  • Новость часаВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске
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    Украина терроризирует мировой рынок пшеницы
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»
    ООН: Закрытие Ормузского пролива может вызвать мировой гуманитарный кризис
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    15 июля 2026, 08:52 • Новости дня

    В Улан-Удэ задержали напавшего на гинеколога мужчину

    В Улан-Удэ задержали напавшего на гинеколога во время приема беременной мужчину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Напавшего на врача-гинеколога во время приема беременной в поликлинике мужчину задержали в Улан-Удэ, сообщили в региональном СУ СК.

    В улан-удэнской поликлинике семейная пара ворвалась в кабинет к врачу, после чего агрессивный посетитель набросился на медика прямо во время осмотра беременной пациентки. Инцидент произошел в медицинском учреждении № 1, где злоумышленник избил медицинского работника, передает РИА «Новости».

    Глава Бурятии Алексей Цыденов взял расследование вопиющего случая под личный контроль. По его словам, пострадавшему специалисту потребовалась срочная врачебная помощь после визита неадекватной пары. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

    «В Улан-Удэ в рамках уголовного дела о нападении на врача в 1-й поликлинике задержан подозреваемый. В ходе допроса мужчина отказался давать показания», – сообщили в ведомстве. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении фигуранту официального обвинения и избрании соответствующей меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Дагестане заключил под стражу мужчину за нападение с ножом на медиков в приемном отделении Республиканской клинической больницы в Махачкале.

    Ранее злоумышленник напал с ножом на сотрудников больницы в Иркутске.

    Подозреваемого в иркутском нападении поместили под стражу на два месяца по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц.

    14 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Поддубный: По инициативе «Единой России» создают места памяти Героев СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым осмотрели сквер памяти участников СВО в Ставрополе.

    Объект благоустроен по партийной Народной программе, говорится в канале «Единой России» в Max.

    В рабочей поездке также участвовали губернатор региона Владимир Владимиров и депутат Госдумы Зураб Макиев.

    «Мы живем во время, когда личное мужество стало социальной нормой, и мы не можем позволить, чтобы Герои существовали только в телевизоре. Они являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде», – подчеркнул журналист.

    В свою очередь Якушев обратил внимание на необходимость комплексной застройки современных микрорайонов. По его словам, помимо жилых домов нужно возводить спортивные объекты и комфортные зоны отдыха. Политик добавил, что по Народной программе в стране уже благоустроено около 120 ты. общественных пространств, а в выборе проектов приняли участие 70 млн россиян.

    В начале июля Поддубный заявил о необходимости бесшовного перехода военных специалистов на гражданские специальности.

    В мае Владимир Якушев сообщил о включении конкретных региональных инициатив в новую Народную программу партии.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» рассказал о благоустройстве 120 тыс. общественных пространств по всей стране.

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    14 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Корабль «Союз МС-29» с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура

    Tекст: Валерия Городецкая

    Носитель «Союз-2.1а» оторвался от стартовой площадки № 31 космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.

    На борту находятся три члена экипажа, передает ТАСС. Примерно через девять минут после пуска аппарат отделится от ракеты и выйдет на заданную орбиту. Полет пройдет по быстрой двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что стыковка с модулем «Причал» состоится около 20:56 по московскому времени.

    Ранее специалисты установили ракету с кораблем «Союз МС-29» на стартовый стол Байконура. Государственная комиссия официально разрешила запуск космического аппарата.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа перед стартом.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией

    Глава МО Венгрии Русин-Сенди заявил о прекращении взаимодействия с Россией

    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будапешт намерен восстановить пошатнувшееся доверие западных союзников путем резкого ограничения дипломатических контактов с Москвой, заявили в минобороны страны.

    Руководство Венгрии пересматривает внешнеполитический курс ради укрепления связей с традиционными партнерами. Новый глава минобороны страны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену вектора, передает РИА «Новости».

    «Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», – безапелляционно заявил профильный министр.

    Примечательно, что всего за несколько дней до этого руководитель министерства иностранных дел Анита Орбан транслировала совершенно иную позицию. Дипломат отмечала стремление властей сохранить прагматичные отношения с Москвой, называя ее крайне важной европейской державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае венгерский парламент утвердил Ромулуса Русина-Сенди на пост министра обороны. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил эту кандидатуру.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о готовности Москвы к диалогу с новым руководством Будапешта.

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    14 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе

    Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе

    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ходе групповых ударов поразили в Киеве предприятие «Радиоизмеритель», ключевой поставщик компонентов электронной базы управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

    «Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.

    Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.

    Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.

    В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

    Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.

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    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

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    14 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики начали массово покидать Красный Лиман, в городе остались лишь единичные группы солдат, которые пытаются скрыться среди мирного населения, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес.

    «Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», – сказал Кортес, передает ТАСС.

    Данные об их местонахождении необходимо проверять, чтобы передавать точные сведения командованию, добавил он.

    По словам офицера, российские бойцы проделали масштабную работу по зачистке территории от вражеских станций радиоэлектронной борьбы и замаскированных беспилотников. Сейчас небо находится под полным контролем Вооруженных сил России, что обеспечивает безопасное перемещение.

    Военнослужащий добавил, что обнаруженные в ходе разведки засады противника были ликвидированы. Он подчеркнул высокую мотивацию российских бойцов, противопоставив ее коммерческим интересам наемников в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты для побега из города переодевались в гражданскую одежду.

    До этого российские военные ликвидировали пытавшуюся бежать ночью из Красного Лимана роту противника. Часть оставшихся в населенном пункте бойцов ВСУ пряталась по подвалам.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    14 июля 2026, 10:18 • Новости дня
    Тбилиси согласовал демонтаж уродливых «кувшинов Саакашвили»

    Тбилиси согласовал демонтаж кувшинов Саакашвили

    Тбилиси согласовал демонтаж уродливых «кувшинов Саакашвили»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Мэрия Тбилиси выдала разрешение демонтировать установленные экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2012 году в центре Тбилиси два футуристических кувшина итальянского архитектора Массимилиано Фуркаса, которые обошлись тогда бюджету в 75 млн лари (около 28,5 млн долларов по нынешнему курсу), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Решение о необходимости убрать из центра города кувшины было принято год назад, на их месте будет возведен отель.

    Собственником территории, площадь которой составляет 14,5 тыс. кв. метров, является компания «Рике дом».

    Представитель оппозиции Ираклий Абесадзе назвал решение мэрии «коррупционным», не приведя при этом никаких доказательств.

    В свое время в этих кувшинах Саакашвили хотел разместить музыкальный театр и выставочный холл, однако вскоре потерял власть. При «Грузинской мечте» кувшины несколько раз продавались на аукционах, однако в итоге все новые владельцы отказывались от них.

    С самого начала каприз экс-президента построить в центре Тбилиси при полном несоответствии его архитектуре нечто футуристическое вызывал много критических откликов специалистов и горожан. Также провалилась идея основать здесь музей вина.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее говорил, что этот проект «не соответствует урбанистике, не имеет функций, превратился в мусорную свалку».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что «не является архитектором», но сказал, что «это уродство не подходит нашему красивому Тбилиси».

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    14 июля 2026, 10:04 • Новости дня
    Рэпер Киевстонер финансировал теракт под Москвой
    Рэпер Киевстонер финансировал теракт под Москвой
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский хип-хоп исполнитель Альберт Васильев (Киевстонер) оплатил покупку инструментов и координировал пути отхода диверсанта, планировавшего атаку на оборонный завод в Московской области, сообщил пойманный ФСБ фигурант.

    «Получил сообщение в мессенджере Telegram от своего ранее знакомого Васильева Альберта Викторовича, он также известен под псевдонимом Киевстонер, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке», – рассказал пособник.

    Его показания представлены на видео, опубликованном ФСБ, передает РИА «Новости».

    Мужчина сфотографировал тайник и отправил снимки заказчику. После этого Васильев перевел ему деньги для покрытия расходов и передачи другому неизвестному лицу.

    Кроме того, силовики перехватили аудиозаписи, на которых музыкант координирует эвакуацию исполнителя преступления.

    Сам несостоявшийся диверсант сообщил, что нашел работу через мессенджер, где за крупную сумму его связали с представителем украинских спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы снабдили предназначенные для удара по подмосковному оборонному заводу дроны канадской системой защиты.

    СБУ привлекла к подготовке этой атаки несовершеннолетних подростков. Днем ранее сотрудники ФСБ сорвали налеты беспилотников ВСУ на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 20:04 • Новости дня
    Минобороны сообщило о новом ударе по сухогрузам в Одессе
    Минобороны сообщило о новом ударе по сухогрузам в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по украинским портам и судам, которые используются в интересах армии.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные для нужд украинских войск, сообщает Минобороны РФ в своем канале в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», – говорится в сообщении Министерства обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вооруженные силы России атаковали два сухогруза в порту Южный Одесской области. В ночь на вторник российские военные поразили предприятия по производству ракет в Киеве.

    Ранее беспилотники уничтожили переоборудованный сейнер в порту Черноморска.

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    14 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля объявлен в международный розыск по делу о задержании флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа.

    Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, передает РИА «Новости». Решение принято в рамках рассмотрения иска о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».

    «Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии «Сумуд», вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через «красный» бюллетень», – сообщает турецкая газета Sabah.

    В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

    Расследование началось после задержания активистов флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь палестинцам. МИД Турции назвал действия израильских ВМС «актом пиратства», нарушающим международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера. Весной турецкое ведомство потребовало для политика пожизненного заключения из-за перехвата флотилии «Сумуд».

    В конце июня МИД Турции обвинил Тель-Авив в сокрытии преступлений против палестинцев.

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    14 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля
    Испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча национальных команд Испании и Франции в Далласе завершилась уверенной победой испанских футболистов.

    Испанцы забили французам два безответных мяча благодаря точным ударам Микеля Оярсабаля и Педро Порро, передает РИА «Новости».

    Счет открыл Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте после нарушения правил против Ламина Ямаля. Во втором тайме преимущество испанцев закрепил Педро Порро, поразивший ворота соперника на 58-й минуте.

    В середине первого тайма французская команда потеряла защитника Вильяма Салиба из-за травмы.

    При этом наставник французов Дидье Дешам установил абсолютный тренерский рекорд, проведя свой 27-й матч на чемпионатах мира. А нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом национальной сборной, сыграв на турнире в 21-й раз.

    Испанские футболисты поборются за золотые медали во второй раз в своей истории. Французам предстоит сыграть в матче за третье место.

    Второй финалист определится в среду по итогам противостояния сборных Англии и Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.


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    14 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России

    Экс-чиновник Минобороны ФРГ заявил о необходимости пересмотра подхода к Калининграду и Крыму

    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России
    @ IMAGO/HMB-Media/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил с призывом усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. Соответствующее заявление он сделал, рассуждая о стратегии европейских стран в отношении Москвы.

    По мнению Ланге, европейским партнерам следует изменить подход к российским стратегическим территориям.

    «Крым и Калининград не должны быть для России стратегическими форпостами. Напротив, они должны превратиться в дорогостоящие стратегические уязвимости», – заявил он, передает RT.

    Он также выразил мнение, что европейским государствам необходимо наращивать давление на Россию в Калининградской области и акватории Балтийского моря. Высказывания Ланге прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в странах Европы о мерах военного и политического сдерживания России, а также усиления внимания НАТО к Балтийскому региону.

    Напомним, европейские страны отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по этому региону.

    Сенатор Григорий Карасин счел подобные слова поводом для начала ограниченной военной операции.

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