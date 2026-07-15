Объем российских вложений в гособлигации США вырос до 29 млн долларов

Общий объем инвестиций российской экономики в американский госдолг достиг 29 млн долларов, передают РИА «Новости».
Основная часть этих средств, составляющая 26 млн долларов, размещена в долгосрочных бумагах. На краткосрочные активы приходится лишь 3 млн долларов.
Тройка крупнейших держателей американского долга осталась без изменений. Лидирующую позицию сохранила Япония, хотя ее вложения за месяц сократились до 1,14 трлн долларов.
Второе место уверенно занимает Британия, нарастившая свой портфель до 948,6 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, увеличивший объем удерживаемых на балансе облигаций до 659,3 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов. По итогам марта размер этих инвестиций снизился до 25 млн долларов.