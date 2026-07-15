Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

Tекст: Катерина Туманова

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

«Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля признала КСИР террористической организацией.