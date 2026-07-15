Кабмин утвердил черный цвет для спецтранспорта ФСБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России официально регламентировало требования к внешнему виду автомобилей, применяемых ФСБ для перевозки арестованных, передает ТАСС. Согласно новому постановлению, за ведомством закрепляется уникальная цветографическая схема.

В документе подчеркивается, что «основным цветом наружной поверхности транспортных средств является черный». Дизайн спецтранспорта предусматривает нанесение контрастных белых, синих и красных полос. На бортах машин в обязательном порядке разместят эмблему ведомства и крупные надписи «ФСБ России» или «Пограничная служба ФСБ России».

Помимо визуального оформления, утверждены требования к оснащению транспортных средств. Спецавтомобили оборудуют проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Если машины создаются на базе грузовиков, допускается установка дополнительных световых сигналов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России анонсировало скорое поступление новых комфортных автозаков.

В июле прошлого года в стране вступили в силу новые правила проезда спецтранспорта с мигалками.