Польша подняла истребители из-за российских Су-30СМ2 над Балтикой

ВВС Польши подняли истребители после пролета российских Су-30СМ2 над Балтикой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польские военно-воздушные силы подняли в воздух дежурную пару самолетов в связи с пролетом двух российских истребителей Су-30СМ2 над Балтийским морем. Об инциденте сообщил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, пишет ТАСС.

В своем сообщении в соцсетях министр подчеркнул: «Российские самолеты не приближались к польскому воздушному пространству». Он добавил, что в дальнейшем сопровождение российских истребителей взяла на себя шведская авиация. При этом глава оборонного ведомства обвинил российскую сторону в наблюдении за военными учениями, проходящими на северо-востоке Польши.

Между тем, в Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что все полеты отечественной военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Варшава направила боевую авиацию на сопровождение российского Ил-20 недалеко от своих границ.

В апреле дежурная пара польских F-16 перехватила аналогичный самолет-разведчик над Балтийским морем. А в конце прошлого года польские военные задействовали истребители для визуальной идентификации воздушного судна РФ в международном воздушном пространстве.