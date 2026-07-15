ФАС возбудила дело против «Русала» из-за завышения цен

Tекст: Алексей Дегтярёв

Предприятие не скорректировало договоры на реализацию металла, сохранив завышенные расценки для отечественных покупателей, заявили в службе, передает РИА «Новости».

«Компания не исполнила предупреждение службы… В связи с этим ФАС России возбудила в отношении компании антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам», – пояснили там.

Если нарушение подтвердится, производителю грозит оборотный штраф.

В марте регулятор потребовал от группы изменить условия контрактов. Сроки исполнения неоднократно продлевались, однако требования остались проигнорированными. Кроме того, в 2025 году службой было рекомендовано разработать новую торгово-сбытовую политику, но этот шаг также не предпринят.

Чистый убыток компании «Русал» по итогам прошлого года достиг 455 млн долларов.

В июне ФАС выявила признаки картельного сговора на биржевых торгах между тремя нефтетрейдерами.