FT: Сбежавшие из Калифорнии миллиардеры столкнутся с налоговыми проверками

Tекст: Мария Иванова

Американские бизнесмены, покинувшие штат ради ухода от сбора, подвергнутся жесткому контролю, передает РИА «Новости».

«Технологические предприниматели и инвесторы, которые утверждают, что покинули Калифорнию, чтобы избежать предложенного «налога для миллиардеров», должны ожидать детальной проверки своего налогового резидентства, которая определит, обязаны ли они уплатить налог в 5%», – указывает газета.

В июне инициативу вынесли на ноябрьское голосование. Разовый сбор затронет жителей с состоянием более одного млрд долларов на первое января 2026 года. Среди уехавших числятся сооснователь Google Сергей Брин, инвестор Дэвид Сакс и создатель Uber Трэвис Каланик.

Власти намерены скрупулезно изучать недвижимость, места обучения детей и банковские счета. Инспекторы проверят даже оставленные вещи с сентиментальной ценностью. Возможный уход богачей от налогов лишит здравоохранение 100 млрд долларов.

Несогласные активно готовятся к защите своих капиталов. Сергей Брин уже выделил 82 млн долларов на борьбу с инициативой. Ряд других магнатов планируют начать многолетние судебные тяжбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение налога на богатство в Калифорнии спровоцировало переезд ряда крупных инвесторов.

Бывший директор PayPal Питер Тиль обосновался в столице Аргентины. В период с 2020 по 2023 год этот американский штат потерял представительства более ста богатейших фирм.