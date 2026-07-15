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    Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову
    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня

    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

    14 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Поддубный: По инициативе «Единой России» создают места памяти Героев СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым осмотрели сквер памяти участников СВО в Ставрополе.

    Объект благоустроен по партийной Народной программе, говорится в канале «Единой России» в Max.

    В рабочей поездке также участвовали губернатор региона Владимир Владимиров и депутат Госдумы Зураб Макиев.

    «Мы живем во время, когда личное мужество стало социальной нормой, и мы не можем позволить, чтобы Герои существовали только в телевизоре. Они являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде», – подчеркнул журналист.

    В свою очередь Якушев обратил внимание на необходимость комплексной застройки современных микрорайонов. По его словам, помимо жилых домов нужно возводить спортивные объекты и комфортные зоны отдыха. Политик добавил, что по Народной программе в стране уже благоустроено около 120 ты. общественных пространств, а в выборе проектов приняли участие 70 млн россиян.

    В начале июля Поддубный заявил о необходимости бесшовного перехода военных специалистов на гражданские специальности.

    В мае Владимир Якушев сообщил о включении конкретных региональных инициатив в новую Народную программу партии.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» рассказал о благоустройстве 120 тыс. общественных пространств по всей стране.

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    15 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В партии «Единая Россия» заявили о поддержке новых мер по реабилитации участников специальной военной операции, отметив особую значимость психологической помощи ветеранам и их семьям.

    Член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин положительно оценил новый приказ Минздрава, устанавливающий четкие сроки оказания психологической помощи участникам СВО и их родственникам, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, после получения ранения именно психологическое состояние нередко становится самым тяжелым испытанием.

    «После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь», – подчеркнул он.

    Герой России назвал своевременным решение Минздрава закрепить конкретные сроки приема психологов для участников СВО и членов их семей. «Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей – правильное и давно назревшее решение», – заявил Владислав Головин.

    Он также напомнил, что вопросы реабилитации ветеранов остаются одним из направлений работы «Единой России». По его словам, партия реализует проекты комплексной реабилитации, а также организует приемы участников СВО и их семей во всех российских регионах в рамках Народной программы.

    При этом, подчеркнул Головин, особое значение теперь приобретает практическое исполнение новых норм. «Теперь главное – контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем», – заключил он.

    Ранее в Москве представители «Единой России» вручили ведомственные награды участникам проекта по социокультурной реабилитации бойцов СВО.

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    15 июля 2026, 19:21 • Видео
    Новые санкции США против России: главное

    Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    13 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Собянин: Надо перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин предложил отсрочить возврат бюджетных кредитов регионами. С этой инициативой он выступил во время встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

    Собянин отметил, что ранее бюджетные кредиты помогали регионам сохранять устойчивость финансовой системы и выполнять запланированные проекты, включая национальные проекты, развитие промышленности и экономики, сообщается в канале «Единой России» в Max. «Ранее Правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, сейчас вопрос возврата таких средств стал актуальным не только для субъектов, но и для федерального бюджета. В связи с этим обсуждается возможность переноса сроков выплат. «Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с Правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», – отметил мэр.

    Собянин подчеркнул, что для реализации инициативы потребуется решение на уровне главы государства. «Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», – сказал мэр Москвы.

    В апреле Владимир Путин согласился с инициативой «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

    Позже Министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности на 2030 год.

    В мае премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой частичного списания долгов шести областям.

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    13 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Париже к так называемой коалиции желающих для поддержки Киева присоединились Молдавия и Северная Македония, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Молдавия и Северная Македония присоединились к нам», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    В понедельник участники коалиции собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    14 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти намерены разрешить украинским предприятиям самостоятельную сборку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, чтобы компенсировать острую нехватку средств противовоздушной обороны, пишет TWZ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность передать технологии создания перехватчиков, передает издание TWZ.

    «Сегодня днем президент Зеленский и я согласовали дорожную карту между нашими двумя странами, реализующую то, о чем мы договорились в принципе в ноябре прошлого года относительно нашего двустороннего оборонного сотрудничества», – заявил французский лидер в Париже.

    Соглашение предусматривает выпуск ракет Aster 30, управляемых авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Ожидается, что это поможет украинской армии эффективнее противостоять баллистическим угрозам на фоне истощения запасов американских комплексов Patriot.

    До конца этого года Париж планирует начать поставки модернизированных систем SAMP/T NG, а в перспективе передать 16 истребителей Rafale. Одновременно десять западных стран объявили о создании коалиции по интегрированной противоракетной обороне. Ранее украинский лидер жаловался на неспособность перехватывать баллистические цели из-за недостатка боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство зенитных ракет Aster-30.

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    15 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    Зеленский на параде в Париже нарушил экологические правила ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский во время военного парада во французской столице нарушил новые экологические правила Евросоюза, оторвав пластиковую крышку от бутылки с водой.

    Видео с главой киевского режима, который полностью откручивает и убирает крышку от бутылки с водой, быстро стало вирусным, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время традиционного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. В торжественном марше по Елисейским Полям приняли участие около 6,7 тыс. военных, что стало рекордом для этого мероприятия.

    Вместе с французскими солдатами в параде участвовали 500 военнослужащих из стран «коалиции желающих», включая 25 украинцев. Зеленский прибыл во Францию для участия во встрече этой коалиции вместе с другими европейскими лидерами.

    Директива ЕС (SUPD), вступившая в силу 3 июля 2024 года, обязывает сохранять пластиковые крышки прикрепленными к бутылкам объемом до трех литров. Во Франции за нарушение этих экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Франции возмутились участием украинских военных в торжественном шествии. Прибытие Владимира Зеленского на парижский саммит сопровождалось падением большой вывески. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение совместных военных учений «коалиции желающих».

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    14 июля 2026, 02:23 • Новости дня
    Вучич заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны «серьезно вооружают» Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич отметил, что речь идет о контрактах по истребителям Rafale, системам ПВО Freya, ракетам Aster и ЗРК SAMP/T, передает ТАСС.

    «В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», – подчеркнул Вучич.

    Сербский лидер находится в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он принял участие во встрече лидеров стран Евросоюза, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на пресс-конференции в Париже заявил о покупке Украиной 16 истребителей Rafale и поставке их в 2028–2029 годах.

    Французский лидер объявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиабомб AASM Hammer.

    Еврокомиссия сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет-перехватчиков и других стратегических систем ПВО в рамках программы SAFE.

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    15 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову
    Парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже россиянку Новикову
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижский суд отказался перевести под судебный контроль основательницу организации SOS Donbass Анну Новикову, обвиняемую в шпионаже.

    Об этом сообщил ее защитник Филипп де Вель, передает ТАСС. «К сожалению, я думаю, что для Анны скоро пойдет восьмой месяц предварительного заключения. Анна подала новое ходатайство об освобождении 7 июля, но его отклонили сегодня», – заявил адвокат.

    Защитник подчеркнул намерение предпринять все возможные шаги для освобождения своей клиентки из-под стражи. По его словам, французское законодательство позволяет подавать прошения о пересмотре меры пресечения каждые десять дней.

    Напомним, судебное разбирательство в отношении гражданской активистки Анны Новиковой началось в Париже 15 июля. В мае французская юстиция отказалась перевести главу гуманитарной ассоциации под домашний арест.

    Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции арестовали россиянку по подозрению в шпионаже осенью 2025 года.

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    13 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон заявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам заседания «Коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на выпуск вооружений.

    Речь идет о производстве крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer, передает «Фонтанка».

    Кроме того, президент Франции анонсировал будущие поставки боевой авиации. Ожидается, что украинская армия получит истребители Rafale в 2028-2029 годах.

    «Эти решения стали продолжением договоренностей, которых стороны достигли 17 ноября 2025 года», – отметил глава государства.

    Осенью прошлого года лидеры двух стран подписали соглашение о военной помощи.

    Глава киевского режима сообщил о планах закупить сотню французских истребителей Rafale.

    Ранее летом прошлого года стороны договорились об усилении украинской противовоздушной обороны ракетами для систем SAMP/T.

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    13 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полуфинальная игра мирового первенства по футболу между Францией и Испанией начнется с дани памяти погибшим 10 лет назад во время трагических событий в Ницце, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.

    Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.

    Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.

    Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.

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    15 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    В Турции решают вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София. В настоящее время они находятся в депортационном центре, где рассматривается вопрос об их высылке из Турции.

    В генеральном консульстве России в Стамбуле подтвердили факт задержания россиян, передает ТАСС. «В связи с вашим обращением относительно ситуации с российскими гражданами Филоновой Викторией Сергеевной и Филоновым Игорем Андреевичем сообщаем следующее», – заявили в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что 14 июля получили информацию от родственников о задержании туристов.

    В настоящее время россияне находятся в депортационном центре. Местное управление по вопросам миграции рассматривает возможность их высылки из страны.

    Представители консульства поддерживают постоянный контакт с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и компетентными органами Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие правоохранители задержали Викторию и Игоря за чтение Библии. В мае полиция Антальи арестовала другого россиянина из-за конфликта с местным жителем.

    Осенью прошлого года силовики отпустили пару граждан России после поцелуя в стамбульской мечети.

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    14 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Покидающий пост британского премьер-министра Кир Стармер стал первым действующим главой правительства страны, который удостоился ордена Почетного легиона от президента Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вручил Киру Стармеру перед его уходом с поста премьера историческую награду за его ключевую роль в создании «коалиции желающих» – группы стран под председательством Франции и Британии, которые обязались поддержать Украину – в критический для Европы момент в начале 2025 года, пишет Guardian.

    «Присуждение этой награды Стармеру подчеркивает значительный сдвиг по сравнению с более напряженными отношениями Макрона с некоторыми предыдущими премьер-министрами, поскольку французский лидер часто конфликтовал с консерваторами Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Лиз Трасс по вопросу Brexit», – отметила газета.

    Вручая награду, Макрон заявил, что Стармер сыграл «историческую роль» в создании группы стран, поддерживающих Украину.

    «Должен сказать, все человеческие качества, которые мы учимся ценить, остаются очень важными для всех нас. В вас мы нашли очень надежного и дружелюбного партнера», – приводит газета слова Макрона на церемонии вручения ордена Стармеру.

    Еще одним британским премьер-министром, получившим аналогичную награду, но более высокого уровня, Большой крест ордена Почетного легиона – был Уинстон Черчилль, напоминает Guardian. Он получил его в 1958 году в знак признания его лидерских качеств и тесных связей с Францией во время Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон присоединился к программе военного финансирования Украины. Премьер Польши Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Макрон 13 июля объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих».


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