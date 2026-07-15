Президент Южной Кореи стал бомжом

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал единственную квартиру

Tекст: Дарья Григоренко

Южнокорейский лидер пошел на этот шаг для повышения доверия общества к мерам властей, пишет Ренхап. В феврале политик выставил собственность на продажу.

«У меня теперь нет дома», – заявил Ли Чжэ Мен во время заседания кабинета министров, передает РИА «Новости».

Правительство страны активно стимулирует владельцев избавляться от пустующих инвестиционных активов. Подобная стратегия призвана расширить доступный жилищный фонд и пресечь спекуляции, негативно влияющие на ценообразование.

Проданным имуществом политик владел совместно с супругой Ким Хэ Ген с 1998 года. Стоимость сделки составила около 1,9 млн долларов. В настоящее время президентская чета проживает в официальной резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Ли Чжэ Мен победил на президентских выборах в Южной Корее.

Его главный соперник Ким Мун Су официально признал свое поражение.

Позже новый глава государства выступил за улучшение отношений с Россией и Китаем.