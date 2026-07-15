Путин призвал внедрять материалы с новыми свойствами в России

Эксперт: СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами

Политолог Федорова назвала сплоченность национальной чертой россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и, в частности, платформы «Народный фронт», в рамках которых простые люди помогают нашим героям в зоне спецоперации», – сказала политолог Анна Федорова. По ее словам, российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны. Усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу: их силами совершенствуются культура, экономика и наука. «И все это – результат невероятной сплоченности нашего народа», – подчеркивает собеседница.

«Эта сплоченность уже стала национальной чертой россиян: объединяться в трудные периоды истории и стремиться к созиданию. Последние несколько лет лишь подтвердили это правило. Неслучайно Владимир Путин с особым вниманием говорит о масштабе волонтерской деятельности и общественной поддержки», – продолжает она.

На этом фоне, считает политолог, неудивительно, что глава государства ведет откровенный диалог с гражданами. «Это вообще привычная логика для нашего президента: он не уходит от острых тем. Напротив, Путин сам часто их поднимает, чтобы люди знали истину из первых уст», – пояснила эксперт.

Так вышло и с вызовами в топливной сфере. «Тот факт, что президент говорит о столь непростой теме, – ясный сигнал: работа по устранению сложностей идет, и все решения будут доведены до результата. Такая открытость снижает напряженность в обществе, а значит, приближает нас к Победе», – заключила Федорова.

В понедельник Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!», прошедшем в Национальном центре «Россия». Перед церемонией вручения премии президент осмотрел выставку проектов движения, где ему представили разработки объединения предприятий народного ОПК «Кулибин-клуба».

В своем выступлении глава государства отметил вклад граждан в поддержку фронта. По его словам, Народный фронт объединил более 20 млн человек, а россияне добровольно направили через организацию почти 70 млрд рублей на нужды спецоперации. «Все 15 лет, вы всегда – не только в эти годы проведения специальной военной операции, что очень важно, я сейчас, безусловно, об этом тоже скажу, – но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем», – подчеркнул глава государства. Президент также выразил уверенность в неизбежности победы России.

Отдельное внимание в своем выступлении Путин уделил ситуации с топливом. Он отметил, что удары ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами, однако базовая основа российской энергетики остается надежной. ««И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – заявил он.

По итогам форума глава государства вручил награды лауреатам специальной номинации «Все для Победы» и отметил, что за 15 лет своего существования Общероссийский народный фронт полностью себя оправдал.