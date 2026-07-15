Военные США перехватили два судна около иранского порта

МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.