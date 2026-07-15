Захарова раскритиковала планы заменить Черчилля на купюрах Британии

Tекст: Вера Басилая

Оценку планам Лондона размещать на деньгах представителей меньшинств официальный представитель МИД дала в эфире радио Sputnik.

«Это дело каждой страны – кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история», – подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что подобные идеи свидетельствуют о попытках перепрограммирования общества. По ее мнению, западные элиты намеренно смещают фокус внимания граждан на низменные темы. Такие шаги служат ярчайшим признаком абсолютной деградации западного меньшинства, резюмировала представитель ведомства.

Ранее Банк Англии запустил общественные консультации о дизайне новой серии фунтов стерлингов с изображениями местных животных вместо портретов исторических личностей.

Банк Англии изучал возможность заменить портреты исторических личностей, включая Уинстона Черчилля, на новые символы национальной идентичности на банкнотах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее критиковала британские власти за регулярные антироссийские выходки и усиленный контроль над своими гражданами.