду, но более высокого уровня, Большой крест ордена Почетного легиона – был Уинстон Черчилль, напоминает Guardian. Он получил его в 1958 году в знак признания его лидерских качеств и тесных связей с Францией во время Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон присоединился к программе военного финансирования Украины. Премьер Польши Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Макрон 13 июля объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих».


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    14 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    В Китае создали уникальный ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти

    Китай создал программно-определяемый 3D ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти

    Tекст: Мария Иванова

    Китайский стартап разработал инновационный процессор для искусственного интеллекта, способный решить проблемы энергопотребления и пропускной способности в сфере высокопроизводительных вычислений.

    Китайская компания Shanghai Oriental Compute Core Technology представила первый в мире программно-определяемый 3D ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти, передает РИА «Новости».

    Новая разработка призвана преодолеть существующие ограничения в производительности китайских вычислительных систем.

    «Китайский стартап Shanghai Oriental Compute Core Technology выпустил свой дебютный флагманский продукт – первый в мире ИИ-чип, построенный на программно-определяемой 3D-архитектуре с вычислениями вблизи памяти», – говорится в сообщении издания Yicai.

    Гендиректор предприятия Вэй Шаоцзюнь уточнил, что комбинация передовых архитектурных решений обеспечивает процессору высокую энергоэффективность и производительность. Инновация позволит китайской индустрии снизить зависимость от зарубежных технологических платформ, обеспечив стабильность цепочек поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне китайская вычислительная система LineShine возглавила мировой рейтинг производительности суперкомпьютеров.

    Месяцем ранее правительство КНР остановило сделки по закупке передовых американских микропроцессоров ради развития отечественных технологий.

    Осенью прошлого года Управление кибербезопасности Китая запретило ведущим технологическим компаниям страны приобретать чипы производства Nvidia.

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    13 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Британия признала КСИР террористической организацией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лондон наделил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана статусом террористов на фоне вступления в силу закона о борьбе с государственными угрозами, сообщили СМИ.

    «Правительство объявило, что оно использует свои новые полномочия для внесения Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористов», – сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл, передает РИА «Новости».

    Помимо иранского элитного подразделения, в перечень попала группировка «Асхаб аль-Ямин аль-Исламия», которую ряд европейских стран обвиняет в организации терактов.

    В среду в Британии начал действовать закон о противодействии враждебным государственным структурам. Документ позволил правительству причислять иностранные ведомства к террористам. Теперь поддержка таких организаций считается уголовным преступлением, исключение сделано лишь для дипломатов, журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство в январе намеревалось подготовить законопроект о запрете иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о планах стран союза признать данную структуру террористической.

    В понедельник Корпус стражей исламской революции сообщил об ударе беспилотниками по американской авиабазе в Иордании.

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    13 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    МИД пообещал ответить на новые санкции Британии

    МИД: Москва ответит на расширение антироссийских санкций Лондоном

    Tекст: Мария Иванова

    Москва подготовит ответные меры на очередное расширение санкций со стороны Лондона, коснувшееся вопросов кибербезопасности, заявили в МИД.

    Россия отреагирует на решение британских властей расширить санкционные списки, передает ТАСС. В дипломатическом ведомстве подтвердили намерение принять ответные меры.

    «Москва даст соответствующий ответ», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Ранее Лондон увеличил перечень антироссийских ограничений, добавив в него десять новых позиций. Кроме того, британская сторона включила 14 имен в список лиц, связанных с вопросами кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британские власти добавили в санкционный список десятерых россиян и восемь организаций.

    В ответ на конфронтационный курс Лондона Москва ввела ограничения против ряда представителей политического истеблишмента Великобритании.

    Летом прошлого года правительство Соединенного Королевства объявило о применении мер против десяти человек и 20 судов.

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    13 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Лондон присоединился к программе военного финансирования Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Великобритании договорилось с властями Евросоюза о присоединении к программе военного финансирования Украины объемом 90 млрд евро.

    Об этом официально сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера, передает ТАСС.

    «Благодаря этой программе британские оборонные компании получат возможность участвовать в тендерах на получение контрактов, финансируемых за счет этого кредита, что откроет доступ к нескольким миллиардам евро потенциальных инвестиций», – подчеркнули в ведомстве.

    Кроме того, отмечается, что инициатива обеспечит сохранение квалифицированных рабочих мест и укрепит оборонно-промышленную базу королевства. Уточняется, что финансовый вклад Лондона в программу будет строго пропорционален сумме контрактов, которые в итоге достанутся британским производителям.

    В феврале Европейский союз предварительно согласовал доступ Великобритании к военным контрактам для Украины.

    Позже Лондон запланировал обсудить с Брюсселем условия участия в кредитной программе на 90 млрд евро.

    На прошлой неделе стороны вплотную приблизились к итоговому соглашению по этому вопросу.

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    14 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    @ Rota/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британское правительство направит почти 35 млрд долларов на масштабное обновление ключевых военно-морских баз страны в течение ближайшего десятилетия.

    Правительство Британии выделит 26 млрд фунтов стерлингов (34,8 млрд долларов) на обновление трех военно-морских баз. В британском Минобороны отметили, что это станет рекордным объемом инвестиций в морскую инфраструктуру со времен окончания холодной войны, пишет ТАСС.

    В ближайшие десять лет базы Клайд, Девонпорт и Портсмут «получат новые причалы и модернизированную инфраструктуру». Масштабная программа призвана существенно усилить потенциал флота.

    Кроме того, оборонное ведомство направит более 240 млн фунтов на поддержание боеготовности Королевских ВВС. Также на два года продлен контракт с Boeing Defence UK на сумму 115,2 млн фунтов. Эти средства предназначены для технического обслуживания девяти морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, базирующихся в Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Лондон запланировал направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных беспилотников.

    Ранее Британия вместе с девятью европейскими странами договорилась о создании совместного военно-морского соединения. До этого британские власти утвердили программу модернизации вспомогательного флота ВМС.

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    14 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    ВОЗ: Масштаб вспышки Эболы в Конго превысил официальные данные

    ВОЗ заявила о занижении масштабов вспышки Эболы в Конго в четыре раза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реальное число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго может превышать официальные данные в несколько раз из-за скрытых источников заражения, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Реальные масштабы распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго значительно превышают официальную статистику, заявили в ВОЗ, пишет РИА «Новости».

    «Мы полагаем, что с учетом моделирования масштабы вспышки как минимум в два-четыре раза больше, чем число случаев, которые мы обнаружили», – заявил на брифинге ООН исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихевеазу.

    По словам представителя ВОЗ, нынешняя вспышка стала третьей по величине за всю историю наблюдений, и эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться. Около 80% новых заболевших выявляются за пределами известных цепочек передачи, что указывает на наличие скрытых очагов инфекции.

    В середине мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты оценивают риск дальнейшего распространения вируса в регионе как высокий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля количество жертв эпидемии в Демократической Республике Конго возросло до 580 человек.

    Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний назвал текущую вспышку вируса самой масштабной в истории. Для помощи в борьбе с заболеванием Роспотребнадзор направил в соседнюю Уганду группу российских специалистов.

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    15 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    Захарова назвала замену Черчилля на ЛГБТ-активистов на купюрах деградацией

    Захарова раскритиковала планы заменить Черчилля на купюрах Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дипломат Мария Захарова резко осудила идею заменить на британских банкнотах Уинстона Черчилля и Джейн Остин на ЛГБТ-активистов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), назвав происходящее деградацией Запада.

    Оценку планам Лондона размещать на деньгах представителей меньшинств официальный представитель МИД дала в эфире радио Sputnik.

    «Это дело каждой страны – кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат пояснила, что подобные идеи свидетельствуют о попытках перепрограммирования общества. По ее мнению, западные элиты намеренно смещают фокус внимания граждан на низменные темы. Такие шаги служат ярчайшим признаком абсолютной деградации западного меньшинства, резюмировала представитель ведомства.

    Ранее Банк Англии запустил общественные консультации о дизайне новой серии фунтов стерлингов с изображениями местных животных вместо портретов исторических личностей.

    Банк Англии изучал возможность заменить портреты исторических личностей, включая Уинстона Черчилля, на новые символы национальной идентичности на банкнотах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее критиковала британские власти за регулярные антироссийские выходки и усиленный контроль над своими гражданами.

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    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

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