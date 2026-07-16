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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня

    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков
    @ Yin Bogu/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников

    Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промобъектов от тяжелых БПЛА

    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    @ Clara Margais/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Ростех» презентовала уникальную модульную конструкцию, способную выдержать прямое попадание тяжелого дрона на высокой скорости.

    Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) впервые показала комплексную систему «Паутина». Она предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Инновационное решение предназначено для обеспечения безопасности промышленных предприятий.

    Система состоит из модульных металлоконструкций, собираемых на болтовых соединениях без применения сварки. Это значительно упрощает монтаж в стесненных условиях и на пожароопасных участках. «Паутина» способна защищать сооружения высотой свыше 25 метров и любой площади.

    «Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», – заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

    Новинка разработана совместно с компанией «Стандарт Электрик» и уже прошла испытания на сейсмоустойчивость. В настоящее время продолжаются тесты на стойкость к попаданию различных типов дронов. Комплекс проходит опытную эксплуатацию на предприятиях топливно-энергетического сектора.

    Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков пояснил, что элементы конструкции проходят заводскую антикоррозийную обработку методом горячего цинкования. Это избавляет от необходимости окрашивания деталей при установке и эксплуатации, снижая общие затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты объектов от беспилотников. Чуть ранее специалисты холдинга создали систему «СЕРП-FPV» для противодействия массированным атакам дронов.

    А в прошлом году гендиректор компании Сергей Чемезов доложил о внедрении комплекса радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра образца 2023 года и направили оружие госзаказчику.

    Концерн «Калашников» завершил испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия, сообщает концерн. Это позволило предприятию отгрузить очередную крупную партию автоматов.

    В течение текущего года поставки АК-12 идут в полном объеме и строгом соответствии с графиком госконтракта, отметили на предприятии. За время СВО номенклатура изделий концерна значительно расширилась, объемы производства растут при сохранении высокого уровня качества.

    В прошлом году предприятие начало выпуск укороченных автоматов АК-12К. Это оружие создано по запросу десантников для штурмовых действий в плотной городской застройке и тесных полевых укреплениях. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.

    «Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года концерн «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Незадолго до этого предприятие за полгода создало компактную версию автомата АК-12К для штурмовых подразделений. Осенью прошлого года производитель досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии этого укороченного оружия.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

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    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

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    15 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Новейший завод боеприпасов в США сорвал выпуск артиллерийских снарядов

    Новейший военный завод в Техасе провалил выпуск деталей 155-мм снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший оборонный завод в Техасе не смог выпустить ни одной детали для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сорвав планы американской армии.

    Предприятие в американском городе Мескит, на которое выделили почти 500 млн долларов, не справилось с производством ключевых компонентов для 155-миллиметровых снарядов, передает The War Zone.

    Это поставило под угрозу план Пентагона по увеличению выпуска боеприпасов до 100 тыс. единиц в месяц.

    «Без 30 тыс. дополнительных металлических деталей для снарядов, которые ожидались от предприятия в Меските, армия не сможет достичь своей цели по ежемесячному производству 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм», – говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США. В настоящее время американские военные получают лишь 36 тыс. таких снарядов ежемесячно.

    Завод компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems открылся в мае 2024 года с большими ожиданиями. Однако, как выяснили инспекторы, подрядчик попытался использовать оборудование, предназначенное для старых снарядов M107, чтобы производить более современные и тяжелые M795. Эта рискованная стратегия привела к значительным трудностям и невозможности выпускать продукцию, соответствующую контракту.

    Проблемы с производством усугубляются истощением американских арсеналов. С начала конфликта на Украине запасы США сократились более чем на 3,6 млн артиллерийских снарядов из-за поставок Киеву, продаж другим странам и использования на тренировках. Власти надеются исправить ситуацию к концу 2027 года за счет модернизации других предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый оружейный завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    Ранее американское военное ведомство запланировало увеличение ежемесячного производства артиллерийских снарядов до 100 тыс. штук.

    Для восполнения истощенных арсеналов армия США экстренно заключила многомиллионный контракт на производство стволов для гаубиц.

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    15 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    @ Sgt. Jose Angeles/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство отказалось публиковать ежегодный доклад о проблемной программе истребителей из-за наличия в нем конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению.

    Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет запретило обнародовать ежегодный отчет о программе американских истребителей F-35, который подготавливается по требованию Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.

    «Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о дорогостоящей и противоречивой программе истребителей F-35», – говорится в материале издания. Документ публиковался каждый год начиная с 2005 года.

    В этом году в ходе проверки была найдена закрытая информация, которую нельзя разглашать. Агентство отмечает, что программа создания боевых самолетов F-35 регулярно подвергается критике из-за выхода за рамки бюджета, задержек с поставками двигателей, срыва сроков обновления софта и быстрого износа деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки обновления программного обеспечения американских истребителей застопорились из-за проблем со стабильностью.

    Ранее американское военное ведомство опровергло слухи о поставках новейших боевых самолетов без радиолокационных станций. А в прошлом году Военно-воздушные силы США почти вдвое сократили закупки машин пятого поколения до завершения их модернизации.

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    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

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    15 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности России к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп уверен, что Москва готова в краткосрочной перспективе подписать мирный договор.

    Своим мнением о путях урегулирования украинского конфликта хозяин Белого дома поделился в телевизионном интервью, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что он готов заключить сделку. Скоро. Для танго нужны двое, но он готов заключить сделку», – заявил политик в эфире телеканала Fox News, комментируя настрой президента России Владимира Путина.

    В начале июля президенты России и США обсудили по телефону украинское урегулирование.

    На следующий день американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Еще весной Трамп заявлял о близости мирной сделки.

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    15 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    КСИР заявил о поражении базы Пятого флота США в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе в Бахрейне уничтожены, сообщило агентство Fars.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке на инфраструктуру Пятого флота Соединенных Штатов, передает ТАСС. Целью стали ключевые объекты военного назначения.

    В результате операции оказались уничтожены топливные резервуары американской базы. Кроме того, серьезный урон нанесен центру управления и командования.

    Под удар также попали крупные склады запасных частей и военной техники. Информацию об успешном выполнении боевой задачи первоначально распространило иранское агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции объявил о начале военной операции против американских баз на Бахрейне.

    В тот же день иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами военные корабли США у побережья королевства.

    Месяцем ранее Центральное командование ВС США опровергло информацию о поражении комплекса зданий штаба Пятого флота.

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