WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране

WSJ: Трамп склоняется к расширению военных операций США в Иране

Tекст: Катерина Туманова

Трамп склоняется к расширению военной операции США в Иране после нескольких дней брифингов с участием высокопоставленных помощников, сообщили американские официальные лица изданию Wall Street Journal (WSJ).

«Варианты включают усиление авиаударов, отправку наземных сил для захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива и бомбардировку укрепленного объекта, который может использоваться для тайных ядерных работ», – сказано в статье.

Вечером во вторник Трамп провел совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить потенциальный захват острова Харг и других территорий вдоль Ормузского пролива с использованием американских войск, отмечает газета.

Также среди вариантов рассматривали возможную бомбардировку туннельного комплекса на горе Пикакс, объекта, связанного с ядерным оружием, который США еще не атаковали.

Расширение авиаударов по другим целям в Иране, включая энергетические объекты, также остается возможным.



