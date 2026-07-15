Убийцу девушки в Кузбассе отправили в психиатрическую больницу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кемеровский облсуд вынес решение по резонансному делу о нападении в гриль-кафе Новокузнецка, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла в ночь на 2 сентября 2025 года, когда вооруженный ножом злоумышленник попытался напасть на посетителей.

Двое гостей заведения успели выбежать на улицу и заблокировать входную дверь. После этого агрессор набросился на 19-летнюю сотрудницу кафе. Он нанес жертве не менее двух ударов ножом в грудь, от которых она скончалась на месте.

«Учитывая, что подсудимый страдает психическим расстройством, суд применил в отношении него принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», – сообщили в пресс-службе судов региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года жителя Кемерово заподозрили в убийстве двух женщин. В марте того же года суд отправил на принудительное лечение убийцу двух москвичек.

В мае 2026 года в специализированную психиатрическую больницу поместили столкнувшую подростка под поезд пенсионерку.