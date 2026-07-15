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    15 июля 2026, 16:28 • Новости дня

    Синоптики предупредили о грозе и шквалистом ветре в Москве

    Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за гроз и ветра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся гроз и ветра до 15 метров в секунду.

    Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Московском регионе, сообщается на сайте ведомства. Непогода может продлиться до конца текущих суток.

    «В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», – заявили метеорологи. Из-за потенциальной опасности погодных условий в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, который действует до 18:00 мск.

    Причиной осадков в Москве и Подмосковье, а также в других частях Центральной России, стал холодный атмосферный фронт. Он пересекает территорию ЦФО 16 июля, двигаясь с севера на юг, принося с собой дожди и грозы.

    Однако уже 17 июля в столичном регионе ожидается улучшение погоды. Днем воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов тепла по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти уже предупреждали москвичей о надвигающихся ливнях с грозами. Несколькими днями ранее синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    В прошлом месяце метеорологи сообщили о сохранении потенциально опасных метеоусловий в столичном регионе.

    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

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    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе

    Итальянский климатолог Фаццини: Антициклоны пустынь вызвали жару в Европе

    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе
    @ Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордные температуры и волны зноя в европейских странах вызваны вытеснением привычных океанических антициклонов мощными воздушными массами из пустынь, сообщил преподаватель физической географии университета Камерино Массимилиано Фаццини.

    В случаях, когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказывают сильное воздействие и простираются на высоту шести-восьми километров, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», – добавил он.

    По словам эксперта, пустынные районы Ближнего Востока сейчас нагреваются даже сильнее северной Сахары. Изначально теплый воздух дополнительно прогревается из-за нисходящих потоков, что делает нынешние волны жары особенно интенсивными.

    Аномально жаркая погода установилась в европейских странах в середине июня. Температура воздуха местами превысила 40 градусов, побив исторические рекорды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной в странах Западной Европы унес жизни более 14 тыс. человек. Фаццини прогнозировал приход экстремального потепления в европейскую часть России. Французская энергетическая компания EDF временно остановила работу трех ядерных реакторов из-за высоких температур.

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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    14 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев

    Politico: Июньская аномальная жара убила 14 тыс. жителей Западной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной с температурами выше 40 градусов унес тысячи жизней в шести наиболее пострадавших странах Западной Европы.

    Аномальная жара, накрывшая Западную Европу с 18 июня по 1 июля, унесла жизни как минимум 14 тыс. человек, пишет Politico.

    Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

    Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии, где избыточная смертность составила 6,8 тыс. человек. В Великобритании от жары скончались около 2,2 тыс. жителей, во Франции – свыше 2 тысяч, в Бельгии – 1740. Испания и Нидерланды сообщили о 810 и 480 жертвах соответственно.

    «Весьма правдоподобно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой», – заявил главный врач датского Государственного института сывороток Лассе Скафте Вестергор. Он подчеркнул отсутствие других очевидных причин для столь масштабного роста смертности.

    Специалисты предупреждают, что реальное число погибших может быть выше по мере поступления новых данных. Высокие температуры часто приводят к смерти не только от теплового удара, но и из-за обострения хронических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально высокая температура воздуха унесла жизни более 5 тыс. жителей Германии. Рекордный июньский зной в Испании привел к гибели около 900 человек.

    Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев избыточной смертности за одну неделю июня.

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    13 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    Силы ПВО сбили 24 летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве с начала суток были уничтожены 24 БПЛА, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в воскресенье силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 16 дронов.

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    14 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    ПВО за сутки сбила на подлете к Москве 35 БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в понедельник 35 БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    В течение дня Собянин сообщал о ликвидации БПЛА в соцсетях. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – говорится в последнем из соответствующих сообщений в «Максе», опубликованном в 23.36 мск.

    Он отметил, что в настоящее время на месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 08.00 мск до 20.00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили 146 украинских БПЛА над несколькими регионами страны и морскими акваториями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя о взыскании более 29 млн рублей с компании известного боксера Кости Цзю.

    Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

    Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

    Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

    Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.

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    14 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Дептранс: BMW чаще всего отправляют на спецстоянки без номеров в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Geely заняли лидирующие позиции среди транспортных средств, оставляемых без номеров на московских парковках, сообщили в департаменте транспорта города.

    «Чаще всего на спецстоянки попадали машины марок BMW – 86 авто, Mercedes-Benz – 66 авто, Geely – 51 авто, Toyota – 47 авто, Lada – 44 авто», – рассказали в департаменте ТАСС.

    Всего с начала года на специализированные стоянки переместили более 1,2 тыс. таких машин.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что автомобили без номеров или с подложными знаками в людных местах эвакуируют по решению Антитеррористической комиссии. Подобные транспортные средства представляют потенциальную угрозу для горожан.

    Такие машины могут числиться в угоне или использоваться для совершения преступлений. На спецстоянках их тщательно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Если нарушений не обнаружено, владельцы могут беспрепятственно забрать свои автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году автомобили марки BMW возглавили антирейтинг по числу эвакуаций среди премиум-марок в Москве.

    Также в 2025 году страховщики называли машины этого немецкого бренда одними из самых угоняемых в стране.

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    14 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в Башкирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вихрь пронесся около населенного пункта Турумбет в Башкортостане, повреждения получили жилые постройки, был опрокинут большегрузный транспорт.

    Кадры стихийного бедствия в Давлекановском районе республики появились в социальных сетях, пишут СМИРЕН-ТВ. На опубликованных видеозаписях запечатлено, как гигантская воронка стремительно опускается к земле.

    По предварительной информации, сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, стихия повредила фасады нескольких зданий и перевернула грузовой автомобиль.

    В настоящее время данные о возможных пострадавших уточняются. Профильные специалисты продолжают оценивать масштаб последствий обрушившейся непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий в подмосковном поселке Никольское. В начале июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила об опасности формирования атмосферных воронок на юге России.

    В конце июня разрушительный вихрь повредил более 60 кровель и семь автомобилей в уральском городе Кушва.

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    14 июля 2026, 04:08 • Новости дня
    Синоптик предупредил о выходе остатков тайфуна «Бави» на Дальний Восток России

    Синоптик Шувалов предупредил о ливнях в Приморье из-за остатков тайфуна «Бави»

    Tекст: Антон Антонов

    Аномальные дожди накроют Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин под влиянием остатков супертайфуна «Бави», сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке – это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна «Бави», который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    По словам синоптика, в отдельных районах Приморского края за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Такие значения значительно превышают обычную суточную норму и могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и ручьях.

    Шувалов уточнил, что зона наиболее интенсивных дождей затронет юг Хабаровского края и восточную часть региона, от Хабаровска до Охотска. В этих районах также ожидаются очень сильные осадки, и, по его предупреждению, сообщения о подтоплениях на Дальнем Востоке могут начаться уже с вечера 14 июля и продолжиться 15-16 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за влияния атмосферного фронта бывшего тайфуна «Бави».

    На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

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    14 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Климатолог из США Хэйхо заявила о сдвиге планеты к опасным волнам тепла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальные температурные рекорды этого лета свидетельствуют о глобальном изменении климата, которое несет серьезную угрозу для всего человечества, заявила профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

    «В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла – длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше», – заявила эксперт РИА «Новости».

    Специалист добавила, что высокие температуры больше нельзя воспринимать как обычное сезонное явление.

    По ее словам, людям необходимо серьезно относиться к возникающим климатическим рискам ради защиты своих семей и местных сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Кристина Даль прогнозировала резкий рост смертности в США из-за аномальной жары.

    В начале июля Национальная метеорологическая служба США ожидала повышение температуры в Вашингтоне до 45 градусов по Цельсию. Масштабная погодная аномалия подвергла опасности более 100 млн американцев.

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    14 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в свердловском Ирбите из-за масштабного паводка

    Власти свердловского Ирбита ввели муниципальный режим ЧС из-за разлива реки Ница

    Tекст: Денис Тельманов

    Критический подъем уровня воды в реке Ница стал причиной объявления чрезвычайной ситуации на территории уральского города Ирбита, власти разворачивают пункты размещения для эвакуации жителей.

    Власти Свердловской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Ирбите, передает РИА «Новости».

    Решение связано с опасным подъемом воды в реке Ница, уровень которой достиг отметки 741 сантиметр при критическом значении в 740 сантиметров.

    Глава города Николай Юдин сообщил о проведении оперативного заседания профильной комиссии для обеспечения безопасности населения. «Именно поэтому прямо сейчас прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием спасателей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов учреждений и предприятий города, задействованных в обеспечении безопасности горожан», – заявил мэр.

    Руководитель муниципалитета добавил, что для эвакуируемых граждан дополнительно открывается один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.

    Сильные осадки обрушились на регион еще 29 июня, спровоцировав масштабные подтопления. Сейчас в 20 муниципалитетах затоплены 192 жилых дома, 11 дач и 1,2 тыс. приусадебных участков, а в пунктах размещения находится 91 человек, включая 37 детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали более 20 человек из зоны затопления в Ирбите.

    В начале июля свои дома из-за паводка в Свердловской области покинули 155 местных жителей.

    В конце июня уровень воды в свердловской реке Кушве поднялся на 60 сантиметров из-за последствий торнадо.

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    14 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Собянин: На подлете к Москве уничтожили семь украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении семи беспилотников, которые направлялись к городу.

    «Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем канале в Max. На местах падения обломков сбитых аппаратов работают специалисты экстренных служб.

    Двумя днями ранее противовоздушная оборона ликвидировала 40 вражеских беспилотников на подлете к столице. Всего за те сутки в сторону Московского региона направлялось около 300 летательных аппаратов. В начале месяца средства ПВО сбили 12 дронов вблизи города.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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