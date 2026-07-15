Чемпион по зимнему плаванию Мордовцев рассказал, как застрял на аттракционе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на популярном курорте, где спортсмен решил прокатиться на экстремальных американских горках, передает телеканал 360.

«Именно это со мной и произошло во Вьетнаме. Кабинка остановилась на большой высоте, прямо перед самым крутым спуском», – сообщил чемпион.

Он добавил, что таким образом разблокировал свой главный детский страх.

Сотрудники развлекательного комплекса оперативно организовали спасательную операцию. Людей вывели в безопасное место через специальные технические тоннели. Мордовцев подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

При этом спортсмен пояснил, что больше никогда не планирует посещать подобные аттракционы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года около 20 человек застряли на аттракционе в московском парке «Остров мечты».

Тогда же во Владивостоке из-за обрушения игрового оборудования пострадал несовершеннолетний ребенок. Осенью 2024 года более 30 посетителей экстрим-карусели в Волгограде зависли на высоте 50 метров.