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    15 июля 2026, 10:33 • Новости дня

    Закачка газа в Европе упала до шестилетнего минимума

    Из-за жары июльская закачка газа в Европе упала до шестилетнего минимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы с начала июля продолжает идти минимальными темпами для этого месяца за последние шесть лет на фоне экстремальной жары, что дополнительно осложняет задачу создания запасов к зиме, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Пополнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) в июле идет минимальными темпами за последние шесть лет, передает ТАСС.

    На процесс негативно влияет экстремальная жара, которая существенно осложняет подготовку к предстоящему зимнему сезону.

    Чистая разница между закачкой и отбором топлива в странах Евросоюза оказалась на 17% ниже прошлогодних показателей. В настоящий момент хранилища заполнены лишь на 52,49%, что на 15,33 процентного пункта меньше среднего значения за последние пять лет. Общий объем накопленного газа составляет 57,4 млрд кубометров, отставая от прошлогоднего уровня на 11,7 млрд кубометров.

    Газпром спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 75%. Согласно нормам Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода 2026–2027 годов страны ЕС должны закачать не менее 68 млрд кубометров. Сейчас выполнено лишь 39% от необходимого объема.

    Снижение темпов закачки обусловлено проигранной конкуренцией с Азией за сжиженный природный газ во время ближневосточного конфликта, а также высокими ценами на топливо. Дополнительным фактором стала аномальная жара, вызвавшая резкий рост потребления электроэнергии для работы кондиционеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» спрогнозировала риск недостижения отметки заполненности европейских хранилищ в 75% к началу отопительного сезона.

    В июне закачка топлива в резервуары ЕС снизилась на 19% на фоне жары и падения импорта СПГ.

    Газета Financial Times предупредила о риске вхождения Европы в зиму с минимальными за 15 лет запасами газа.

    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев

    Politico: Июньская аномальная жара убила 14 тыс. жителей Западной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной с температурами выше 40 градусов унес тысячи жизней в шести наиболее пострадавших странах Западной Европы.

    Аномальная жара, накрывшая Западную Европу с 18 июня по 1 июля, унесла жизни как минимум 14 тыс. человек, пишет Politico.

    Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

    Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии, где избыточная смертность составила 6,8 тыс. человек. В Великобритании от жары скончались около 2,2 тыс. жителей, во Франции – свыше 2 тысяч, в Бельгии – 1740. Испания и Нидерланды сообщили о 810 и 480 жертвах соответственно.

    «Весьма правдоподобно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой», – заявил главный врач датского Государственного института сывороток Лассе Скафте Вестергор. Он подчеркнул отсутствие других очевидных причин для столь масштабного роста смертности.

    Специалисты предупреждают, что реальное число погибших может быть выше по мере поступления новых данных. Высокие температуры часто приводят к смерти не только от теплового удара, но и из-за обострения хронических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально высокая температура воздуха унесла жизни более 5 тыс. жителей Германии. Рекордный июньский зной в Испании привел к гибели около 900 человек.

    Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев избыточной смертности за одну неделю июня.

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    14 июля 2026, 06:39 • Новости дня
    Аномальная жара заставила Францию экстренно вскрыть зимние запасы газа
    Аномальная жара заставила Францию экстренно вскрыть зимние запасы газа
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция в начале июля выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа: запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, приходится тратить уже летом из-за массовой работы кондиционеров, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE)..

    В начале июля из французских подземных хранилищ пришлось выкачать более 200 млн кубометров газа из-за массового включения кондиционеров, передает РИА «Новости». Обычно запасы топлива формируются летом для зимнего отопительного сезона, однако сейчас почти половина закачиваемого объема сразу же расходуется.

    За первые десять дней июля в хранилища поступило 367,9 млн кубометров газа, при этом обратно было отобрано 211,5 млн кубометров. Это максимальный десятидневный объем выкачки с момента окончания отопительного сезона весной. Темпы заполнения хранилищ оказались рекордно низкими: общий объем запасов увеличился лишь на 0,14%, тогда как годом ранее прирост составлял 0,29%.

    «Сейчас на всю инфраструктуру Европы легла нагрузка сопоставимая с пиковыми зимними месяцами по потреблению ресурсов - это касается и газа. Причина: аномальная жара и рост нагрузки на весь ресурсоснабжающий комплекс за счет кондиционеров и вынужденный перевод всех охладительных системы на максимальные мощности», – пояснил финансовый советник Алексей Родин. Независимый эксперт Леонид Хазанов добавил, что активный отбор топлива продолжится как минимум две недели из-за высоких температур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» спрогнозировал дефицит газа в европейских подземных хранилищах к началу отопительного сезона.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров перед зимой с 90 до 80 процентов.

    Еще в мае Франция перешла к нетто-отбору топлива на фоне рекордно слабого пополнения запасов.

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    14 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    WSJ заявила о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай готов вернуться к подписанию соглашения по газопроводу «Сила Сибири – 2» только выполнении условия – поставках российского газа по ценам, сопоставимым с внутрироссийскими, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Китайские чиновники дали понять, что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке», – отмечает WSJ. Якобы такое предложение звучало на переговорах весной этого года.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение переговоров по газопроводу на корпоративном уровне.

    О том, что китайская сторона запросила у Москвы близкую к внутрироссийским тарифам стоимость топлива, западные СМИ писали еще в 2024 году.

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    13 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    FT: Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ», значительно увеличив объемы поставок, сообщает британская пресса.

    Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

    В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

    При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.

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    14 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Вучич надеется договориться с США об отмене пошлин на российский газ
    Вучич надеется договориться с США об отмене пошлин на российский газ
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на успешные переговоры с США об освобождении Белграда от пошлин за импорт российского газа.

    «К сожалению, все остальные события, о которых сообщают в новостях, не сулят ничего хорошего никому в мире, и уж тем более нашей стране. Я имею в виду, в частности, недавно объявленные пошлины для тех стран, которые импортируют российский газ и нефть. Мы не импортируем нефть, но импортируем российский газ», – заявил Вучич журналистам в Париже, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что предстоящий стратегический диалог с США должен помочь решить проблему и добиться понимания от американских партнеров. Он также подчеркнул, что эскалация конфликтов на Украине и в Ормузском проливе является негативным фактором.

    Ранее СМИ сообщали о планах президента США Дональда Трампа поддержать законопроект об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, закупающих у РФ нефть, газ и уран.

    В ноябре анонсировал предложение для США по вопросу санкций к «Нефтяной индустрии Сербии». Ранее американское министерство финансов включило данное предприятие в санкционный список.

    Для обеспечения энергетической стабильности сербский лидер запланировал обсуждение нового газового контракта с Владимиром Путиным.

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    14 июля 2026, 23:13 • Новости дня
    Германия отказалась участвовать в первых учениях «коалиции желающих»

    DPA: Германия отказалась участвовать в учениях «коалиции желающих»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство ФРГ решило проигнорировать осенние военные маневры союзников на польской территории из-за их небольшого масштаба и сугубо штабного характера, сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

    «Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих», сформированной для поддержки Украины, которые пройдут в Польше, сообщили правительственные источники. Учения охарактеризовали как «небольшие штабные учения», которые пройдут без участия Германии», – передают источники агентства DPA в Берлине.

    Коалиция из примерно 35 союзников Украины на встрече в Париже в понедельник согласовала первые учения многонациональных сил по поддержке Киева.

    Цель коалиции – «подготовить конкретные гарантии безопасности для Украины, а также для региона», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Он также назвал Францию и Британию в качестве стран-участниц. Штабные учения в основном направлены на отработку командными штабами процессов принятия решений и передвижения войск, как правило, без перемещения военной техники или солдат по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине. Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих». Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине.


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    12 июля 2026, 15:46 • Новости дня
    В пригороде Парижа предотвратили вооруженное нападение на евреев

    Полиция эвакуировала жителей Сарселя из-за угрозы нападения на еврейскую общину

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские спецслужбы обнаружили подозрительный автомобиль с оружием около ресторана и кинотеатра, что потребовало срочного вывода людей из опасной зоны.

    Инцидент произошел в субботу вечером в парижском пригороде Сарселе, передает РИА «Новости».

    Местная контрразведка выявила подозрительную машину, припаркованную рядом с местами массового скопления людей. Внутри салона оперативники нашли винтовку и пистолет.

    «В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество», – говорится в сообщени.

    Сейчас правоохранительные органы ведут активное расследование случившегося. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила свое участие в этом деле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    В апреле британская полиция задержала десятки подозреваемых после серии поджогов синагог.

    В августе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти виновников поджога автомобилей перед синагогой в коммуне Ла-Гранд-Мотт.

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    13 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал из-за ближневосточного конфликта

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE достигла 592,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки в 587,1 доллара, показав рост на 2,1%.

    Повышение котировок энергоносителей связано с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent также демонстрирует рост в пределах 4%. Удорожание газа началось еще 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану.

    Максимальная стоимость топлива за время текущего конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Тогда Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил производство. В марте средние цены подскочили почти на 60% к февралю.

    Впоследствии котировки колебались: в апреле они упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась до 584 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива на европейских биржах достигли отметки почти в 586 долларов.

    В начале прошлого месяца биржевые цены на газ превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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    14 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров заявил об ожидании сигнала от Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва ждет, что Анкара пошлет Киеву нелицеприятный сигнал из-за регулярных террористических атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Россия ожидает от турецких властей публичной реакции на действия украинских военных, атакующих инфраструктуру газопровода «Голубой поток», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Буквально вчера была информация в турецких средствах массовой информации, что новые достаточно сильные атаки украинских безэкипажных катеров были осуществлены против турецких судов, турецких танкеров, других судов, которые везли турецкие грузы», – отметил Лавров.

    Он подчеркнул, что подобные инциденты происходят регулярно, как и попытки нанести ущерб газопроводу, идущему в Турцию, передает ТАСС.

    По словам российского министра, Москва уже обратилась к Анкаре с вопросом о планируемых ответных мерах. В России надеются, что турецкая сторона даст публичную оценку происходящему и направит жесткий сигнал киевским властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» сообщила о недавнем налете украинских беспилотников на объекты экспортной магистрали «Голубой поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил турецких коллег об опасных действиях украинских военных против черноморских газопроводов.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками Киева атаковать суда в акватории Черного моря.

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    14 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Норвегия ввела новые антироссийские санкции

    Осло присоединился к 20-му пакету санкций ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии расширили ограничительные меры против России, поддержав двадцатый санкционный пакет Европейского союза, направленный на финансовый и энергетический секторы.

    Норвегия ввела новые санкции против России. Очередной пакет ограничений соответствует 20-му пакету санкций Евросоюза, сообщает пресс-служба МИД Норвегии.

    «Санкции включают ряд мер и направлены на энергетический и финансовый секторы. Они также включают меры по предотвращению обхода санкций и дальнейшему ослаблению военно-промышленного комплекса», – говорится в заявлении ведомства.

    Новые рестрикции вступили в силу 14 июля. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде отметил, что дополнительные меры направлены против банков, криптосервисов, сектора СПГ, а также теневых флотов и участников, способствующих обходу ограничений через третьи страны. Министр подчеркнул, что цель этих действий заключается в усилении экономического давления на Москву.

    В обновленный санкционный список включены 46 физических лиц, которым теперь запрещен въезд в королевство и использование активов на его территории. Кроме того, ограничения затронули 80 организаций, чьи финансовые операции заморожены. Также под санкции попали 46 судов так называемого теневого флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Европейский союз утвердил двадцатый пакет антироссийских санкций.

    Позже российские дипломаты рассказали о серьезных трудностях в экономике Норвегии из-за ограничительных мер. Накануне послы стран ЕС провалили согласование 21-го пакета рестрикций.

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    14 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Зеленский призвал Европу создать собственную систему ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что российские войска в скором времени смогут наносить удары по любой точке Европы.

    По его словам, у Москвы могут появиться мощные баллистические ракеты с радиусом действия до 5000 километров, передают «Вести».

    «У России есть очень мощные баллистические ракеты, и у них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность 5000 километров. Это лишь вопрос времени», – подчеркнул он.

    Зеленский призвал европейские страны срочно разработать собственную систему противоракетной обороны. По его мнению, новые комплексы должны обходиться дешевле американских систем Patriot, но при этом совершенно не уступать им по своим боевым характеристикам.

    Ранее девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    До этого эти страны вместе с Киевом объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических угроз.

    Перед этим Зеленский признал неспособность украинской ПВО перехватывать подобные цели.

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    13 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов

    Цена газа на европейских биржах впервые с июня превысила 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на голубое топливо продемонстрировали резкий рост, поднявшись выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник днем стоимость энергоресурсов на лондонской бирже ICE резко пошла вверх, передает РИА «Новости». Рост показателей составил более 4%.

    Торги августовскими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 587,1 доллара. Это на 2,1% выше расчетной цены предыдущего дня.

    К утру котировки выросли до 592,5 доллара, а к обеду достигли 600,3 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий торговый день завершился на отметке 575,2 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июня стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки июльских фьючерсов опустились к уровню 550 долларов.

    В середине прошлого месяца биржевые цены на газ стабилизировались вблизи 500 долларов.

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    14 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Главы МИД ЕС осудили решение МОК по допуску российских атлетов к соревнованиям

    Tекст: Антон Антонов

    Главы МИД стран ЕС на совместной встрече выступили против решения Международного олимпийского комитета о возвращении российских спортсменов на международную арену, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    «Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям», – приводит слова Каллас ТАСС.

    По ее словам, таким шагом МОК фактически «приветствовал» значительно усилившиеся удары России по объектам ВСУ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях при соблюдении антидопинговых правил.

    Исполком МОК также принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России и снял запрет на проведение международных турниров в стране.

    Еврокомиссия выразила серьезную озабоченность рекомендацией МОК.

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