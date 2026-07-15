Американские миллиардеры начали скупать целые кварталы ради приватности

Tекст: Дмитрий Зубарев

На рынке элитной американской недвижимости зафиксирован новый тренд, получивший название «лэндмаксинг», сообщают СМИ«Коммерсантъ». За первые пять месяцев 2026 года количество запросов на покупку премиальных объектов выросло вдвое, а спрос на участки под застройку увеличился на 97%.

Состоятельные клиенты стремятся максимально расширить свои земельные владения. Агент Coldwell Banker Realty Дэнни Херцберг пояснил, что дополнительные площади нужны для размещения садов, спортивных кортов или жилья для обслуживающего персонала. Кроме того, скупка соседних домов помогает отгородиться от посторонних глаз.

Специалист отметил, что инвесторы используют такой подход для диверсификации капитала. «Сейчас это гораздо более востребовано, чем один дом площадью 4000 кв. метров. Для одних это вопрос приватности и безопасности. Для других – защита от инфляции», – заявил Херцберг.

Яркими примерами приверженцев «лэндмаксинга» стали инвестор Кен Гриффин, владелец Amazon Джефф Безос и основатель Oracle Ларри Эллисон. Так, создатель компании Green For Life Патрик Довиджи в 2025 году приобрел три прибрежных участка за 49 млн долларов под строительство собственного спортзала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель корпорации Amazon Джефф Безос приобрел четыре соседних участка во флоридском «бункере миллиардеров».

Глава компании Meta* Марк Цукерберг также захотел поселиться на этом элитном острове Индиан-Крик.

Весной прошлого года он купил роскошный особняк в Вашингтоне за 23 млн долларов.