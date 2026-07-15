Военные США перехватили два судна около иранского порта

Военнослужащие Соединенных Штатов пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана, передает ТАСС. Инцидент произошел вскоре после восстановления жестких ограничений на доступ к гаваням ближневосточного государства.
«С начала возобновления морской блокады иранских портов 17 часов назад ВС США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся ее нарушить», – говорится в официальном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих. Месяцем ранее военные США перенаправили в Ормузском проливе 141 коммерческое судно.
Американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.