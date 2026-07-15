Принц Гарри признался, как справляется с облысением в 41 год

Принц Гарри признался, как справляется с облысением

Tекст: Катерина Туманова

Гарри смущенно признался, что старается «не смотреть на то, что происходит» там, наверху.

«Вверху ничего особенного не происходит, я стригусь, а в остальном стараюсь не смотреть, что происходит. Нет», – приводит его слова журнал Hello.

Гарри также пошутил по поводу своих рыжих волос, сказав, что предпочитает называть их цвет оттенком «закатного каштана».

В юности у Гарри, да и его брата Уильяма, были густые шапки волос, которые с годами истончились и оставили своим хозяевам лысины. При этом Гарри считает, что его облысение было более эстетичным, чем у брата.

В мемуарах 2023 года «Spare» о выпадении волос у принца Уильяма Гарри писал, что оно было «тревожным» и более запущенным, чем у него самого. Но это не лишило Уильяма юмора по отношению к этому вопросу.

Во визита в Лангстейн в Абердине Уильям неправильно расслышал то, что ему объясняли, и быстро отмахнулся: «О, некоторым из нас фен не нужен».

Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III впервые с 2022 года повидался с Гарри и его семьей. Суд отклонил иск принца Гарри и других звезд к Daily Mail. Принц Гарри запустил кинопроект о британских военных в Афганистане.