Блуждавшего девять дней в тайге на Сахалине пенсионера нашли живым

Tекст: Алексей Дегтярёв

Отправившийся на промысел местный житель не мог найти обратную дорогу девять дней, указали в ведомстве, передает ТАСС.

«С 6 июля рыбак пытался найти выход, прорубая себе путь в лесном массиве вблизи села Пильво. <…> Обессиленный мужчина найден на левом берегу реки Пилевка в километре от места, где он оставил машину», – добавили в МЧС.

Поисковая операция объединила усилия сотрудников экстренных служб, полиции, инспекторов рыбоохраны и родственников пропавшего. Специалисты тщательно проанализировали карту местности и распределили участки между отрядами. В итоге обессилевшего человека обнаружили неравнодушные односельчане, которые вызвались помочь.

Спасатели эвакуировали пострадавшего по труднопроходимому рельефу. После успешной транспортировки спасенного благополучно передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасатели вытащили из болота на Урале пропавшую пенсионерку.

В августе прошлого года на Сахалине специалисты обнаружили живыми четырех заблудившихся грибников.