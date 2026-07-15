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    15 июля 2026, 07:57 • Новости дня

    США нарастили импорт российского чая до пятилетнего максимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в мае увеличили импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года – 154 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    Вашингтон в мае увеличил импорт чая из России до максимальной суммы с 2021 года – 154 тыс. долларов, передает РИА «Новости». Американская статистическая служба подтверждает значительный рост закупок по сравнению с предыдущим месяцем.

    В апреле сумма импорта составляла всего 7,3 тыс. долларов. Таким образом, за один месяц объем поставок подскочил в 22 раза. Согласно расчетам агентства, закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года, когда импорт составил 180,4 тыс. долларов.

    Больше всего чая в мае Штаты покупали у Японии на сумму 23 млн долларов. Также крупными поставщиками стали Индия с показателем 4,9 млн долларов и Аргентина с 4,4 млн долларов. Доля России от всех поставок чая в США составила менее 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года Соединенные Штаты вдвое нарастили закупки российских книг.

    В марте американские предприятия в 52 раза увеличили объемы приобретения отечественных титановых изделий.

    В этом же месяце стоимость поставок удобрений из России в США достигла рекордных 243,9 миллиона долларов.

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    12 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    Американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался после болезни

    Умер американский сенатор Линдси Грэм
    @ Felix Harhager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался после непродолжительной внезапной болезни, сообщает офис сенатора.

    О смерти государственного деятеля сообщили представители его аппарата в социальной сети X, передает РИА «Новости». «Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни», – отмечается в официальном заявлении.

    Ранее американский законодатель был официально внесен властями Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг внес американского политика в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году сенатор пригрозил Москве сменой санкционных правил.

    Месяцем ранее американская администрация обсуждала с ним формулировки нового законопроекта для расширения ограничений против России.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    15 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС

    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В день успешного старта с Байконура ракеты с кораблем «Союз МС-29» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу Международной космической станции (МКС).

    «Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – приводит слова Баканова на пресс-конференции «РИА «Новости».

    Вторым пунктом он назвал договоренность о том, что и Россия, и США, создают свои национальные орбитальные станции.

    «Договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», – добавил глава «Роскосмоса».

    Айзекман, в свою очередь, подтвердил готовность США продолжать взаимодействие с Россией в космической сфере. «Мы будем продолжать это делать в дальнейшем настолько, насколько это возможно», – сказал он.

    В ночь на среду стало известно, что экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    13 июля 2026, 09:34 • Новости дня
    Журналист Христофору: Смерть Грэма стала проявлением проклятия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) нанес серьезный ущерб репутации Владимира Зеленского, заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.

    Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма обернулась репутационным провалом для украинской стороны, указал Христофору, передает РИА «Новости».

    «В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», – подчеркнул журналист.

    По мнению эксперта, кончина влиятельного сторонника Киева оказалась тяжелой потерей для инициаторов эскалации.

    «Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм умер от расслоения аорты. Накануне своей смерти политик посетил столицу Украины. Глава ФБР Кэш Патель сообщил о предоставлении необходимых ресурсов местным властям.

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    13 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Патрушев рассказал о разоблачении агентов ЦРУ в России на рубеже веков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская контрразведка на рубеже веков смогла преодолеть последствия распада СССР и нанести серьезные удары по иностранным спецслужбам, разоблачив сотни шпионов, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно», – отметил Патрушев в интервью РИА «Новости».

    В качестве примеров успешной работы он привел задержание в 2000 году бывшего сотрудника разведки ВМС США Эдмонда Поупа, собиравшего данные о передовых морских вооружениях.

    Также Патрушев напомнил о разоблачении в 2004 году сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина, который передавал секретные сведения под прикрытием британской консалтинговой фирмы.

    Кроме того, помощник президента упомянул захват сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт в конце 1999 года, работавшей под видом дипломата в Москве. Историки спецслужб также отмечают разоблачение четырех сотрудников британской MI-6 в 2006 году, использовавших шпионский камень для связи, что позже признал Лондон. По открытым данным ФСБ, счет разоблаченных иностранных агентов идет на сотни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР.

    Помощник президента России назвал навязанный в девяностые годы либеральный курс угрозой для отечественного флота.

    Он также указывал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны.

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    12 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    США ударили по Ирану ракетами Tomahawk

    Американские военные поразили 140 объектов в Иране ракетами Tomahawk

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли массированные ночные удары по иранским военным объектам, применив крылатые ракеты, запущенные с кораблей, и палубную авиацию.

    Во время ночных атак на территорию Ирана американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, передает «Интерфакс».

    Ракеты запускались с боевых кораблей, а самолеты поднимались с авианосцев, следует из видеоматериалов Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Сейчас в Аравийском море на боевом дежурстве находятся более 20 американских военных кораблей.

    В их числе два атомных авианосца, несущих свыше 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев с ракетами Tomahawk, дальность которых достигает 1,6 тыс. километров.

    «Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», – заявили в CENTCOM.

    Военные уточнили, что целями стали около 140 объектов, включая арсеналы, системы связи и береговые пункты. Всего за неделю США атаковали более 300 иранских целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные возобновили удары по целям на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. До этого войска США атаковали десять объектов в районе Ормузского пролива.

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    12 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Поставки одежды из США в Россию за пять месяцев увеличились в 2,4 раза

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев года импорт повседневных нарядов и аксессуаров из Соединенных Штатов на российский рынок продемонстрировал значительный скачок, особенно в женском сегменте, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май текущего года объем ввезенной из США в РФ одежды составил 22,1 млн долларов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В мае стоимость поставок достигла 3,96 млн долларов, оказавшись в 1,6 раза выше прошлогодних значений, передает РИА «Новости».

    Наибольший прирост зафиксирован в категории женской повседневной одежды, включающей платья, костюмы, юбки и брюки. Экспорт этих товаров увеличился втрое, достигнув отметки в 9,2 млн долларов. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте аксессуаров и деталей гардероба, поставки которых выросли до 4,6 млн долларов.

    Помимо этого, импорт маек и фуфаек увеличился в 2,1 раза, составив 6,6 млн долларов. При этом поставки свитеров, жилетов и кардиганов немного снизились – падение составило 8%, а общий объем в этой категории оценивается в 1,2 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия вдвое увеличила импорт одежды из Турции.

    В марте отечественные компании приобрели в Соединенных Штатах обувь на рекордные 2 млн долларов.

    В этом же месяце российские предприятия в три раза нарастили закупки американской косметики.

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    13 июля 2026, 22:56 • Новости дня
    Главы Роскосмоса и НАСА собрались обсудить будущее МКС

    Баканов и глава НАСА Айзекман собрались обсудить будущее МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Утром 14 июля состоятся переговоры с главой НАСА Джаредом Айзекманом, стороны обсудят будущее МКС, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС перед тем, как думать, что будет после. До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено», – заявил Баканов в интервью ИС «Вести».

    По его словам, в перспективе НАСА намерено создавать собственную станцию, а Россия – национальную орбитальную станцию.

    Глава Роскосмоса добавил, что уже обсудил с Айзекманом подготовку к старту полета международного экипажа МКС. Он отметил полную вовлеченность американского коллеги, его осведомленность в советской, российской и американской космической истории, а также охарактеризовал отношения сторон как добрые и рабочие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман прилетел на Байконур, чтобы проводить международный экипаж на МКС.

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня
    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

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    14 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Трамп: Законопроект Грэма о санкциях против России обсуждается

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) о санкциях против России обсуждается, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Мы обсуждаем это и примем решение по этому вопросу очень скоро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей.

    Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) скончался после болезни на 72-м году жизни.

    Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Дарлин на его место в Сенате США.

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    15 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма против России

    WSJ: Санкции покойного Грэма против России грозят Индии и КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о тарифах в отношении России, может ударить по крупнейшим покупателей российской нефти и газа, в первую очередь по Китай и Индии.

    Новый законопроект, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия по введению тарифов для ключевых импортеров российских энергоносителей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «Грэм через законопроект предоставит президенту Трампу новые полномочия по введению тарифов для крупнейших импортеров российских энергоносителей. Эта мера, которая, как ожидалось, будет представлена Конгрессу на этой неделе, будет нацелена на пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь на Китай и Индию», – сказано в статье.

    Согласно проекту закона Трамп может ввести пошлины в размере до 100% на отдельные страны и частных лиц, содействующих продажам российских  энергоносителей, заявил сенатор Ричард Блюменталь, который разработал законопроект вместе с Грэмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Грэме ужесточить санкции против России. Трамп ранее сообщал об обсуждении законопроекта покойного сенатора Грэма об антироссийских санкциях.

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    14 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Мантуров анонсировал обсуждение судьбы МКС с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена включить вопрос дальнейшей работы Международной космической станции (МКС) в повестку диалога с американскими коллегами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Он отметил важность согласования общих позиций, передает ТАСС. «Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем», – заявил политик. Он добавил, что стороны хотят сверить часы и затронуть другие сопутствующие темы.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал переговоры с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом о судьбе МКС. Российские специалисты изучают возможность сохранения работы станции после 2028 года.

    Американская сторона планирует рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства на весь оставшийся срок эксплуатации орбитального комплекса.

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    14 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине

    Лавров обвинил ЕС в подрыве договоренностей России и США по Украине

    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны ведут политические игры, стремясь нарушить согласованные позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, заявили в МИД.

    Евросоюз хочет сорвать договоренности между Россией и США по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами», – цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

    Западные государства также пытаются испортить отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона, используя для этого украинских боевиков, добавил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность ростом террористических угроз в Африке.

    По словам министра, исламистские группировки, связанные с ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ) и «Боко харам», расширяют влияние при поддержке бывших метрополий. Эти страны используют в своих провокациях как террористов, так и боевиков с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

    Кроме того, помощник президента Николай Патрушев предупредил о планах государств ЕС сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило о поддержке Киевом террористических группировок в африканском регионе Сахеля.

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    15 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    В США подготовили жесткие санкции против четырех российских банков

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские законодатели подготовили законопроект, ориентированный на жесткие ограничения для Центробанка, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, включая полную блокировку активов и запрет на операции.

    Новый американский законопроект предусматривает введение масштабных ограничений в отношении ведущих кредитных организаций России. Документ обязывает президента США применить как минимум две меры против Банка России, а также утвердить полный пакет санкций для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, передает РИА «Новости».

    Инициатива запрещает физическим и юридическим лицам США проводить любые финансовые операции с указанными кредитными организациями. Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, включая открытие и использование корреспондентских счетов.

    Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий.

    При этом Министерство финансов США получит право делать исключения. Ведомство сможет освобождать от ограничений иностранные банки, проводящие крупные транзакции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Линдси Грэме (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ужесточить санкции против России. При этом президент США допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций против России с 2022 года 200 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Трамп допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России

    Трамп: Иран и «Хезболлу» могут добавить в антироссийские санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал внимательно изучить обновленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России и отметил, что законодатели могут туда добавить Иран и «Хезболлу», о чем он сообщил на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

    «Они бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышал», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Глава Белого дома добавил, что конгрессмены рассматривают возможность расширения действия документа, сам же он никакого решения пока не принял.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций группы конгрессменов. WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Главный исполнительный директор Американской торговой палаты заявил, что бизнес США потерял из-за санкций с 2022 года 200 млрд долларов.


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