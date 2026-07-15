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    15 июля 2026, 10:41 • Новости дня

    Новейший завод боеприпасов в США сорвал выпуск артиллерийских снарядов

    Новейший военный завод в Техасе провалил выпуск деталей 155-мм снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший оборонный завод в Техасе не смог выпустить ни одной детали для артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сорвав планы американской армии.

    Предприятие в американском городе Мескит, на которое выделили почти 500 млн долларов, не справилось с производством ключевых компонентов для 155-миллиметровых снарядов, передает The War Zone.

    Это поставило под угрозу план Пентагона по увеличению выпуска боеприпасов до 100 тыс. единиц в месяц.

    «Без 30 тыс. дополнительных металлических деталей для снарядов, которые ожидались от предприятия в Меските, армия не сможет достичь своей цели по ежемесячному производству 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм», – говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США. В настоящее время американские военные получают лишь 36 тыс. таких снарядов ежемесячно.

    Завод компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems открылся в мае 2024 года с большими ожиданиями. Однако, как выяснили инспекторы, подрядчик попытался использовать оборудование, предназначенное для старых снарядов M107, чтобы производить более современные и тяжелые M795. Эта рискованная стратегия привела к значительным трудностям и невозможности выпускать продукцию, соответствующую контракту.

    Проблемы с производством усугубляются истощением американских арсеналов. С начала конфликта на Украине запасы США сократились более чем на 3,6 млн артиллерийских снарядов из-за поставок Киеву, продаж другим странам и использования на тренировках. Власти надеются исправить ситуацию к концу 2027 года за счет модернизации других предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый оружейный завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    Ранее американское военное ведомство запланировало увеличение ежемесячного производства артиллерийских снарядов до 100 тыс. штук.

    Для восполнения истощенных арсеналов армия США экстренно заключила многомиллионный контракт на производство стволов для гаубиц.

    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    14 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    Заградотряд ВСУ расстрелял насильно мобилизованного священника УПЦ

    Солдаты ВСУ убили принудительно мобилизованного иеродиакона УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские заградительные отряды расстреляли иеродиакона Нифонта, которого ранее принудительно мобилизовали из монастыря канонической церкви.

    Священнослужитель канонической Украинской православной церкви был убит украинскими военными после попытки избежать участия в боевых действиях. Трагедия произошла с насельником Свитязского Петропавловского мужского монастыря.

    В российских силовых структурах сообщили, что иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был насильно призван в ряды украинской армии. «После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ», – рассказал РИА «Новости» собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины сотрудники военкомата насильно увезли на полигон настоятеля Покровского храма.

    Всего с начала текущего года территориальные центры комплектования мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви. В частности, весной в Одессе военкомы похитили из такси архимандрита Руфина.

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    15 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Бойцы ВС РФ рассказали о курсантах и уволенных в запас среди комвзводов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки расширили зону безопасности и узнали, как командирами взводов ВСУ на Харьковском направлении становятся уклонисты и курсанты военных училищ.

    «Националисты жалуются в соцсетях на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные «офицеры», уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 12 участках до 500 метров. Стрелковые бои ведутся в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    В Черниговской области массовые потери несут вражеские операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы «Северянами».

    А на Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои грохочут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 600 метров. Стрелковые бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень их окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. Марочко сообщил, как ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области. «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области.

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    14 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    В ФРГ зафиксировали рекордный рост заявлений об отказе от военной службы

    RND: В Германии резко выросло число отказов от службы в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии в этом году количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести значительно выросло на фоне обсуждений возврата призыва.

    Число немцев, не желающих служить в вооруженных силах, резко выросло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданским обществам Германии подтвердила эту тенденцию.

    «К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления, это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала», – сообщает издание. Для сравнения: в 2011 году, когда обязательный призыв был приостановлен, зарегистрировали 4348 таких обращений.

    Новый закон о военной службе допускает возвращение к обязательной повинности при нехватке добровольцев или угрозе безопасности. В этом случае Бундестаг сможет ввести призыв по потребности, а численность армии планируется пополнять в том числе с помощью жребия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предупредил о возможном возобновлении обязательного призыва.

    Ранее немецкие школьники провели в Берлине массовые демонстрации против милитаризации страны. Однако позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о вероятности принудительной отправки солдат бундесвера в литовскую бригаду.

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    14 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о провале плана США по производству снарядов

    В США сорван план по производству снарядов из-за поставок боеприпасов Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    В США сорван план по наращиванию выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за масштабных поставок боеприпасов украинской стороне.

    Военная промышленность США не справилась с планом по наращиванию производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    Новый завод стоимостью 469 млн долларов, построенный в штате Техас, не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    «Соединенные Штаты предоставили более трех миллионов снарядов в рамках президентских пакетов помощи Украине. Таким образом, запасы 155-мм артиллерийских снарядов DoW сократились в общей сложности более чем на 3,6 млн снарядов за последние четыре года», – говорится в докладе военной инспекции Пентагона.

    Американское военное ведомство рассчитывало на увеличение ежемесячного выпуска боеприпасов с 14 тыс. до 100 тыс. единиц. Предприятие в Меските должно было обеспечивать производство 30 тыс. металлических частей снарядов в месяц, однако не произвело ни одной пригодной детали. В результате к марту 2026 года удалось достичь показателя лишь в 36 тыс. снарядов в месяц.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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    14 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава направила боевую авиацию на сопровождение военного самолета, выполнявшего плановый полет в международном воздушном пространстве недалеко от государственных границ республики.

    Глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил о вылете дежурных сил ВВС, передает ТАСС.

    «Польские истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Балтикой российского самолета Ил-20», – заявил министр. Он добавил, что воздушное судно находилось в международной зоне на расстоянии 30 километров от побережья страны.

    Ранее в Министерстве обороны России подчеркивали, что все перемещения отечественной военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

    Осенью военные республики задействовали самолеты МиГ-29 для визуального сопровождения Ил-20.

    Летом дислоцированные в Польше британские истребители поднимались в воздух из-за полета российского разведчика.

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    14 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    @ Rota/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британское правительство направит почти 35 млрд долларов на масштабное обновление ключевых военно-морских баз страны в течение ближайшего десятилетия.

    Правительство Британии выделит 26 млрд фунтов стерлингов (34,8 млрд долларов) на обновление трех военно-морских баз. В британском Минобороны отметили, что это станет рекордным объемом инвестиций в морскую инфраструктуру со времен окончания холодной войны, пишет ТАСС.

    В ближайшие десять лет базы Клайд, Девонпорт и Портсмут «получат новые причалы и модернизированную инфраструктуру». Масштабная программа призвана существенно усилить потенциал флота.

    Кроме того, оборонное ведомство направит более 240 млн фунтов на поддержание боеготовности Королевских ВВС. Также на два года продлен контракт с Boeing Defence UK на сумму 115,2 млн фунтов. Эти средства предназначены для технического обслуживания девяти морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, базирующихся в Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Лондон запланировал направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных беспилотников.

    Ранее Британия вместе с девятью европейскими странами договорилась о создании совместного военно-морского соединения. До этого британские власти утвердили программу модернизации вспомогательного флота ВМС.

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    14 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России помогать вооруженным силам стран Сахеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия планирует активно содействовать государствам Сахеля в укреплении национальных армий, подготовке военнослужащих и передаче гуманитарной помощи.

    Россия окажет поддержку в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы намерены оказывать содействие странам региона и на двусторонней основе, в том числе в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, предоставление гуманитарной помощи также продолжится», – подчеркнул министр.

    Кроме того, представители двух государств подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает ТАСС.

    Церемония прошла перед совместной пресс-конференцией глав внешнеполитических ведомств. Ранее Лавров охарактеризовал этот документ как важный шаг для укрепления основы регулярных двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал подписание документа о безвизовом режиме с Чадом для дипломатов.

    Несколькими днями ранее Сергей Лавров провел в Ниамее двусторонние встречи с руководителями МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

    Российский министр прилетел в африканскую республику для участия в заседании с представителями Альянса государств Сахеля.

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    14 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации еще семи беспилотников на подлете к столице. Всего с начала суток было уничтожено 36 дронов.

    «Семь беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 летевших на Москву беспилотников. Накануне военные сбили 24 вражеских дрона на подлете к столице.

    В конце прошлого месяца средства ПВО ликвидировали семь направлявшихся к городу аппаратов.

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    15 июля 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пообещал усиливать удары по Ирану с каждым днем

    Трамп: Удары по Ирану усилятся, если Тегеран не вернется к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал с каждым днем наращивать удары по Ирану и довести их до кульминации, разбомбив все электростанции и мосты республики.

    «Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Послезавтра вечером мы нанесем им очень сильный удар», – заявил Трамп в интервью Fox News.

    Он заверил, что на следующей неделе «все станет совсем плохо» для иранцев.

    «Потому что на следующей неделе мы будем работать по электростанциям. На следующей неделе начнутся работы по мостам. Мы выведем из строя все электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», – добавил он.

    Трамп также заявил, что у Ирана «нет выбора», кроме как заключить сделку на фоне усиления американских ударов. Перед интервью он заявил, что его представители контактировали с иранскими официальными лицами за час до этого.

    «Они хотят заключить сделку, но каждый раз, когда заключают сделку, её нарушают», – посетовал американский президент.

    Трамп заявил, что американские войска «очень осторожно относятся к гражданскому населению», но предупредил, что Тегеран должен вернуться за стол переговоров.

    «Я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется», – повторил он.

    Президент США отметил, что иранская армия «пошатнулась в сторону очень низкого уровня» после неоднократных ударов США, добавив, что атаки будут продолжаться, «пока я не скажу, что с меня хватит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном. Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля.


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    14 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных ударов по Ирану для ослабления иранских возможностей, о чем сообщено в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «Сегодня в 15.00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческое судоходство в Ормузском проливе», – сказано в сообщении соцсети Х.

    В CENTCOM уточнили, что удары наносятся по мере того, как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    «Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени», – добавили там.

    Ранее в этот день СМИ сообщали, что США начали новую серию ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщает об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.



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    15 июля 2026, 04:57 • Новости дня
    Пушилин заявил, что Украина лишилась самостоятельности на десятилетия

    Пушилин: Украина лишилась самостоятельности на десятилетия

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередное продление военного положения и мобилизации на Украине приведет к утрате страной самостоятельности и тотальной внешней зависимости на десятилетия, считает глава ДНР Денис Пушилин.

    «Своими действиями Киев на десятилетия вперед лишил страну возможностей быть самодостаточной, существовать без тотальной внешней зависимости и самостоятельно наполнять бюджет», – сказал он РИА «Новости».

    Пушилин также высказывался о катастрофической ситуации в экономике Украины.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации со 2 августа еще на 90 дней. Позже украинские парламентарии поддержали инициативу, утвердив пролонгацию мер в 20-й раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Мазурашу сообщил об уклонении 1 млн украинцев от мобилизации. Чешский дипломат спрогнозировал бегство Зеленского с Украины из-за проблем Киева.

    Российские силовые структуры сообщили о направлении доходов от взяток за уклонение от мобилизации в неофициальный фонд Владимира Зеленского.



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    15 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко: ВС России лишают ВСУ логистики в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения успешно расширяют зону контроля в Сумской области, нарушая пути снабжения ВСУ и вытесняя противника с укрепленных позиций, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В основном мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее от Писаревки. Также мы продвигаемся в западном направлении от Иволжанского, перерезая логистику противника», – рассказал он ТАСС.

    Российские военные активно вытесняют подразделения ВСУ из Писаревки, параллельно проводя зачистку территории.

    Марочко отметил, что сейчас украинские силы сосредоточены в двух основных укрепрайонах – Хотени и Писаревке. По этим позициям круглосуточно наносятся огневые удары, что серьезно осложняет снабжение противника.

    «По всем им ведется регулярная активная боевая работа, то есть огневые поражения наносятся 24 на 7, а также нарушается логистика. Сейчас весьма осложнена логистика для украинских боевиков в данном районе», – сказал он.

    Марочко отметил, что тактика перерезания логистики противника, истощение его материально-технических ресурсов для последующего наступления сил РФ «показали себя весьма неплохо».

    «Тактика показала очень неплохой результат и, естественно, сейчас я вижу на данном направлении применение нашими вооруженными силами именно таких тактических решений», – добавил военный эксперт.

    Напомним, российские войска 24 июня освободили Иволжанское в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области. Разведчики «Севера» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

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