В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

«Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары. Пострадали два мирных жителя. В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног», – говорится в канале оперштаба на платформе Max.

Пострадавшего в Шебекино бойцы самообороны доставили в местную больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, в селе Максимовка дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочное ранение голени и самостоятельно обратился за медицинской помощью. Для дальнейшего лечения его направили во вторую городскую больницу Белгорода. Атакам также подверглись село Новая Таволжанка, поселок Октябрьский и Красная Яруга.

Ранее в результате ударов украинских дронов по населенным пунктам Белгородской области ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июля украинские беспилотники ранили пятерых мирных жителей в Белгородской области.

В середине июня два человека получили осколочные ранения при ударе дрона по автомобилю в Грайворонском округе.