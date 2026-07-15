США начали вторую за день волну ударов по Ирану

Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Американское Центральное командование объявило о проведении масштабных атак, передает РИА «Новости». Операция направлена на нейтрализацию объектов, представляющих опасность для торгового флота на Ближнем Востоке.

«В 15.00 по восточному времени США американские вооруженные силы начали операции в рамках второй за сегодняшний день волны ударов по Ирану. Целями ударов являются военные возможности Ирана, используемые для создания угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив», – говорится в официальном заявлении ведомства в социальной сети X.

Ранее американские военные предприняли первую за сегодняшний день серию атак по иранским объектам.

Накануне Центральное командование ВС США подтвердило нанесение дополнительных ударов по территории республики.

В минувшие выходные американские силы поразили около 140 военных целей в Иране.