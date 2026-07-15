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    15 июля 2026, 09:15 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 639 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла на 2,4% – до 639 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировали заметный рост, достигнув отметки почти в 640 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах увеличилась на 2,4%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись на уровне 639,7 доллара, а к утру показатель составил 639,8 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на отметке 624,6 доллара.

    Повышение газовых котировок в Европе началось в начале марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за период конфликта было зафиксировано 19 марта – 853,7 доллара. Такой скачок произошел после того, как Катар, ведущий мировой производитель сжиженного природного газа, резко сократил объемы производства.

    В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле последовало снижение на 14%, в мае стоимость вновь выросла на 5%, а в июне опустилась на 6%. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 550 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июня котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов.

    В середине июня биржевые цены на голубое топливо преодолели психологический рубеж в 600 долларов.

    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»

    Захарова ответила на открытия Каллас о роли рыбы в геополитике

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реплику главы евродипломатии Каи Каллас после того, как ее инициатива запрета импорта российской рыбы в 21-м пакете санкций была исключена.

    «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

    Ранее она выступила с идеей запретить поставки российских морепродуктов в ЕС, но поддержки ее инициатива не нашла. Но через это Каллас открыла для себя весомую роль рыбы в геополитике.

    «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», – прокомментировала «Комсомольской правде» открытие главы евродипломатии Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Российская рыба победила санкции Запада.


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    14 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначенный глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что отказ от принятия новых членов приведет к краху объединения.

    «Если не будет расширения, Европейский союз не выживет. Если Европейский союз… не примет Украину, мы не выживем с нынешней структурой», – заявил дипломат, передает «Sputnik Литва».

    Будрис также подверг критике действующий принцип единогласия при принятии решений в ЕС. В качестве примера он привел действия правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Этот кабинет министров ранее блокировал инициативы по поддержке Киева и антироссийские санкции.

    Министр полагает, что Европа должна стать глобальным геополитическим субъектом. Для подобной внутренней встряски, по его мнению, необходимо резкое расширение союза. Будрис напомнил, что сегодня открывается шестой кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии, чего не происходило с 2002 года.

    При этом глава литовского ведомства констатировал, что текущие темпы интеграции оставляют желать лучшего. Он выразил надежду увидеть реальные результаты расширения хотя бы к 2030 году.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии выступило против форсированного принятия Украины в состав Евросоюза. МИД ФРГ весной предложил отказаться от принципа единогласия при голосовании в объединении.

    Сам Кястутис Будрис в мае призвал атаковать российский Калининград силами НАТО ради демонстрации решимости.

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    14 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    WSJ заявила о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай готов вернуться к подписанию соглашения по газопроводу «Сила Сибири – 2» только выполнении условия – поставках российского газа по ценам, сопоставимым с внутрироссийскими, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Китайские чиновники дали понять, что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке», – отмечает WSJ. Якобы такое предложение звучало на переговорах весной этого года.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение переговоров по газопроводу на корпоративном уровне.

    О том, что китайская сторона запросила у Москвы близкую к внутрироссийским тарифам стоимость топлива, западные СМИ писали еще в 2024 году.

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    14 июля 2026, 17:21 • Новости дня
    Посол отверг обвинения Финляндии во «вредоносной деятельности» России в киберпространстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 14 июля был приглашен в министерство иностранных дел Финляндии, где финская сторона предъявила российской стороне обвинения в якобы осуществлении «вредоносной деятельности в киберпространстве».

    Как отметили в посольстве России в Финляндии, в Хельсинки вслед за рядом других западных государств выступили с обвинениями России в кибератаках, однако не представили каких-либо доказательств в их подтверждение. По данным российской стороны, в ходе беседы финские дипломаты также не смогли ответить на вопросы, касающиеся фактической базы озвученных обвинений.

    Российский посол, как сообщили в дипмиссии, обратил внимание собеседников на то, что подобные заявления со стороны Хельсинки звучат не впервые. Он напомнил, что распространявшиеся в последние годы утверждения о «российском гибридном влиянии», по оценке Москвы, «ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения».

    В российском посольстве также заявили, что считают озвученные финской стороной обвинения необоснованными. В дипмиссии подчеркнули, что «озвученные финнами обвинения в стиле highly likely трудно воспринимать иначе как очередную волну пропагандистских усилий, направленных на искусственное поддержание мифа о «российской угрозе» в целях продвижения политических установок западных элит, настроенных на противостояние с Россией».

    Ранее финская полиция не обнаружила признаков гибридного вмешательства Москвы. Посол России Павел Кузнецов указал Хельсинки на отсутствие доказательств диверсий на балтийской инфраструктуре.

    Дипломат также обвинил местные власти в целенаправленном разжигании военной истерии.

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    14 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Вучич надеется договориться с США об отмене пошлин на российский газ
    Вучич надеется договориться с США об отмене пошлин на российский газ
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на успешные переговоры с США об освобождении Белграда от пошлин за импорт российского газа.

    «К сожалению, все остальные события, о которых сообщают в новостях, не сулят ничего хорошего никому в мире, и уж тем более нашей стране. Я имею в виду, в частности, недавно объявленные пошлины для тех стран, которые импортируют российский газ и нефть. Мы не импортируем нефть, но импортируем российский газ», – заявил Вучич журналистам в Париже, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что предстоящий стратегический диалог с США должен помочь решить проблему и добиться понимания от американских партнеров. Он также подчеркнул, что эскалация конфликтов на Украине и в Ормузском проливе является негативным фактором.

    Ранее СМИ сообщали о планах президента США Дональда Трампа поддержать законопроект об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, закупающих у РФ нефть, газ и уран.

    В ноябре анонсировал предложение для США по вопросу санкций к «Нефтяной индустрии Сербии». Ранее американское министерство финансов включило данное предприятие в санкционный список.

    Для обеспечения энергетической стабильности сербский лидер запланировал обсуждение нового газового контракта с Владимиром Путиным.

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    15 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев, где планирует представить новые инициативы по интеграции военных индустрий Европейского союза и Украины.

    «Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», – заявила она, передает РИА «Новости».

    Политик уточнила, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы присоединения к европейским структурам и подготовка страны к предстоящему зимнему периоду. «Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны.

    В июне текущего года европейский политик анонсировала перевод Киеву нового транша в размере 3,2 млрд евро.

    В апреле Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.

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    14 июля 2026, 17:52 • Новости дня
    Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине

    Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ближайшее окружение премьер-министра Италии сомневается в целесообразности частых европейских саммитов по Украине, подозревая в них личный политический интерес французского лидера, пишут местные СМИ.

    Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони выражает сомнения относительно того, приносят ли многочисленные встречи европейских лидеров по Украине реальную пользу Киеву. В Риме полагают, что эти мероприятия в большей степени служат политическим интересам президента Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    В понедельник Макрон заявил, что «коалиция желающих» приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Отсутствие Мелони на встрече «коалиции» в Париже итальянская пресса объясняет тем, что в ее ближайшем окружении задаются вопросом о целесообразности таких частых саммитов.

    Сама итальянский премьер объяснила отказ участвовать в очередной встрече тем, что за последние три с половиной недели уже посетила шесть подобных мероприятий. На фоне приближающихся выборов во Франции Макрону выгодно демонстрировать активность на международной арене, тогда как Мелони предпочитает сосредоточиться на внутренних приоритетах Италии в преддверии парламентских выборов 2027 года, резюмирует издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии к «коалиции желающих». А польский премьер Дональд Туск анонсировал проведение первых совместных военных учений этой группы.

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    14 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии

    Латвия захотела запретить импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Латвии одобрили законопроект о запрете ввоза книг, одежды, игрушек и других товаров российского и белорусского производства для укрепления национальной безопасности.

    Кабинет министров Латвии поддержал проект закона, разработанный министерством иностранных дел, который предусматривает запрет на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии. Ограничения коснутся книг, газет, видеоигр, спортивных принадлежностей, игрушек, а также одежды и обуви, сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT.

    Запрет будет действовать как на прямые поставки, так и на ввоз продукции через третьи страны. При этом транзит указанных товаров через латвийскую территорию в другие государства Европейского союза ограничиваться не будет.

    В МИД Латвии подчеркнули, что главная задача нововведения – укрепление национальной безопасности. Кроме того, законопроект призван дополнить действующие санкции Евросоюза против Москвы и Минска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. Местные политики назвали подобную инициативу выстрелом в голову.

    Ранее власти республики утвердили перечень запрещенной к ввозу российско-белорусской сельскохозяйственной продукции.

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    14 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров заявил об ожидании сигнала от Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва ждет, что Анкара пошлет Киеву нелицеприятный сигнал из-за регулярных террористических атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Россия ожидает от турецких властей публичной реакции на действия украинских военных, атакующих инфраструктуру газопровода «Голубой поток», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Буквально вчера была информация в турецких средствах массовой информации, что новые достаточно сильные атаки украинских безэкипажных катеров были осуществлены против турецких судов, турецких танкеров, других судов, которые везли турецкие грузы», – отметил Лавров.

    Он подчеркнул, что подобные инциденты происходят регулярно, как и попытки нанести ущерб газопроводу, идущему в Турцию, передает ТАСС.

    По словам российского министра, Москва уже обратилась к Анкаре с вопросом о планируемых ответных мерах. В России надеются, что турецкая сторона даст публичную оценку происходящему и направит жесткий сигнал киевским властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» сообщила о недавнем налете украинских беспилотников на объекты экспортной магистрали «Голубой поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил турецких коллег об опасных действиях украинских военных против черноморских газопроводов.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками Киева атаковать суда в акватории Черного моря.

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    14 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Биржевые цены на европейский газ превысили 630 долларов

    Стоимость газа в Европе достигла 632 долларов на фоне ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на голубое топливо ускорили рост на фоне очередного витка напряженности между США и Ираном, превысив отметку 630 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник днем августовские контракты по индексу крупнейшего европейского хаба TTF прибавили в цене 4,5%, передает РИА «Новости».

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE достигла 632,2 доллара. Накануне расчетная цена торгового дня составляла 604,7 доллара.

    Стремительное удорожание углеводородов обусловлено новой волной эскалации на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами. На этом фоне американский президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в регионе. «Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату», – заявил он.

    Текущий рост газовых котировок начался в марте после первых атак по иранской территории. Максимум за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за резкого сокращения производства СПГ Катаром. При этом исторический рекорд европейского рынка был установлен весной 2022 года на отметке 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась до 593 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее котировки на газ достигли отметки 567 долларов.

    В начале прошлого месяца цены июльских фьючерсов превысили 600 долларов.

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    14 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине

    Лавров обвинил ЕС в подрыве договоренностей России и США по Украине

    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны ведут политические игры, стремясь нарушить согласованные позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, заявили в МИД.

    Евросоюз хочет сорвать договоренности между Россией и США по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами», – цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

    Западные государства также пытаются испортить отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона, используя для этого украинских боевиков, добавил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность ростом террористических угроз в Африке.

    По словам министра, исламистские группировки, связанные с ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ) и «Боко харам», расширяют влияние при поддержке бывших метрополий. Эти страны используют в своих провокациях как террористов, так и боевиков с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

    Кроме того, помощник президента Николай Патрушев предупредил о планах государств ЕС сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило о поддержке Киевом террористических группировок в африканском регионе Сахеля.

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    14 июля 2026, 20:27 • Новости дня
    Постпредство России уличило ЕС в необоснованных обвинениях из-за киберугроз

    Постпредство России отвергло обвинения ЕС во вредоносной кибердеятельности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные дипломаты жестко отреагировали на принятые Брюсселем санкции, указав на уклонение европейских властей от конструктивного диалога в цифровой сфере.

    Постпредство РФ уличило Евросоюз в публичных необоснованных обвинениях в адрес России. Позиция Москвы была официально доведена до дипломатической службы ЕС, передает ТАСС.

    Комментируя введенные в понедельник ограничения, в российской миссии заявили: «Вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности».

    Представители ведомства также напомнили о роли Москвы в разработке профильной конвенции ООН, принятой в декабре 2024 года. Дипломаты подчеркнули, что государство всегда последовательно выступало исключительно за мирное использование виртуального пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций из-за обвинений в кибератаках. Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала вызов представителя России при ЕС для проведения беседы. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин в ответ на демарш назвал претензии Брюсселя абсолютно безосновательными.

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    14 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕЦБ выбрал провайдеров для тестирования цифрового евро

    ЕЦБ отобрал 36 провайдеров для тестирования цифрового евро в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский регулятор определил список компаний, которые займутся проверкой работы новой электронной валюты в условиях реального финансового рынка.

    ЕЦБ заявил о старте масштабного тестирования цифрового евро. Проект стартует во второй половине 2027 года и продлится 12 месяцев, отмечает РИА «Новости».

    «Европейский центральный банк (ЕЦБ) отобрал 36 поставщиков платежных услуг (ППО) из еврозоны для участия в пилотном проекте цифрового евро», – говорится в сообщении регулятора.

    С марта поступило более 50 заявок от различных финансовых организаций. Итоговый список включает участников с разным географическим охватом и бизнес-моделями. Подобный подход позволит провести максимально репрезентативное тестирование системы.

    Для испытаний задействуют бета-версию цифровой валюты. На данном этапе она не получит статуса законного платежного средства. Часть провайдеров обеспечит открытие счетов, а другие организуют прием платежей в розничных сетях и заведениях общепита.

    В эксперименте примут участие центральные банки 19 стран еврозоны. Ожидается, что вся финансовая система Европы будет готова к внедрению нового инструмента в 2029 году. Электронный евро станет удобным дополнением к привычным наличным деньгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский центральный банк наметил начало выпуска токенов цифрового евро на 2029 год.

    Позже Народный банк Китая также добавил 12 национальных кредитных организаций в список участников пилотного проекта цифрового юаня. А заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова получила первую заработную плату в национальной цифровой валюте.

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