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    Европа преувеличила надежность своего тыла
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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня

    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников

    Ростех представил комплекс «Паутина» для защиты промобъектов от тяжелых БПЛА

    Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников
    @ Clara Margais/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Ростех» презентовала уникальную модульную конструкцию, способную выдержать прямое попадание тяжелого дрона на высокой скорости.

    Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) впервые показала комплексную систему «Паутина». Она предназначена для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба госкорпорации. Инновационное решение предназначено для обеспечения безопасности промышленных предприятий.

    Система состоит из модульных металлоконструкций, собираемых на болтовых соединениях без применения сварки. Это значительно упрощает монтаж в стесненных условиях и на пожароопасных участках. «Паутина» способна защищать сооружения высотой свыше 25 метров и любой площади.

    «Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», – заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

    Новинка разработана совместно с компанией «Стандарт Электрик» и уже прошла испытания на сейсмоустойчивость. В настоящее время продолжаются тесты на стойкость к попаданию различных типов дронов. Комплекс проходит опытную эксплуатацию на предприятиях топливно-энергетического сектора.

    Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков пояснил, что элементы конструкции проходят заводскую антикоррозийную обработку методом горячего цинкования. Это избавляет от необходимости окрашивания деталей при установке и эксплуатации, снижая общие затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты объектов от беспилотников. Чуть ранее специалисты холдинга создали систему «СЕРП-FPV» для противодействия массированным атакам дронов.

    А в прошлом году гендиректор компании Сергей Чемезов доложил о внедрении комплекса радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

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    15 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    Минобороны РФ: Ракет и «Гераней» хватит на всех
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Вооруженные Силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и Гераней хватит на всех!», – этим постом в мессенджере Max Минобороны России сопроводило свои предыдущие сообщения об уничтожениях в среду беспилотниками в портах Одессы и Николаева сухогрузов, перевозивших военные грузы для украинской армии.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны в Max. Уточняется, что ударные беспилотники поразили один сухогруз в военном порту Южный, который доставлял грузы для украинских вооруженных сил. Еще два судна с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они ожидали разгрузки.

    Кроме того, расчеты дронов «Герань-4 сикер» атаковали сухогрузы в порту Черноморск Одесской области. Под удар также попали украинские корабли в Днепро-Бугском порту в Николаевской области.

    Ранее в среду Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Черноморск и Днепро-Бугском морском торговом порту были уничтожены сухогрузы и контейнеровоз.

    Днем ранее, 14 июля, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении трех сухогрузов на рейде порта Одесса. В сообщении Минобороны отмечалось, что для поражения целей применялись ударные беспилотные летательные аппараты.

    Также в этот день стало известно об ударе по сухогрузу, который, по данным российского военного ведомства, разгружал в порту Южный в Одесской области груз военного назначения для украинской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов в акватории Черного моря, следовавших по маршруту из порта Черноморск в Одессу.

    В понедельник Минобороны России сообщило об атаке на два сухогруза, находившихся в порту Южный. По информации ведомства, для поражения целей были использованы ударные беспилотные летательные аппараты, а сами суда и объекты в порту работали в интересах украинских вооруженных сил.

    В воскресенье российское оборонное ведомство заявило об ударах по объектам в порту Черноморск Одесской области. В результате атаки, согласно сообщению Минобороны, были поражены четыре морские цели. Среди них – сейнер, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров, а также патрульный катер, паром и сухогруз. В ведомстве подчеркнули, что целью операции было снижение возможностей Украины по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне.

    Ранее украинские власти сообщали об атаке на три сухогруза, следовавших через Черное море в украинские порты.



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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    Концерн «Калашников» завершил испытания АК-12
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра образца 2023 года и направили оружие госзаказчику.

    Концерн «Калашников» завершил испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия, сообщает концерн. Это позволило предприятию отгрузить очередную крупную партию автоматов.

    В течение текущего года поставки АК-12 идут в полном объеме и строгом соответствии с графиком госконтракта, отметили на предприятии. За время СВО номенклатура изделий концерна значительно расширилась, объемы производства растут при сохранении высокого уровня качества.

    В прошлом году предприятие начало выпуск укороченных автоматов АК-12К. Это оружие создано по запросу десантников для штурмовых действий в плотной городской застройке и тесных полевых укреплениях. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.

    «Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – отметил генеральный директор концерна Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года концерн «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    Незадолго до этого предприятие за полгода создало компактную версию автомата АК-12К для штурмовых подразделений. Осенью прошлого года производитель досрочно выполнил контракт на поставку крупной партии этого укороченного оружия.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    15 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    @ Jorge Castellanos/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    С весны 2027 года европейские государства начнут требовать от новых переселенцев документальное подтверждение выполнения воинского долга для предоставления убежища, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Ограничения коснутся исключительно новых заявителей и не затронут граждан, уже получивших соответствующий статус. Для оформления документов мужчинам придется предъявить паспорт с отметкой о легальном пересечении границы или справку об освобождении от службы, передает РИА «Новости».

    «Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – отмечается в официальном документе.

    Одновременно европейские власти продлили само действие механизма поддержки беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. Глава ирландского Минюста Джим О'Каллаган пояснил, что такое решение призвано обеспечить предсказуемость для всех покинувших страну людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны запланировали отказывать в предоставлении временной защиты украинцам без справки об освобождении от военной службы.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил данную меру острой нехваткой бойцов на передовой.

    Чуть ранее Европейская комиссия выступила с инициативой продления механизма приема вынужденных переселенцев до марта 2028 года.

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    15 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Новейший завод боеприпасов в США сорвал выпуск артиллерийских снарядов

    Новейший военный завод в Техасе провалил выпуск деталей 155-мм снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший оборонный завод в Техасе не смог выпустить ни одной детали для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сорвав планы американской армии.

    Предприятие в американском городе Мескит, на которое выделили почти 500 млн долларов, не справилось с производством ключевых компонентов для 155-миллиметровых снарядов, передает The War Zone.

    Это поставило под угрозу план Пентагона по увеличению выпуска боеприпасов до 100 тыс. единиц в месяц.

    «Без 30 тыс. дополнительных металлических деталей для снарядов, которые ожидались от предприятия в Меските, армия не сможет достичь своей цели по ежемесячному производству 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм», – говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США. В настоящее время американские военные получают лишь 36 тыс. таких снарядов ежемесячно.

    Завод компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems открылся в мае 2024 года с большими ожиданиями. Однако, как выяснили инспекторы, подрядчик попытался использовать оборудование, предназначенное для старых снарядов M107, чтобы производить более современные и тяжелые M795. Эта рискованная стратегия привела к значительным трудностям и невозможности выпускать продукцию, соответствующую контракту.

    Проблемы с производством усугубляются истощением американских арсеналов. С начала конфликта на Украине запасы США сократились более чем на 3,6 млн артиллерийских снарядов из-за поставок Киеву, продаж другим странам и использования на тренировках. Власти надеются исправить ситуацию к концу 2027 года за счет модернизации других предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый оружейный завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    Ранее американское военное ведомство запланировало увеличение ежемесячного производства артиллерийских снарядов до 100 тыс. штук.

    Для восполнения истощенных арсеналов армия США экстренно заключила многомиллионный контракт на производство стволов для гаубиц.

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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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    15 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
    @ Sgt. Jose Angeles/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство отказалось публиковать ежегодный доклад о проблемной программе истребителей из-за наличия в нем конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению.

    Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет запретило обнародовать ежегодный отчет о программе американских истребителей F-35, который подготавливается по требованию Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.

    «Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о дорогостоящей и противоречивой программе истребителей F-35», – говорится в материале издания. Документ публиковался каждый год начиная с 2005 года.

    В этом году в ходе проверки была найдена закрытая информация, которую нельзя разглашать. Агентство отмечает, что программа создания боевых самолетов F-35 регулярно подвергается критике из-за выхода за рамки бюджета, задержек с поставками двигателей, срыва сроков обновления софта и быстрого износа деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки обновления программного обеспечения американских истребителей застопорились из-за проблем со стабильностью.

    Ранее американское военное ведомство опровергло слухи о поставках новейших боевых самолетов без радиолокационных станций. А в прошлом году Военно-воздушные силы США почти вдвое сократили закупки машин пятого поколения до завершения их модернизации.

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    15 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства беспилотников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

    «Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.

    По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.

    Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.

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    15 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев, где планирует представить новые инициативы по интеграции военных индустрий Европейского союза и Украины.

    «Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», – заявила она, передает РИА «Новости».

    Политик уточнила, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы присоединения к европейским структурам и подготовка страны к предстоящему зимнему периоду. «Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны.

    В июне текущего года европейский политик анонсировала перевод Киеву нового транша в размере 3,2 млрд евро.

    В апреле Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.

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    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

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    15 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    В Павлограде ликвидировали старшего офицера кибербезопасности СБУ

    В Павлограде ликвидирован майор кибербезопасности СБУ Владислав Письменный

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Майор украинских спецслужб, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, уничтожен в зоне проведения спецоперации на территории Днепропетровской области.

    Военный корреспондент, член генсовета партии «Единая Россия» и заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный рассказал об уничтожении украинского силовика в Павлограде.

    «Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины, майор Владислав Письменный», – написал журналист в своем канале в Max.

    Известно, что убитый офицер ранее окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Он принимал активное участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, а в 2022 году был призван в ряды Вооруженных сил Украины.

    Накануне сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании вооруженного пособника теракта в Московской области, поскольку он открыл огонь по правоохранителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные уничтожили командира взвода связи украинской теробороны в Сумской области. Ранее под Купянском погиб подполковник элитного спецподразделения СБУ «Альфа» Руслан Петренко.

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