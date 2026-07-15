Мишустин: Российские лекарства не должны уступать зарубежным аналогам

Отечественные медикаменты и оборудование для здравоохранения не должны уступать лучшим мировым образцам, заявил глава правительства на встрече с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
«Здесь все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства, медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам. Важна обратная связь от врачей, от клиницистов. И, конечно, важно, чтобы все эти инструментарии, средства были доступны нашим гражданам, помогали в восстановлении их здоровья», – сказал Михаил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул необходимость создания передовой продукции с принципиально новыми характеристиками и высоким качеством, сообщает РИА «Новости».
По его словам, стране важно не просто копировать импортные товары, а действовать проактивно, выпуская надежные препараты и технику. Глава кабмина добавил, что Россия обладает всеми возможностями для развития этого важнейшего направления, особенно в сфере онкологии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг анонсировал планомерное увеличение доли отечественных препаратов на внутреннем рынке.
Президент Владимир Путин отметил активный рост производства собственного передового медицинского оборудования.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин исключил возможность дефицита жизненно важных лекарств в стране.