Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил ее защитник Филипп де Вель, передает ТАСС. «К сожалению, я думаю, что для Анны скоро пойдет восьмой месяц предварительного заключения. Анна подала новое ходатайство об освобождении 7 июля, но его отклонили сегодня», – заявил адвокат.

Защитник подчеркнул намерение предпринять все возможные шаги для освобождения своей клиентки из-под стражи. По его словам, французское законодательство позволяет подавать прошения о пересмотре меры пресечения каждые десять дней.

Напомним, судебное разбирательство в отношении гражданской активистки Анны Новиковой началось в Париже 15 июля. В мае французская юстиция отказалась перевести главу гуманитарной ассоциации под домашний арест.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции арестовали россиянку по подозрению в шпионаже осенью 2025 года.