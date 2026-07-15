КСИР заявил о поражении базы Пятого флота США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке на инфраструктуру Пятого флота Соединенных Штатов, передает ТАСС. Целью стали ключевые объекты военного назначения.
В результате операции оказались уничтожены топливные резервуары американской базы. Кроме того, серьезный урон нанесен центру управления и командования.
Под удар также попали крупные склады запасных частей и военной техники. Информацию об успешном выполнении боевой задачи первоначально распространило иранское агентство Fars.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции объявил о начале военной операции против американских баз на Бахрейне.
В тот же день иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами военные корабли США у побережья королевства.
Месяцем ранее Центральное командование ВС США опровергло информацию о поражении комплекса зданий штаба Пятого флота.