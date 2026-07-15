Ростех передал фонду «Защитники Отечества» 2,5 тыс. вакансий для ветеранов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

«В прошлом году мы передали в фонд «Защитники Отечества» порядка 2 500 вакансий по 25 инженерным и рабочим специальностям. <…> они подбирают ребят, которые хотели бы идти на наши предприятия по этой специальности, мы их принимаем», – заявил Чемезов, передает ТАСС.

Руководитель корпорации также подчеркнул, что в настоящий момент на производственных площадках уже трудятся 1, 5 тыс. ветеранов. Среди трудоустроенных числятся свыше 60 сотрудников, имеющих инвалидность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» совместно с фондом «Защитники Отечества» запустила программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в вузы.

Для поддержки бывших военнослужащих организация заключила соглашения с крупными работодателями.

Правительство утвердило специальный план помощи демобилизованным бойцам в поиске работы.