Поражение сборной Франции обернулось массовыми беспорядками и задержаниями

В Париже 141 болельщик задержан после матча Франция – Испания

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы задержали 141 футбольного фаната в Париже в ночь на среду, сообщает канал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции, передает ТАСС.

Большинство болельщиков оказались в участках из-за использования пиротехники, которую они направляли в том числе против сотрудников полиции.

Несмотря на локальные стычки в столице и пригородах, обошлось без пострадавших и серьезного материального ущерба. Аналогичные беспорядки вспыхнули в Лионе, где агрессивно настроенная молодежь вступила в столкновения с силовиками. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, по итогам инцидентов там задержали около 20 человек.

Сборная Франции уступила команде Испании со счетом 0:2, теперь ей предстоит матч за третье место. После завершения чемпионата мира главный тренер французской команды Дидье Дешам покинет свой пост. Специалист бессменно руководил национальной сборной на протяжении 14 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла французских футболистов в полуфинале чемпионата мира.

Президент Эммануэль Макрон поздравил испанскую команду с победой.

Накануне игры власти Франции задействовали 70 тыс. полицейских для охраны порядка.