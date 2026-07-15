МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива из-за эскалации

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Дипломатическое ведомство выпустило официальное предупреждение для соотечественников в связи с растущей напряженностью в регионе.

Граждан просят проявлять максимальную осторожность. «Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах», – говорится в заявлении министерства.

Эскалация конфликта началась 8 июля после серии американских атак по иранской территории. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило свои действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранским военным объектам. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Израиль выразил готовность присоединиться к американским ударам.