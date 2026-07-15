Биржевые цены на газ в Европе превысили 639 долларов

Стоимость газа на европейских биржах выросла на 2,4% – до 639 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах увеличилась на 2,4%, передает РИА «Новости».

Торги открылись на уровне 639,7 доллара, а к утру показатель составил 639,8 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на отметке 624,6 доллара.

Повышение газовых котировок в Европе началось в начале марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за период конфликта было зафиксировано 19 марта – 853,7 доллара. Такой скачок произошел после того, как Катар, ведущий мировой производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы производства.

В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле последовало снижение на 14%, в мае стоимость вновь выросла на 5%, а в июне опустилась на 6%. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 550 долларов за тысячу кубометров.

В конце июня котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов.

В середине июня биржевые цены на голубое топливо преодолели психологический рубеж в 600 долларов.