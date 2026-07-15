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    15 июля 2026, 18:07 • Новости дня

    Военные США перехватили два судна около иранского порта

    Военные США пресекли прорыв морской блокады портов Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские подразделения принудительно изменили маршрут кораблей, пытавшихся нарушить недавно возобновленный режим изоляции морских гаваней исламской республики.

    Военнослужащие Соединенных Штатов пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана, передает ТАСС. Инцидент произошел вскоре после восстановления жестких ограничений на доступ к гаваням ближневосточного государства.

    «С начала возобновления морской блокады иранских портов 17 часов назад ВС США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся ее нарушить», – говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих. Месяцем ранее военные США перенаправили в Ормузском проливе 141 коммерческое судно.

    Американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.

    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении военной базы США в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    Поражен центр тылового обеспечения и поддержки ВС США в районе Мина-Абдалла в Кувейте, объект уничтожен, сообщил Иран, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Командование КСИР предупредило о закрытии Ормузского пролива. Ограничения сохранятся до полного прекращения американских враждебных действий против Тегерана.

    Незадолго до этого появлялись сообщения о серии других атак. Иранские вооруженные силы наносили удары по объектам на территории Бахрейна, Иордании и Кувейта.

    Несколько дней назад Иран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Позже иранские военные уничтожили склады боеприпасов и пусковые установки HIMARS армии США на кувейтской территории. Накануне иранские силы нанесли ракетные удары по американскому судну и военным объектам в Кувейте.

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    15 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    КСИР заявил о поражении базы Пятого флота США в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) утверждает, что топливные резервуары 5-го флота США на базе в Бахрейне уничтожены, сообщило агентство Fars.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке на инфраструктуру Пятого флота Соединенных Штатов, передает ТАСС. Целью стали ключевые объекты военного назначения.

    В результате операции оказались уничтожены топливные резервуары американской базы. Кроме того, серьезный урон нанесен центру управления и командования.

    Под удар также попали крупные склады запасных частей и военной техники. Информацию об успешном выполнении боевой задачи первоначально распространило иранское агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции объявил о начале военной операции против американских баз на Бахрейне.

    В тот же день иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами военные корабли США у побережья королевства.

    Месяцем ранее Центральное командование ВС США опровергло информацию о поражении комплекса зданий штаба Пятого флота.

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    15 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Хегсет потребовал от Ирака разоружить проиранские группировки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для расширения военного и экономического партнерства Багдаду необходимо полностью взять под контроль безопасность в стране и пресечь деятельность связанных с Тегераном вооруженных формирований, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной», – заявил Хегсет в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Во вторник, 14 июля, иракский премьер-министр Али аз-Зейди посетил Пентагон в рамках официального визита в Вашингтон.

    Глава Пентагона добавил, что США рассчитывают на лидерство Ирака в борьбе с запрещенной в России международной террористической группировкой ИГ.

    Это связано с приближающимся завершением международной операции «Непоколебимая решимость». Хегсет подчеркнул, что обеспечение безопасности откроет путь к активному торговому взаимодействию.

    Помимо переговоров в Пентагоне, Али аз-Зейди провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Политики подробно обсудили ключевые вопросы экономического сотрудничества и региональной стабильности.

    В начале июля госкомпания Ирака подписала соглашение с американской корпорацией Halliburton о передаче под управление двух крупных нефтяных месторождений на юге страны. В конце июня компания Basra Oil Company остановила перекачку нефти с месторождения «Западная Курна – 2».

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    15 июля 2026, 06:05 • Новости дня
    Трамп отказался от 20-процентного тарифа за проход судов через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп передумал вводить 20-процентрые пошлины на суда, проходящие через Ормуз и решил заменить их сделками, выгоды от которых осознают и поучат все стороны-участницы.

    «Основываясь на весьма продуктивных беседах с руководством Ближнего Востока, я решил заменить 20-процентный сбор за возмещение расходов в США торговыми и инвестиционными сделками, которые различные страны Персидского залива будут заключать с США. Эти инвестиции будут масштабными, но в то же время необычайно выгодными для них самих и их будущего», – написал Трамп в Truth Social.

    Ранее портал HuffingtonPost сообщал, что Британии осудила предложение Дональда Трампа ввести 20-процентную пошлину для всех грузовых судов, использующих Ормузский пролив, назвав это нарушением международного права, которое может нарушить мировую торговлю.

    Так в Британии отреагировали на заявление Трампа о том, что «Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него».

    Американский президент в своей соцсети пояснил, что США возобновляют  иранскую блокаду, которая будет препятствовать входу или выходу иранских судов или судов-покупателей из Ирана. Остальные страны будут иметь право на «справедливое и свободное использование пролива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, а МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством. Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом.

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    15 июля 2026, 06:48 • Новости дня
    Над Иорданией уничтожили три иранские баллистические ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иорданские средства противовоздушной обороны поразили три баллистические ракеты, выпущенные иранской стороной, сообщили иорданские вооруженные силы.

    ПВО Иордании перехватило и сбило три баллистические ракеты, проникнувшие в воздушное пространство страны утром в среду, указали в ВС страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что ракеты летели со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    Днем ранее Иран нанес удар по складам ракет на американской авиабазе «Принц Хасан». На прошлой неделе иранские военные выпустили десять баллистических ракет по базе Аль-Азрак.

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    15 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков связал невнимание США к Украине с «деградацией» в Персидском заливе

    Песков связал невнимание США к Украине с деградацией в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, что заставило Вашингтон переключить фокус внимания с киевского направления, США сейчас не до Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние ближневосточного кризиса на внешнеполитические приоритеты Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По его словам, американское руководство сейчас вынуждено заниматься проблемами в совершенно другом регионе.

    «Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать такой глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.

    В мае глава МИД Сергей Лавров заявил о потере интереса Соединенных Штатов к украинскому кризису.

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    15 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Армия США заявила о десятках пораженных военных целей около Ормуза

    США заявили о десятках пораженных военных целей около Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об окончании нового раунда ударов по военным целям около Ормузского пролива и побережья Ирана, причем наносились удар широким спектром вооружений.

    «Центральное командование ВС США закончило дополнительный раунд ударов против Ирана в 20.00 14 июля, поразив десятки военных целей около Ормузского пролива и иранского побережья», – сказано в заявлении, представленном в соцсети Х.

    Американские военные указали на то, что удары по целям наносили истребители, дроны, корабли ВМС, применяя высокоточное оружие.

    Среди целей были ракетные и беспилотные комплексы, системы береговой охраны.

    Ранее военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану, после чего объявили блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщал об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.

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    15 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Иран вызвал британского посла из-за обвинений в адрес КСИР

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Ирана выразили решительный протест дипломатическому представителю Британии Хьюго Шортеру в связи с обвинениями Лондона в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который назвали угрозой безопасности.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за решения Лондона обвинить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в создании угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Поводом для дипломатического демарша стали заявления британской стороны о причастности элитного подразделения иранских вооруженных сил к нападениям в европейских странах.

    «Посол Великобритании в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему был заявлен решительный протест в связи с этим враждебным шагом», – отметили в дипломатическом ведомстве.

    В Тегеране назвали подобные действия Лондона абсолютно неоправданными.

    Ранее в британский МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана Али Насимфар. Иранская сторона подчеркнула, что не намерена оставлять без ответа любые законодательные инициативы Британии, направленные против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в январе заявила о планах признать КСИР террористической организацией. Британия 13 июля  признала КСИР террористической организацией.

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    15 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива

    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива из-за эскалации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне обострения вооруженного противостояния между США и Ираном в МИД россиянам настоятельно советуют держаться подальше от военных объектов на Ближнем Востоке.

    МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Дипломатическое ведомство выпустило официальное предупреждение для соотечественников в связи с растущей напряженностью в регионе.

    Граждан просят проявлять максимальную осторожность. «Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах», – говорится в заявлении министерства.

    Эскалация конфликта началась 8 июля после серии американских атак по иранской территории. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило свои действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранским военным объектам. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Израиль выразил готовность присоединиться к американским ударам.

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    15 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты в среду начали новую волну ударов по Ирану, сообщает Центральное командование американских вооруженных сил.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов предприняли очередную серию атак по иранским объектам. По данным американского командования, действия направлены на снижение военного потенциала ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в 6.00 по времени Восточного побережья США (13.00 мск) силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану», – говорится в официальном заявлении военных.

    Как сообщается, целью операции является ослабление боевых возможностей страны. Американская сторона заявляет, что Иран якобы использовал этот потенциал для осуществления нападений на коммерческие и другие суда в акватории Ормузского пролива.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных атак по иранской территории. До этого американские военные атаковали цели в Иране третью ночь подряд.

    В понедельник на южном побережье Ирана зафиксировали более десяти взрывов.

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    15 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз

    Кандидат на пост главы Нацразведки США Клейтон назвал РФ, КНР и Иран угрозами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Джей Клейтон, претендующий на пост директора Национальной разведки США, перечислил основные угрозы безопасности государства, в число которых. по его мнению, входят Россия, Китай и Иран.

    Кандидат на пост директора американской национальной разведки Джей Клейтон считает, что Россия, Китай и Иран входят в число главных угроз безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса, Клейтон назвал терроризм первостепенной угрозой национальной безопасности. «С моей точки зрения, терроризм – из многих источников», – отметил он.

    Помимо терроризма, кандидат выделил контрабанду наркотиков в США, особенно синтетического опиоида фентанила. Также он упомянул союз картелей и вооруженных сил в некоторых странах.

    Заместитель председателя комитета Марк Уорнер выразил разочарование тем, что Клейтон поместил Россию, Китай и Иран после контрабанды наркотиков. В ответ Клейтон пояснил, что не расставлял угрозы по степени важности. О выдвижении Клейтона на этот пост Дональд Трамп объявил 11 июня, теперь кандидатуру должен утвердить Сенат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти отнесли наркокартели и исламистов к источникам основных террористических угроз.

    Также администрация США признала Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке. Ранее национальная разведка объявила Россию самой активной иностранной угрозой для американских выборов.

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    15 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Иран сообщил о гибели более 30 гражданских при атаках США по югу страны

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии американских ударов по южным регионам Исламской республики погибли не менее 30 мирных жителей, еще свыше 250 человек получили ранения.

    Жертвами атак Соединенных Штатов по южным районам страны стали не менее 30 гражданских лиц, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

    «В результате атак в течение последних нескольких дней на южную часть Ирана погибли более 30 человек из числа гражданских», – заявила она в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Ранее, 11 июля, министерство здравоохранения Исламской республики сообщало о 17 погибших, а 15 июля число пострадавших оценивалось минимум в 260 человек.

    Американские вооруженные силы проводили серии ударов по территории Ирана начиная с 8 июля. Центральное командование ВС США объясняло эти действия ответом на предполагаемые атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам, расположенным в нескольких странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении перемирия с Тегераном.

    Центральное командование американских вооруженных сил поразило около 140 военных целей на территории Исламской республики.

    Министерство здравоохранения Ирана ранее сообщало о гибели 17 человек в результате данных ударов.

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    15 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает прекратить удары в зоне Персидского залива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия выразила крайнюю обеспокоенность из-за возобновления военных действий в зоне Персидского залива и Ормузского пролива, призвав стороны к мирным переговорам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта в Персидском заливе, передает ТАСС.

    «Мы крайне обеспокоены возобновлением военных действий в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Непредсказуемый ход событий ставит под угрозу перспективу мирного решения конфликта», – отметила дипломат.

    Захарова призвала все стороны отказаться от логики конфронтации и вернуться к переговорам. Она подчеркнула нежизнеспособность подхода «эскалация в ответ на эскалацию», который наносит ущерб гражданскому населению, экономике и работе стратегических водных артерий. Решающую роль в урегулировании ситуации, по мнению представителя МИД РФ, должны сыграть страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность новым витком военных действий вокруг Ирана. Дипломатическое ведомство рекомендовало гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Соотечественников попросили воздержаться от распространения в социальных сетях кадров работы систем противовоздушной обороны.

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