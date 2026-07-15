Захарова раскритиковала реакцию Нидерландов на вандализм на кладбище

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что простого осуждения порчи около 150 надгробий советских воинов под нидерландским Лесденом недостаточно для реакции властей страны, передает радио Sputnik.

«Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная эта искренность. Мало в данной ситуации сказать о том, что они это все порицают», – заявила Захарова.

Как сообщил директор фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг, вандалы повредили около 150 надгробий советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. По его данным, инцидент совершили неизвестные, полиция начала расследование случившегося.

В фонде уточнили, что вандализму подверглись именно надгробия на воинском захоронении. Посольство России в Гааге заявило, что намерено добиваться наказания виновных в этом преступлении и следить за ходом расследования нидерландских правоохранителей.

В Нидерландах неизвестные осквернили кладбище советских воинов Эревелд под городом Лесден.

Посольство России в Гааге потребовало от нидерландских властей максимально быстрого расследования акта вандализма на мемориале «Советское поле славы».

Захарова заявила о намерении Москвы не забывать подобные преступления и не позволять их замалчивать.