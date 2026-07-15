Полиция Нидерландов задержала сутенеров в квартале «красных фонарей»

В Амстердаме провели рейд по делу о торговле людьми в квартале «красных фонарей»

Tекст: Мария Иванова

Во вторник вечером полиция Амстердама организовала рейд в квартале «красных фонарей» и прилегающих районах, передает РИА «Новости».

Операция прошла в рамках расследования дела о торговле людьми, в ней приняли участие различные спецподразделения.

«В общей сложности было задержано семь подозреваемых. Четыре задержания были произведены в районе квартала «красных фонарей», а еще три одновременно – в Румынии», – отмечается в заявлении правоохранительных органов.

По сведениям амстердамской газеты Parool, среди пойманных в Румынии оказались ключевые фигуранты крупной сутенерской сети. Следствие полагает, что они на протяжении многих лет заставляли десятки женщин заниматься проституцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Нидерландов запросила тюремные сроки для двух украинцев за организацию детской проституции.

В Румынии по обвинению в торговле людьми под судебным надзором остаются братья Тейт.

Месяцем ранее испанские правоохранители освободили из сексуального рабства почти 2 тыс. человек.