Посол: Аргентина не ведет сотрудничество с Россией по атому

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», – рассказал дипломат, передает РИА «Новости».
Несмотря на паузу в атомной энергетике, деловые круги двух стран сохраняют взаимный интерес к другим стратегическим отраслям. По словам Феоктистова, российские и аргентинские компании готовы развивать партнерство в сфере электроэнергетики, нефтегазовой промышленности и возобновляемых источников энергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале МИД России сообщил о готовности развивать двусторонние отношения с Аргентиной.
Ранее посол Дмитрий Феоктистов назвал деструктивным поиск «русских шпионов» в Буэнос-Айресе.
В прошлом году президент Хавьер Милей отказался от вступления южноамериканской республики в БРИКС.