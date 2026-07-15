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    15 июля 2026, 16:12 • Новости дня

    Президента Польши допросили по делу об использовании служебной квартиры в личных целях

    Навроцкого допросили по делу об использовании служебной квартиры для личных нужд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польского лидера Кароля Навроцкого допросили по делу о незаконном использовании служебной квартиры в Музее Второй мировой войны во время его руководства учреждением.

    Президента Польши Кароля Навроцкого допросили в прокуратуре Гданьска в качестве свидетеля. Допрос связан с возможным безвозмездным предоставлением ему в пользование апартаментов в Музее Второй мировой войны, когда он занимал должность директора этого учреждения, передает ТАСС.

    «Президент Кароль Навроцкий был допрошен в качестве свидетеля в своем кабинете в Варшаве, куда специально для этого приехала прокурор из Гданьска», – сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душиньский.

    В феврале 2026 года прокуратура инициировала расследование по делу о превышении должностных полномочий. Поводом стало предоставление Навроцкому в безвозмездное пользование служебной квартиры в Музее Второй мировой войны в Гданьске в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Варшавы задержала вооруженного мужчину у президентского дворца.

    Ранее Кароль Навроцкий побеседовал с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. До этого сообщалось, что уровень доверия к польскому лидеру достиг рекордных 54,8 %.

    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

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    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    ЕС с 2027 года решил прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам
    @ Jorge Castellanos/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    С весны 2027 года европейские государства начнут требовать от новых переселенцев документальное подтверждение выполнения воинского долга для предоставления убежища, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Ограничения коснутся исключительно новых заявителей и не затронут граждан, уже получивших соответствующий статус. Для оформления документов мужчинам придется предъявить паспорт с отметкой о легальном пересечении границы или справку об освобождении от службы, передает РИА «Новости».

    «Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – отмечается в официальном документе.

    Одновременно европейские власти продлили само действие механизма поддержки беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. Глава ирландского Минюста Джим О'Каллаган пояснил, что такое решение призвано обеспечить предсказуемость для всех покинувших страну людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны запланировали отказывать в предоставлении временной защиты украинцам без справки об освобождении от военной службы.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро объяснил данную меру острой нехваткой бойцов на передовой.

    Чуть ранее Европейская комиссия выступила с инициативой продления механизма приема вынужденных переселенцев до марта 2028 года.

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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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    15 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства беспилотников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

    «Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.

    По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.

    Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.

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    15 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев, где планирует представить новые инициативы по интеграции военных индустрий Европейского союза и Украины.

    «Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», – заявила она, передает РИА «Новости».

    Политик уточнила, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы присоединения к европейским структурам и подготовка страны к предстоящему зимнему периоду. «Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны.

    В июне текущего года европейский политик анонсировала перевод Киеву нового транша в размере 3,2 млрд евро.

    В апреле Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.

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    15 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

    Захарова сравнила коалицию желающих с озверевшим обществом из Содома и Гоморры

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала западную «коалицию желающих» по Украине, обвинив участников объединения в расчеловечивании и агрессивной одержимости собственными страстями.

    Мария Захарова назвала западную «коалицию желающих» по Украине по степени озверения и расчеловечивания аналогом библейских Содома и Гоморры, передает радио Sputnik.

    «Диковатое название – «коалиция желающих». Желающих чего? Что же мне это напоминает? Мне это напоминает Содом и Гоморру. Содом и Гоморра – это расчеловечивание, жители города буквально озверели», – отметила Захарова.

    Дипломат пояснила, что под «коалицией желающих» видит обезумевшее, агрессивно настроенное сообщество, которое ставит собственные страстные устремления превыше всего и тем самым воспроизводит ветхозаветный сюжет. По ее словам, это не стремление к миру и безопасности, а культ самого желания, вытеснивший цели прекращения боевых действий и достижения благополучия.

    Захарова напомнила библейский фрагмент, где жители греховных городов, сохраняя человеческий облик, фактически утратили человеческое начало и превратились в «озверевшую толпу». Она подчеркнула, что в сюжете Содома и Гоморры каждый пришедший воспринимался как потенциальная жертва, над которой толпа стремилась совершить насилие, и увидела в этом прямую параллель с нынешней ситуацией.

    По словам представителя МИД, и древняя история, и происходящее сегодня говорят об обезумевших сообществах, видящих в каждом новом человеке лишь объект для жертвы. При этом Захарова подчеркнула, что на протяжении последних 25 лет Россия, по ее оценке, была открыта для диалога, не демонстрировала скрытой враждебности и не подавала поводов считать, что за словами Москвы стоит «камень в кулаке», однако страстное стремление оппонентов реализовать свою внутреннюю стихию, по ее мнению, взяло верх.

    Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих» по Украине с участием французских и британских войск в Польше в сентябре.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    15 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Украина сможет направить 6 млрд евро из нового европейского кредита на закупку китайских комплектующих для беспилотников из-за дефицита производственных мощностей в ЕС.

    Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 млрд евро из ранее одобренного пакета военной помощи на закупку комплектующих для БПЛА в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    «Киев добился разрешения использовать часть транша в размере 6 млрд евро для закупки в Китае компонентов для беспилотников», – говорится в публикации.

    Западные журналисты уточняют, что эти средства станут первым траншем в рамках кредитной программы поддержки, которая предусматривает выделение 60 млрд евро на вооружения. Мера является вынужденной из-за неспособности европейских стран производить нужный объем деталей самостоятельно.

    Общий согласованный кредит Киеву на 90 млрд евро разделен на две части: 30 млрд направят на макрофинансовую помощь для бюджетных нужд, а 60 млрд – на военные расходы и оборонную промышленность. В июне Совет ЕС сообщал о получении Украиной первого транша бюджетной помощи в 3,2 млрд евро.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что ЕС исключил средства на финансирование производства БПЛА из первого платежа. По данным источников, это было связано с трудностями еврочиновников в контроле за расходованием средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза отложило передачу Киеву средств на приобретение дронов из-за проблем с контролем.

    В конце июня Брюссель выделил на закупку передовых беспилотников первый транш в размере 3,9 млрд евро. Позже Европейский союз запланировал разрешить Украине покупку британских вооружений за счет оборонного кредита.

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    15 июля 2026, 09:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 639 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла на 2,4% – до 639 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировали заметный рост, достигнув отметки почти в 640 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах увеличилась на 2,4%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись на уровне 639,7 доллара, а к утру показатель составил 639,8 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на отметке 624,6 доллара.

    Повышение газовых котировок в Европе началось в начале марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за период конфликта было зафиксировано 19 марта – 853,7 доллара. Такой скачок произошел после того, как Катар, ведущий мировой производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы производства.

    В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле последовало снижение на 14%, в мае стоимость вновь выросла на 5%, а в июне опустилась на 6%. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 550 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июня котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов.

    В середине июня биржевые цены на голубое топливо преодолели психологический рубеж в 600 долларов.

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    15 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

    Биржевая стоимость газа на европейских торгах превысила 640 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских фьючерсов на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах увеличилась на 3,4%, достигнув отметки в 646 долларов за тысячу кубометров.

    Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют об ускорении роста газовых котировок, передает РИА «Новости».

    Торги ближайшими контрактами по индексу TTF открылись у отметки 639,7 доллара. К середине дня показатель увеличился до 645,7 доллара, прибавив 3,4% к расчетной цене предыдущего дня.

    Удорожание энергоносителей началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Своего пика в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. Это произошло после того, как Катар, крупнейший производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы производства.

    В результате средние мартовские цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В последующие месяцы динамика была нестабильной: в апреле и июне газ дешевел, а в мае его стоимость вновь росла. При этом абсолютный исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром стоимость августовских фьючерсов увеличилась до 639 долларов за тысячу кубометров.

    Двумя днями ранее котировки энергоносителей достигли отметки в 592 доллара.

    В начале июня цены на европейском газовом рынке превысили 600 долларов из-за эскалации на Ближнем Востоке.

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    15 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    Politico: Реформа охоты спровоцировала конфликт Рима с Брюсселем

    Politico: Реформа правил охоты в Италии вызвала недовольство Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива правительства Италии наделить охотников статусом «биорегуляторов» спровоцировала острые политические споры внутри страны и рискует обернуться серьезным конфликтом с Еврокомиссией.

    Правительство Джорджи Мелони планирует провести крупнейшую за три десятилетия реформу законов об охоте, пишет издание Politico.

    Законопроект расширяет права охотников, увеличивая площади угодий, продлевая сезоны и расширяя список разрешенных для добычи видов. Наиболее спорным пунктом стало переопределение охотников как «биорегуляторов», помогающих защищать биоразнообразие.

    Инициатива уже одобрена Сенатом и рассматривается сельскохозяйственным комитетом парламента. Однако в декабре прошлого года Еврокомиссия направила Риму официальное письмо с предупреждением о возможном нарушении директивы ЕС по птицам. Еврокомиссия внимательно следит за прохождением законопроекта.

    «Мы сочли необходимым пересмотреть законодательство, которому более 30 лет, и адаптировать его к экологическому и охотничьему контексту, который значительно изменился», – заявил глава сельскохозяйственного комитета Сената Лука Де Карло, отвергнув обвинения в политической подоплеке.

    Охотники составляют менее 1% населения Италии, а около 80% итальянцев считают охоту опасной или неэтичной. Тем не менее правительство продвигает реформу на фоне растущей конкуренции на правом фланге. Новое националистическое движение отставного генерала Роберто Ванначчи активно привлекает консервативных избирателей, что вынуждает партию Мелони реагировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони жестко раскритиковала бюрократическую конфигурацию Евросоюза.

    Весной глава итальянского правительства потерпела серьезное поражение на референдуме по судебной реформе. Вскоре после этого на политической арене страны появилась новая сильная соперница для действующего премьера.

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    15 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские дипломаты не смогли достичь компромисса по очередным ограничениям в отношении Москвы, перенеся обсуждение этого вопроса на следующую неделю.

    Представители стран Евросоюза потерпели неудачу при попытке утвердить 21-й пакет санкций против России. Дипломатический источник в Брюсселе рассказал журналистам о переносе переговоров, пишет ТАСС.

    «Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось. Переговоры будут продолжены на следующей неделе», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала о невозможности утвердить этот документ к встрече министров иностранных дел. Издание Euractiv допустило вероятность полного отклонения новых антироссийских ограничений.

    Между тем, премьер-министр Болгарии Румен Радев пригрозил заблокировать очередные санкции ради защиты национальных интересов.

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    15 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль осудил намерение Латвии убрать русский язык из местных СМИ

    Песков раскритиковал планы Латвии запретить русский язык в СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика, что вызывает полное неприятие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, планы Латвии исключить русскоязычный контент из латвийских средств массовой информации вызывают решительное осуждение, подобная политика ущемляет права значительной части населения страны, передает РИА «Новости».

    «Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие», – подчеркнул Песков.

    Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис потребовал полностью исключить русскоязычный контент из вещания государственных СМИ.

    Осенью прошлого года МИД России осудил выдворение русскоязычных жителей из балтийской республики.

    Ранее Москва по дипломатическим каналам предъявила Риге досудебные претензии из-за дискриминации русского населения.

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