Иран сообщил о гибели более 30 гражданских при атаках США по югу страны

Жертвами атак Соединенных Штатов по южным районам страны стали не менее 30 гражданских лиц, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
«В результате атак в течение последних нескольких дней на южную часть Ирана погибли более 30 человек из числа гражданских», – заявила она в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Ранее, 11 июля, министерство здравоохранения Исламской республики сообщало о 17 погибших, а 15 июля число пострадавших оценивалось минимум в 260 человек.
Американские вооруженные силы проводили серии ударов по территории Ирана начиная с 8 июля. Центральное командование ВС США объясняло эти действия ответом на предполагаемые атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам, расположенным в нескольких странах Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении перемирия с Тегераном.
Центральное командование американских вооруженных сил поразило около 140 военных целей на территории Исламской республики.
Министерство здравоохранения Ирана ранее сообщало о гибели 17 человек в результате данных ударов.