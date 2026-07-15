Из-за жары июльская закачка газа в Европе упала до шестилетнего минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пополнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в июле идет минимальными темпами за последние шесть лет, передает ТАСС.

На процесс негативно влияет экстремальная жара, которая существенно осложняет подготовку к предстоящему зимнему сезону.

Чистая разница между закачкой и отбором топлива в странах Евросоюза оказалась на 17% ниже прошлогодних показателей. В настоящий момент хранилища заполнены лишь на 52,49%, что на 15,33 процентного пункта меньше среднего значения за последние пять лет. Общий объем накопленного газа составляет 57,4 млрд кубометров, отставая от прошлогоднего уровня на 11,7 млрд кубометров.

Газпром спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 75%. Согласно нормам Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода 2026–2027 годов страны ЕС должны закачать не менее 68 млрд кубометров. Сейчас выполнено лишь 39% от необходимого объема.

Снижение темпов закачки обусловлено проигранной конкуренцией с Азией за сжиженный природный газ во время ближневосточного конфликта, а также высокими ценами на топливо. Дополнительным фактором стала аномальная жара, вызвавшая резкий рост потребления электроэнергии для работы кондиционеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» спрогнозировала риск недостижения отметки заполненности европейских хранилищ в 75% к началу отопительного сезона.

В июне закачка топлива в резервуары ЕС снизилась на 19% на фоне жары и падения импорта СПГ.

Газета Financial Times предупредила о риске вхождения Европы в зиму с минимальными за 15 лет запасами газа.