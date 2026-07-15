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    Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову
    15 июля 2026, 14:52 • Новости дня

    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива

    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива из-за эскалации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне обострения вооруженного противостояния между США и Ираном в МИД россиянам настоятельно советуют держаться подальше от военных объектов на Ближнем Востоке.

    МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Дипломатическое ведомство выпустило официальное предупреждение для соотечественников в связи с растущей напряженностью в регионе.

    Граждан просят проявлять максимальную осторожность. «Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах», – говорится в заявлении министерства.

    Эскалация конфликта началась 8 июля после серии американских атак по иранской территории. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило свои действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранским военным объектам. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Израиль выразил готовность присоединиться к американским ударам.

    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

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    14 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля объявлен в международный розыск по делу о задержании флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа.

    Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, передает РИА «Новости». Решение принято в рамках рассмотрения иска о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».

    «Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии «Сумуд», вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через «красный» бюллетень», – сообщает турецкая газета Sabah.

    В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

    Расследование началось после задержания активистов флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь палестинцам. МИД Турции назвал действия израильских ВМС «актом пиратства», нарушающим международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера. Весной турецкое ведомство потребовало для политика пожизненного заключения из-за перехвата флотилии «Сумуд».

    В конце июня МИД Турции обвинил Тель-Авив в сокрытии преступлений против палестинцев.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    13 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Власти Египта вслед за Турцией не разрешили заход в свои территориальные воды круизному лайнеру Scarlet Lady, выполнявшему рейс для представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), организованный американской туристической компанией Atlantis Events. В результате судно было вынуждено изменить маршрут и направиться к греческому острову Крит.

    Как сообщил телеканалу CNN президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл, разрешение на заход в Египет изначально было получено.«У нас были все необходимые разрешения, но в самый последний момент нам отказали в допуске», – заявил Кэмпбелл.

    По его словам, аналогичный маршрут компания успешно выполняла годом ранее, поэтому произошедшее стало неожиданностью. В обращении к пассажирам он подчеркнул: «Я знаю, насколько важным этот визит был для многих из вас. В прошлом году мы без каких-либо проблем прошли по аналогичному маршруту, поэтому были удивлены этим досадным решением».

    Ранее турецкие власти также запретили лайнеру заходить в два порта страны. По данным CNN, чиновники объяснили это тем, что судно было зафрахтовано группами, «известными поведением, несовместимым с устоями нашего общества и моральными ценностями».

    После отказа Турции организаторы изменили маршрут и планировали сделать остановку в Египте, однако египетские власти также не разрешили судну войти в свои территориальные воды. На борту находились около 1,9 тыс. пассажиров, из которых примерно 1,1 тыс. – граждане США. Остальные прибыли из Великобритании, Канады, Австралии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года администрация порта Стамбула отказала круизному лайнеру Astoria Grande в швартовке. Летом 2024 года президент Турции Тайип Эрдоган отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за пропаганды нетрадиционных отношений. В конце того же года московский суд арестовал организатора туров в Египет для сторонников запрещенного экстремистского движения.

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    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

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    13 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по нескольким крупным складам ракет и резервуарам с топливом на используемой США авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по нескольким складам ракет и резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, которую используют американские военные, передает РИА «Новости».

    «Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы «Принц Хасан» в Иордании», – говорится в заявлении КСИР.

    В ведомстве пояснили, что атака с применением ракет и дронов стала первым этапом ответа на агрессивные действия. Минувшей ночью армия США нанесла удары по прибрежным базам иранских вооруженных сил. Это произошло после того, как иранские военные моряки задержали два судна с отключенными системами, двигавшиеся по запрещенному маршруту в Ормузском проливе и создававшие угрозу судоходству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования американской базы «Принц Хасан» в Иордании.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне.

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    14 июля 2026, 05:24 • Новости дня
    Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.

    Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.

    На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом

    Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Нетаньяху в эфире телеканала Fox News сообщил, что американский политик крайне эмоционально отреагировал на заявление о том, что Израиль мог бы сам обеспечивать защиту как своих, так и американских интересов.

    «Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя»», – рассказал израильский премьер. Нетаньяху назвал сенатора «необыкновенным другом» еврейского государства, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху подчеркнул, что сенатор настолько беспокоился о безопасности Израиля, что выразил свое возмущение, стремясь сохранить американское финансирование или даже увеличить его, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис сенатора сообщил о его смерти от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

    Незадолго до смерти политик разрабатывал план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

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    13 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent взлетела после объявления планов Вашингтона по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые цены на нефть продемонстрировали резкий рост на фоне новостей о планах США восстановить блокаду морских портов Ирана.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 5%, передает ТАСС. Такая динамика отмечена после заявления президента США Дональда Трампа о планах восстановить блокаду морских портов Ирана.

    По данным торгов на 17:21 московского времени, цена Brent увеличивалась на 5,29%, достигая 80,03 доллара за баррель. Однако уже к 17:31 рост несколько замедлился.

    В это время нефть Brent торговалась на отметке 79,63 доллара за баррель, показывая прибавку в 4,76%. Одновременно стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI поднималась на 4,78%, составив 74,82 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Ранее цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель.

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    13 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив

    Трамп: США начнут взимать 20% стоимости грузов в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты намерены взять под контроль Ормузский пролив и получать компенсацию за безопасное судоходство, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что размер сбора составит 20% от стоимости транспортируемых товаров, передает ТАСС.

    «Все остальные страны будут справедливо и открыто пользоваться проливом. США будут впредь известны как «хранитель Ормузского пролива», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что формирование нового процесса начнется немедленно из-за высоких расходов на безопасность в неспокойном регионе.

    Через этот маршрут проходит примерно 25% мировых объемов торговли нефтью. Кроме того, там транспортируется около 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.

    Ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

    В июне президент США допустил введение платы за проход судов после окончания перемирия.

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    13 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт в городе Абха в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на атаку по аэропорту Саны нанесены удары по международному аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

    «В ответ на саудовскую агрессию мы нанесли удар по международному аэропорту Абха с применением баллистических ракет и беспилотников; операция успешно достигла поставленных целей», – приводит слова представителя хуситов РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

    От имени движения он предупредил все авиакомпании о рисках полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии и призвал крайне серьезно относиться к этим сигналам. По его словам, предупреждения будут действовать до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны.

    По данным отслеживания воздушного движения на портале FlightRadar, небо над городом Абха, а также над расположенными у границы с Йеменом городами Наджран и Джизан в настоящий момент остается свободным от самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменская группировка «Ансар Алла» возложила на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Месяцем ранее хуситы запретили проход израильских судов через акваторию Красного моря.

    В 2025 году хуситы нанесли серию ракетных ударов по целям на территории Израиля.

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    13 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    ВС Йемена атаковали аэропорт Саны из-за иранского самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительственные войска повредили взлетно-посадочную полосу в столице страны, чтобы не допустить приземления борта из Ирана на контролируемую повстанцами-хуситами территорию.

    Удар по объекту инфраструктуры был нанесен для предотвращения посадки иранского воздушного судна, передает ТАСС.

    Аэропорт Саны в настоящее время находится под контролем движения «Ансар Аллах».

    «Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», – заявили в министерстве обороны страны.

    Незадолго до атаки военное ведомство призвало эвакуировать персонал и предостерегло граждан от приближения к территории гавани.

    В министерстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство, для защиты национального суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года ВВС Израиля уничтожили инфраструктуру центрального аэропорта Саны.

    Гендиректор воздушной гавани сообщил об уничтожении шести пассажирских самолетов.

    Месяцем ранее йеменские хуситы закрыли акваторию Красного моря для израильских судов.

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    13 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американские ракетные установки в Кувейте

    КСИР заявил об уничтожении американских установок HIMARS и складов в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам боеприпасов и пусковым комплексам армии США на территории Кувейта.

    Иранские военные отчитались о ликвидации двух американских пусковых установок ракет класса «земля-земля» Himars, передает РИА «Новости». Успешной атаке также подверглись склады с боеприпасами на территории Кувейта.

    «КСИР заявил о том, что он уничтожил две пусковые установки США Himars вместе со складами ракет в Кувейте», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

    До этого иранская сторона заявляла об ударах по военным базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. В результате тех атак были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ликвидировали пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Кувейта.

    Несколькими днями ранее подразделения вооруженных сил исламской республики осуществили серию атак по американским зенитным ракетным комплексам Patriot.

    До этого военные поразили военно-воздушную базу Али ас-Салем ракетами.

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    15 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    В Турции решают вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София. В настоящее время они находятся в депортационном центре, где рассматривается вопрос об их высылке из Турции.

    В генеральном консульстве России в Стамбуле подтвердили факт задержания россиян, передает ТАСС. «В связи с вашим обращением относительно ситуации с российскими гражданами Филоновой Викторией Сергеевной и Филоновым Игорем Андреевичем сообщаем следующее», – заявили в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что 14 июля получили информацию от родственников о задержании туристов.

    В настоящее время россияне находятся в депортационном центре. Местное управление по вопросам миграции рассматривает возможность их высылки из страны.

    Представители консульства поддерживают постоянный контакт с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и компетентными органами Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие правоохранители задержали Викторию и Игоря за чтение Библии. В мае полиция Антальи арестовала другого россиянина из-за конфликта с местным жителем.

    Осенью прошлого года силовики отпустили пару граждан России после поцелуя в стамбульской мечети.

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