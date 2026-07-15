Экономист Асадзума: Экономика России стабильна в отличие от европейской

Tекст: Вера Басилая

По словам Асадзумы, экономика России стабильна в отличие от стран Европы, где наблюдается спад, передает РИА «Новости».

«Недавно я был в России, принимал участие в ПМЭФ, посетил Петербург и Москву. Самое главное впечатление, которое я вынес из этой поездки – все, что нам показывает японское телевидение и японские СМИ о том, что экономика России разрушена и чуть ли не грани краха, не имеет ничего общего с действительностью», – сказал Асадзума.

Эксперт пояснил, что увидел заполненные товарами магазины, благополучных людей на улицах, а также ухоженные дома и города. Он отметил, что европейская экономика по сравнению с российской испытывает спад.

Асадзума добавил, что провел в России ряд важных встреч, но самым сильным впечатлением стал личный опыт от посещения городов. Экономист намерен рассказать о реальном положении дел в России как можно большему числу людей в Японии через публичные выступления и статьи.

Европейский депутат Фернан Картайзер на полях ПМЭФ высоко оценил стабильность финансовой системы России.

В мае крупная японская делегация впервые с начала СВО прибыла в Россию для восстановления экономических связей.

По итогам прошлого года российская экономика значительно опередила японскую по паритету покупательной способности.