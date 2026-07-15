Усовершенствованный автомат АК-12 успешно прошел испытания

Концерн Калашников завершил плановые испытания модернизированного автомата АК-12

Tекст: Мария Иванова

Предприятие завершило плановые проверки обновленного 5,45-миллиметрового автомата АК-12 образца 2023 года, сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Государственный заказчик высоко оценил качество оружия, что позволило оперативно отгрузить очередную крупную партию автоматов.

В течение 2026 года поставки АК-12 по государственному контракту выполняются концерном в полном объеме и строгом соответствии с утвержденным графиком. В пресс-службе отметили рост объемов производства и расширение номенклатуры изделий за время проведения спецоперации, при этом качество продукции сохраняется на высоком уровне.

Кроме того, в прошлом году стартовал выпуск укороченных автоматов АК-12К калибра 5,45 миллиметра. Оружие разработано по запросу ВДВ для эффективного ведения штурмовых действий в условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства полевых укреплений. Государственный заказ на эту модификацию был выполнен досрочно.

«Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России – АК-12 – это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем, что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», – заявил гендиректор концерна Алан Лушников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее концерн «Калашников» отгрузил заказчику партию модернизированных автоматов АК-12.

В конце прошлого года предприятие полностью выполнило обязательства по контракту на выпуск этого оружия.

оссийские десантники успешно применили новейшие укороченные автоматы АК-12К при штурме украинского укрепрайона.