Тайвань и США договорились о совместном производстве дронов-камикадзе

Liberty Times: Тайвань и США договорились о совместном выпуске дронов-камикадзе

Tекст: Мария Иванова

Тайвань и Соединенные Штаты договорились о совместном производстве беспилотников «Цзиньфэн-1», а также об их экспорте на международный рынок американской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на тайваньскую газету Liberty Times.

Согласно данным местных СМИ, в 2025 году Тайвань представил легкий разведывательно-ударный дрон-камикадзе «Цзиньфэн-1». «Тайвань и США уже достигли взаимопонимания по вопросу совместного производства военной техники... Первым подтвержденным проектом стало совместное производство системы беспилотника «Цзиньфэн-1», – пишет издание, ссылаясь на высокопоставленный источник.

Проект должен пройти проверку в сфере безопасности и получить одобрение бюджета в парламенте. Ожидается, что первая экспортная партия составит от 10 до 50 комплектов, включающих от 500 до 1000 дронов. Полный комплекс включает сам беспилотник, пусковую трубу, планшет управления и модульный рюкзак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон создал специальную группу для ускорения военных поставок Тайбэю.

В конце прошлого года администрация США одобрила продажу острову беспилотников в рамках крупной оружейной сделки.

Летом 2025 года Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M.