В Китае пациенту впервые вживили имплант для восстановления руки

В Китае впервые установили мозговой имплант для восстановления функции руки

Tекст: Мария Иванова

Шанхайская больница Хаушань при Фуданьском университете впервые успешно провела операцию по имплантации нейрокомпьютерного интерфейса вне лабораторных условий, сообщает издание Yicai, передает ТАСС.

Сейчас жизненные показатели прооперированного находятся в норме. Сигналы активности его мозга стабильны и отличаются хорошим качеством.

Пациент потерял функцию захвата рукой десять лет назад из-за травмы спинного мозга, полученной в автомобильной аварии. Команда медиков провела комплексное обследование перед хирургическим вмешательством. Установленный имплант декодирует мозговые сигналы, создавая канал связи со специальной перчаткой, которая компенсирует утраченные двигательные навыки.

Система частичной компенсации двигательной функции на основе нейрокомпьютерного интерфейса была одобрена Государственным управлением по надзору за медицинскими препаратами КНР в марте этого года. Власти Китая планируют активно развивать подобные индустрии будущего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Китай анонсировал выпуск нейрочипов для помощи парализованным людям.

В мае компания Neuralink сообщила о создании специального робота для операций на мозге.

Ранее китайские ученые успешно испытали на человеке малоинвазивный нейроинтерфейс.