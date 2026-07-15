Мерц признал наличие пробелов в обороне Германии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил тревогу по поводу состояния национальной безопасности. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что страна активно пытается устранить пробелы в военной сфере, передает ТАСС.

«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день», – отметил политик.

Канцлер добавил, что государство сейчас находится в промежуточном состоянии между миром и войной. При этом он подчеркнул небывалые темпы восстановления обороноспособности. Ранее политик неоднократно указывал на планы превратить Бундесвер в самую мощную конвенциональную армию Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Берлин договорился с Вашингтоном о размещении американских крылатых ракет Tomahawk на территории ФРГ.

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус признал серьезные трудности с комплектованием литовской бригады бундесвера. Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Фридриха Мерца в практической подготовке страны к войне.