Экс-главу «Облкоммунэнерго» арестовали по делу о хищениях

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Гражданин [Буданов] <…> по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается», – заявил представитель ведомства, передает ТАСС.

Фигуранту вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что он похитил свыше 20 млн рублей, которые выделили из бюджета Нижнего Тагила на концессионное соглашение. Средства предназначались для создания мусоросортировочного комплекса, нового полигона и реконструкции двух старых объектов.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 75% акций «Облкоммунэнерго». Ответчиками по этому масштабному антикоррупционному делу проходили бывшие свердловские министры Алексей Пьянков и Николай Смирнов.

Надзорное ведомство считает, что именно они помогли ряду предпринимателей получить контроль над бывшим государственным предприятием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года правоохранительные органы объявили Дмитрия Буданова в розыск. Незадолго до этого силовики задержали владельца компании «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. В мае 2026 года суд изъял имущество бывших бенефициаров этого коммунального холдинга.