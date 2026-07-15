Обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома в Ростове-на-Дону

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили нападение на регион, указал Слюсарь, передают «Вести».

Целями удара стали несколько кварталов областного центра.

«В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации… В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома», – сообщил губернатор.

Он уточнил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Проведение эвакуации жильцам также не потребовалось. В настоящее время специалисты продолжают уточнять информацию о возможных дополнительных разрушениях на местах падения обломков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля украинские беспилотники повредили пустой танкер в Азово-Черноморском морском канале.

В конце мая силы ПВО отразили массированную атаку из более чем 50 дронов в девяти районах Ростовской области. Также в том месяце российские военные уничтожили свыше 80 украинских БПЛА над территорией региона.