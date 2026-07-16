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    16 июля 2026, 02:15 • Новости дня

    В Латвии люди стали нападать на промышленные дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    В Латвии участились случаи агрессии гражданских лиц в отношении беспилотников, которые используются для обследования состояния электрических сетей, заявила руководитель по развитию компании Sadales tīkls Диана Гауче.

    Латвийская компания Sadales tikls стала использовать дроны для обследования сетей в 2026 году, однако операторы регулярно сталкиваются с агрессией.

    «Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы», – приводит РИА «Новости». рассказ Дианы Гауче порталу Otkrito.lv.

    До наступления зимы организация планирует проверить около 10 тыс. километров электросетей по всей стране. В компании отметили, что полеты проходят исключительно над трассами линий и охранными зонами. Оператор всегда находится рядом, а маршруты публикуются на сайте заранее.

    В России заявляли, что страны Прибалтики предоставляют украинским беспилотникам воздушные коридоры для атак на Россию. Украинские дроны неоднократно падали на латвийской территории, в том числе на нефтебазе в Резекне. Это спровоцировало в мае политический кризис и отставку премьер-министра Эвики Силини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Захарова провела параллель между «коалицией желающих» и армией Наполеона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примечательным проведение саммита «коалиции желающих» в парижском Доме инвалидов, где похоронен французский император Наполеон Бонапарт.

    «Примечательно также место проведения так называемого саммита «коалиции желающих» – им стал исторический военный комплекс Парижа – Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт», – приводят слова Захаровой «Вести».

    Во время брифинга она также напомнила об исторических параллелях. Дипломат отметила, что более 200 лет назад Наполеон аналогичным образом собрал многонациональную армию для похода на Россию, однако в итоге потерпел сокрушительное поражение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих». Захарова сравнила данное западное объединение с библейскими Содомом и Гоморрой.

    Правительство Германии отказалось от участия в военных учениях этой группы стран.

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    14 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев

    Politico: Июньская аномальная жара убила 14 тыс. жителей Западной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной с температурами выше 40 градусов унес тысячи жизней в шести наиболее пострадавших странах Западной Европы.

    Аномальная жара, накрывшая Западную Европу с 18 июня по 1 июля, унесла жизни как минимум 14 тыс. человек, пишет Politico.

    Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

    Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии, где избыточная смертность составила 6,8 тыс. человек. В Великобритании от жары скончались около 2,2 тыс. жителей, во Франции – свыше 2 тысяч, в Бельгии – 1740. Испания и Нидерланды сообщили о 810 и 480 жертвах соответственно.

    «Весьма правдоподобно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой», – заявил главный врач датского Государственного института сывороток Лассе Скафте Вестергор. Он подчеркнул отсутствие других очевидных причин для столь масштабного роста смертности.

    Специалисты предупреждают, что реальное число погибших может быть выше по мере поступления новых данных. Высокие температуры часто приводят к смерти не только от теплового удара, но и из-за обострения хронических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально высокая температура воздуха унесла жизни более 5 тыс. жителей Германии. Рекордный июньский зной в Испании привел к гибели около 900 человек.

    Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев избыточной смертности за одну неделю июня.

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    14 июля 2026, 23:13 • Новости дня
    Германия отказалась участвовать в первых учениях «коалиции желающих»

    DPA: Германия отказалась участвовать в учениях «коалиции желающих»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство ФРГ решило проигнорировать осенние военные маневры союзников на польской территории из-за их небольшого масштаба и сугубо штабного характера, сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

    «Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих», сформированной для поддержки Украины, которые пройдут в Польше, сообщили правительственные источники. Учения охарактеризовали как «небольшие штабные учения», которые пройдут без участия Германии», – передают источники агентства DPA в Берлине.

    Коалиция из примерно 35 союзников Украины на встрече в Париже в понедельник согласовала первые учения многонациональных сил по поддержке Киева.

    Цель коалиции – «подготовить конкретные гарантии безопасности для Украины, а также для региона», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Он также назвал Францию и Британию в качестве стран-участниц. Штабные учения в основном направлены на отработку командными штабами процессов принятия решений и передвижения войск, как правило, без перемещения военной техники или солдат по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине. Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине.


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    14 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Норвегия ввела новые антироссийские санкции

    Осло присоединился к 20-му пакету санкций ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии расширили ограничительные меры против России, поддержав двадцатый санкционный пакет Европейского союза, направленный на финансовый и энергетический секторы.

    Норвегия ввела новые санкции против России. Очередной пакет ограничений соответствует 20-му пакету санкций Евросоюза, сообщает пресс-служба МИД Норвегии.

    «Санкции включают ряд мер и направлены на энергетический и финансовый секторы. Они также включают меры по предотвращению обхода санкций и дальнейшему ослаблению военно-промышленного комплекса», – говорится в заявлении ведомства.

    Новые рестрикции вступили в силу 14 июля. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде отметил, что дополнительные меры направлены против банков, криптосервисов, сектора СПГ, а также теневых флотов и участников, способствующих обходу ограничений через третьи страны. Министр подчеркнул, что цель этих действий заключается в усилении экономического давления на Москву.

    В обновленный санкционный список включены 46 физических лиц, которым теперь запрещен въезд в королевство и использование активов на его территории. Кроме того, ограничения затронули 80 организаций, чьи финансовые операции заморожены. Также под санкции попали 46 судов так называемого теневого флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Европейский союз утвердил двадцатый пакет антироссийских санкций.

    Позже российские дипломаты рассказали о серьезных трудностях в экономике Норвегии из-за ограничительных мер. Накануне послы стран ЕС провалили согласование 21-го пакета рестрикций.

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    14 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Зеленский призвал Европу создать собственную систему ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что российские войска в скором времени смогут наносить удары по любой точке Европы.

    По его словам, у Москвы могут появиться мощные баллистические ракеты с радиусом действия до 5000 километров, передают «Вести».

    «У России есть очень мощные баллистические ракеты, и у них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность 5000 километров. Это лишь вопрос времени», – подчеркнул он.

    Зеленский призвал европейские страны срочно разработать собственную систему противоракетной обороны. По его мнению, новые комплексы должны обходиться дешевле американских систем Patriot, но при этом совершенно не уступать им по своим боевым характеристикам.

    Ранее девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    До этого эти страны вместе с Киевом объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических угроз.

    Перед этим Зеленский признал неспособность украинской ПВО перехватывать подобные цели.

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    14 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Главы МИД ЕС осудили решение МОК по допуску российских атлетов к соревнованиям

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД стран ЕС на совместной встрече выступили против решения Международного олимпийского комитета о возвращении российских спортсменов на международную арену, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    «Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям», – приводит слова Каллас ТАСС.

    По ее словам, таким шагом МОК фактически «приветствовал» значительно усилившиеся удары России по объектам ВСУ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении антидопинговых правил.

    Исполком МОК также принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России и снял запрет на проведение международных турниров в стране.

    Еврокомиссия выразила серьезную озабоченность рекомендацией МОК.

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    13 июля 2026, 17:53 • Новости дня
    Климов назвал обвинения России в кибератаках «спектаклем» Запада для поддержки Киева

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинения стран ЕС и Британии в адрес России в кибератаках – не более чем голословный предлог для оправдания собственных провалов и многомиллиардных трат на Украину, заявил газете ВЗГЛЯД Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Ранее на Западе обвинили Россию в кибероперациях.

    Обвинения стран ЕС и Британии в адрес России в кибератаках не имеют фактических оснований. Об этом заявил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике. «Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела», – подчеркнул он.

    Климов обратил внимание и на хронологию: санкции, о которых идет речь, привязаны к событиям 15-летней давности. Именно в конце 2000-х Москва инициировала потепление в отношениях с Брюсселем. «Я в бытность сенатором провел множество встреч с европейскими политиками в Париже, Лондоне, Страсбурге», – напомнил он.

    Тогдашняя повестка, по его словам, была диаметрально противоположной нынешним обвинениям. «Комитет парламентского сотрудничества обсуждал с европейскими коллегами возможное соглашение о мире и безопасности в Европе на основе принципа неделимой безопасности, прорабатывал и другие вопросы. Зачем нам на этом фоне понадобилось бы заниматься дестабилизацией потенциальных партнеров?» – резонно указал спикер.

    Климов также отметил, что подобные обвинения уже звучали в прошлом – и каждый раз не находили доказательств. «Но западные правительства это не останавливает. Им нужно оправдывать перед своим электоратом многомиллиардное спонсирование Украины. Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима Зеленского – а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах», – заявил он.

    Отдельно собеседник затронул тему взаимного шпионажа внутри самого Запада и его союзников в других частях света. «США и Евросоюз занимаются промышленным и информационным шпионажем друг против друга. Это вообще острая проблема, которая выходит далеко за пределы самого Запада. В 2020 году представители одной из крупнейших политических партий Австралии жаловались мне на попытки кибервмешательства со стороны собственных австралийских коллег – причем руками сингапурских «прокси», – рассказал он.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении «высокопоставленных сотрудников» ГРУ – Вячеслава Стафеева, Ивана Сенина и Ивана Касьяненко. Лондон обвиняет их в организации киберопераций и гибридных атак. «Подразделение №29155 сотрудничало с киберпреступниками, включая компанию Impuls, в вербовке хакеров и профильных специалистов из университетов и академий по всей России», – говорится в сообщении британского правительства.

    Кроме того, в список внесены организации «АСТ» и «НПП «Гамма». Запрет на въезд в Британию и заморозка активов также затронули сотрудников военно-аналитического центра «Рыбарь» – Дениса Вульфа, Валерию Звинчук, Татьяну Костерову, Александра Кана, Ольгу Кузнецову, Наталью Чеботаеву, Максима Матвеева, Евгения Гребнева и Дарью Рослякову. Лондон утверждает, что они причастны к «дестабилизации Украины». В общей сложности список расширен 10 позициями и 14 именами.

    Евросоюз также ввел рестрикции против девяти российских физических лиц и четырех организаций, в том числе – «16-го центра ФСБ». «Во Франции это подразделение с 2010 года занималось кибершпионажем в отношении стратегически важных государственных структур, а в 2025 году – против оборонной промышленности», – сообщается в коммюнике Евросовета.

    «В Германии он атаковал госструктуры. Недавно в Польше центр провел операции по саботажу критической инфраструктуры, включая теплоэлектростанции», – утверждает Брюссель. «Среди прочих целей были Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия», – говорится в комментарии. Кроме того, по утверждению ЕС, ФСБ контролирует хакерскую группировку Turla.

    Париж вызовет российского посла в связи с хакерскими атаками, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его данным, Turla взломала несекретную почту минобороны, проникла в систему французского посольства в Москве, а в 2025 году украла промышленные секреты у высокотехнологичной компании, сообщает Politico.

    МИД ФРГ заявил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева и донесении до него немецкой позиции, сообщает «Интерфакс». «Кибератаки против Германии, союзников из ЕС и Украины неприемлемы. Мы дадим на них решительный ответ, в том числе введя дополнительные санкции», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

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    14 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова рассказала об отношении к западной культуре в России

    Захарова заявила о сохранении западного культурного наследия в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия выступает хранителем достижений зарубежной цивилизации, отказываясь от практики отмены деятелей искусства, отметили в МИД.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия бережно относится к западной культуре. Дипломат подчеркнула отсутствие деления авторов на «отменяемых и отмененных», пишет РИА «Новости».

    «По сути, мы являемся хранилищем и их культуры тоже, бережно относясь к достоянию всего того, что они сделали в своих странах и в нашей стране, передавая это будущим поколениям без деления на отменяемых и отмененных, на наших и не наших – это общее, это для всех, это и есть цивилизация», – сказала она в ходе Совета по культуре и креативным индустриям в Москве.

    По словам Захаровой, сведение культуры лишь к транслируемому целевой аудитории коду представляет серьезную опасность. Она отметила, что западные страны выбрали этот путь, сделав ставку на краткосрочный результат, что привело к очевидным последствиям. При этом, сохраняя мировое наследие, россиянам не следует отказываться от собственных традиций, резюмировала представитель ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила попытки Запада отменить российскую культуру желанием лишить страну духовной опоры.

    Ранее дипломат назвала европейскую практику «культуры отмены» прямой причиной роста бескультурья. До этого она приравняла западные культурные санкции против деятелей искусства к неоварварству.

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    15 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    МИД назвал главное условие возобновления диалога с Европой

    Захарова: Диалог с Европой возможен только при полной отмене русофобского курса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возобновление дипломатических контактов между Москвой и европейскими странами станет возможным только после полного прекращения русофобской политики и вмешательства во внутренние дела, заявили в МИД.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что восстановление отношений с европейскими государствами станет возможным лишь после того, как они откажутся от враждебной политики, передает РИА «Новости».

    «Процесс восстановления диалога с европейскими странами имеет смысл или может быть запущен исключительно в случае прекращения их недружественных, а порой агрессивных и русофобских действий по отношению к нашей стране, полного отказа этих государственных объединений от антироссийского курса», – сказала она в ходе брифинга.

    По словам дипломата, отказ от антироссийского курса также предполагает полное невмешательство во внутренние дела России. При этом Захарова добавила, что сейчас никаких предпосылок для возобновления конструктивного общения не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Мария Захарова исключила шансы на урегулирование связей с западными партнерами.

    Ранее президент Владимир Путин подтверждал готовность России к диалогу с Европой. До этого в МИД назвали отсутствие русофобских взглядов главным требованием к будущему европейскому переговорщику.

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    15 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    Японский экономист оценил стабильность экономики России

    Экономист Асадзума: Экономика России стабильна в отличие от европейской

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика демонстрирует стабильность в отличие от стран Европы и не имеет ничего общего с картиной разрушения, которую транслируют зарубежные средства массовой информации, заявил экономист, советник-директор общества японо-российских связей Юкио Асадзума.

    По словам Асадзумы, экономика России стабильна в отличие от стран Европы, где наблюдается спад, передает РИА «Новости».

    «Недавно я был в России, принимал участие в ПМЭФ, посетил Петербург и Москву. Самое главное впечатление, которое я вынес из этой поездки – все, что нам показывает японское телевидение и японские СМИ о том, что экономика России разрушена и чуть ли не грани краха, не имеет ничего общего с действительностью», – сказал Асадзума.

    Эксперт пояснил, что увидел заполненные товарами магазины, благополучных людей на улицах, а также ухоженные дома и города. Он отметил, что европейская экономика по сравнению с российской испытывает спад.

    Асадзума добавил, что провел в России ряд важных встреч, но самым сильным впечатлением стал личный опыт от посещения городов. Экономист намерен рассказать о реальном положении дел в России как можно большему числу людей в Японии через публичные выступления и статьи.

    Европейский депутат Фернан Картайзер на полях ПМЭФ высоко оценил стабильность финансовой системы России.

    В мае крупная японская делегация впервые с начала СВО прибыла в Россию для восстановления экономических связей.

    По итогам прошлого года российская экономика значительно опередила японскую по паритету покупательной способности.

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    15 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Военные расходы стран ЕС возросли как перед Второй мировой
    Военные расходы стран ЕС возросли как перед Второй мировой
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные расходы некоторых стран Европейского союза приближаются к уровню, который фиксировался перед Второй мировой войной, заявила руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Юлия Жданова.

    По словам Ждановой, военные расходы ЕС приближаются к уровню, который фиксировался перед Второй мировой войной, передают «Вести».

    Дипломат отметила, что Евросоюз планирует к 2030 году сформировать «европейский оборонный союз».

    «Такая риторика сопровождается беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК. По разным оценкам, планируемые объемы финансирования ВПК в некоторых странах-членах приближаются к уровню накануне Второй мировой войны», – сказала Жданова на заседании форума ОБСЕ.

    По словам дипломата, западные государства готовятся к масштабному вооруженному конфликту, о чем свидетельствуют реформы транспортно-логистической инфраструктуры. Кроме того, она указала на стремление стран Европы извлечь выгоду из украинского кризиса.

    Жданова добавила, что на встрече в Анкаре восемь стран поддержали инициативу Канады по созданию «Банка обороны, безопасности и стойкости». Этот механизм направлен на привлечение частного капитала для инвестиций в оборонное производство и подготовку к возможным боевым действиям.

    Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал рекордный рост военных расходов Евросоюза игрой с огнем.

    Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин обвинил европейские страны НАТО в сознательном затягивании украинского конфликта.

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    15 июля 2026, 14:25 • Новости дня
    МИД сообщил о назначении нового генконсула России в Милане

    Данис Баширов стал новым генеральным консулом России в Милане

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое представительство в итальянском городе возглавит опытный советник первого класса, ранее руководивший отделом государственного протокола.

    Новым генеральным консулом страны в Милане назначен Данис Баширов. Соответствующая информация была опубликована в официальном канале российского внешнеполитического ведомства.

    «Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Баширов Данис Ринатович назначен генеральным консулом в Милане, Итальянская Республика», – указано в заявлении.

    До нового назначения дипломат с июня 2024 года занимал должность начальника отдела в департаменте государственного протокола. Баширов имеет ранг советника первого класса и трудится на дипломатической службе с 2005 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России пообещал ответ на недавнюю высылку двух военных атташе из Рима.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов объяснил эти действия желанием ограничить российское влияние.

    В прошлом году посол Италии в Москве Чечилия Пиччони досрочно завершила свою дипломатическую миссию.

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