Жителя Кузбасса осудили за реабилитацию нацизма в интернете

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Прокопьевска приговорен к 12 годам заключения за участие в террористической организации и реабилитацию нацизма, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным следствия, мужчина с 2023 года администрировал канал запрещенной в РФ националистической группировки.

В пресс-службе СУСК по Кемеровской области сообщили: «Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю города Прокопьевск. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ».

В ведомстве уточнили, что осужденный размещал в мессенджере материалы, оправдывающие терроризм, и призывал подписчиков к противоправным действиям. Кроме того, он опубликовал изображение человека с георгиевской лентой и сковородой, а также фото лидера террористической организации в форме ветерана Великой Отечественной войны.

Преступную деятельность выявили при поддержке региональных управлений ФСБ и МВД. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле московский суд приговорил стримера Андрея Скутина к двум с половиной годам колонии за осквернение георгиевской ленты.

В июне житель Воронежа получил 12 лет лишения свободы за склонение к терроризму. Зимой суд в Орловской области признал местного жителя виновным в публичных призывах к террористической деятельности и реабилитации нацизма.