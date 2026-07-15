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    15 июля 2026, 06:26 • Новости дня

    Итальянский климатолог назвал причину рекордной жары в Европе

    Итальянский климатолог: Антициклоны пустынь вызвали рекордную жару в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рекордные температуры и волны зноя в европейских странах вызваны вытеснением привычных океанических антициклонов мощными воздушными массами из пустынь, сообщил преподаватель физической географии университета Камерино Массимилиано Фаццини.

    В случаях, когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказывают сильное воздействие и простираются на высоту шести-восьми километров, пояснил ученый РИА «Новости».

    «Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», – добавил он.

    По словам эксперта, пустынные районы Ближнего Востока сейчас нагреваются даже сильнее северной Сахары. Изначально теплый воздух дополнительно прогревается из-за нисходящих потоков, что делает нынешние волны жары особенно интенсивными.

    Аномально жаркая погода установилась в европейских странах в середине июня. Температура воздуха местами превысила 40 градусов, побив исторические рекорды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной в странах Западной Европы унес жизни более 14 тыс. человек. Фаццини прогнозировал приход экстремального потепления в европейскую часть России. Французская энергетическая компания EDF временно остановила работу трех ядерных реакторов из-за высоких температур.

    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

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    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев

    Politico: Июньская аномальная жара убила 14 тыс. жителей Западной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный зной с температурами выше 40 градусов унес тысячи жизней в шести наиболее пострадавших странах Западной Европы.

    Аномальная жара, накрывшая Западную Европу с 18 июня по 1 июля, унесла жизни как минимум 14 тыс. человек, пишет Politico.

    Ученые отмечают, что подобные температурные рекорды были бы невозможны без изменений климата, вызванных деятельностью человека.

    Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии, где избыточная смертность составила 6,8 тыс. человек. В Великобритании от жары скончались около 2,2 тыс. жителей, во Франции – свыше 2 тысяч, в Бельгии – 1740. Испания и Нидерланды сообщили о 810 и 480 жертвах соответственно.

    «Весьма правдоподобно, что эти цифры в первую очередь связаны с жарой», – заявил главный врач датского Государственного института сывороток Лассе Скафте Вестергор. Он подчеркнул отсутствие других очевидных причин для столь масштабного роста смертности.

    Специалисты предупреждают, что реальное число погибших может быть выше по мере поступления новых данных. Высокие температуры часто приводят к смерти не только от теплового удара, но и из-за обострения хронических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально высокая температура воздуха унесла жизни более 5 тыс. жителей Германии. Рекордный июньский зной в Испании привел к гибели около 900 человек.

    Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более тысячи случаев избыточной смертности за одну неделю июня.

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    12 июля 2026, 20:26 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

    Tекст: Денис Тельманов

    В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

    «По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

    Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

    В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

    Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.

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    12 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Ураган повалил вековые деревья в парке музея-заповедника «Павловск» в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный музей-заповедник «Павловск» в Санкт-Петербурге устраняет последствия субботнего урагана, сильный ветер повалил в Павловском парке вековые дубы и липы, сообщил музей-заповедник.

    Государственный музей-заповедник «Павловск» устраняет последствия субботнего урагана, который нанес существенный ущерб парковой зоне, передает РИА «Новости». Сильный ветер повалил вековые дубы и липы почти на каждой аллее.

    «Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья: Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других», – говорится в сообщении учреждения.

    По оценке главного хранителя парка, зафиксировано свыше 200 утрат. Среди погибших деревьев оказался могучий дуб у реки Славянки, формировавший видовые перспективы, который пытались спасти два года назад. Подобных разрушений в Павловске не помнят как минимум последние 30 лет.

    К счастью, обошлось без пострадавших, а парковые павильоны остались целы. Сотрудники садово-паркового хозяйства уже приступили к расчистке территории. В понедельник, 13 июля, парк будет закрыт для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года штормовой ветер повалил около 300 деревьев в Петербурге.

    Из-за непогоды власти закрыли для посетителей центральные сады и скверы города.

    Вода затопила территорию исторического петербургского парка «Дубки».

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    14 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в Башкирии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вихрь пронесся около населенного пункта Турумбет в Башкортостане, повреждения получили жилые постройки, был опрокинут большегрузный транспорт.

    Кадры стихийного бедствия в Давлекановском районе республики появились в социальных сетях, пишут СМИРЕН-ТВ. На опубликованных видеозаписях запечатлено, как гигантская воронка стремительно опускается к земле.

    По предварительной информации, сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, стихия повредила фасады нескольких зданий и перевернула грузовой автомобиль.

    В настоящее время данные о возможных пострадавших уточняются. Профильные специалисты продолжают оценивать масштаб последствий обрушившейся непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий в подмосковном поселке Никольское. В начале июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила об опасности формирования атмосферных воронок на юге России.

    В конце июня разрушительный вихрь повредил более 60 кровель и семь автомобилей в уральском городе Кушва.

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    14 июля 2026, 04:08 • Новости дня
    Синоптик предупредил о выходе остатков тайфуна «Бави» на Дальний Восток России

    Синоптик Шувалов предупредил о ливнях в Приморье из-за остатков тайфуна «Бави»

    Tекст: Антон Антонов

    Аномальные дожди накроют Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин под влиянием остатков супертайфуна «Бави», сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке – это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна «Бави», который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    По словам синоптика, в отдельных районах Приморского края за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Такие значения значительно превышают обычную суточную норму и могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и ручьях.

    Шувалов уточнил, что зона наиболее интенсивных дождей затронет юг Хабаровского края и восточную часть региона, от Хабаровска до Охотска. В этих районах также ожидаются очень сильные осадки, и, по его предупреждению, сообщения о подтоплениях на Дальнем Востоке могут начаться уже с вечера 14 июля и продолжиться 15-16 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за влияния атмосферного фронта бывшего тайфуна «Бави».

    На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

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    13 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4561 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате мощных подземных толчков, произошедших в конце июня на территории Венесуэлы, погиб 4561 человек, сообщил спикер ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    Под завалами погиб 4561 человек. По сравнению с предыдущими данными количество жертв увеличилось на 228, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Родригеса.

    Спасателям удалось извлечь живыми 6462 человека, при этом ранения получили 16 740 местных жителей. Правительство уже оказало необходимую помощь 128 324 семьям, пострадавшим от удара стихии.

    Для размещения людей, потерявших дома, власти развернули 107 временных лагерей. В них сейчас находится 20 231 человек, однако без жилья по-прежнему остаются 17 907 граждан.

    Двумя днями ранее Родригес приводил данные о 4333 погибших.

    Россия передала партию гуманитарной помощи пострадавшим жителям Каракаса. При разрушительных подземных толчках пострадали трое российских граждан.

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    14 июля 2026, 05:18 • Новости дня
    Климатолог из США Хэйхо заявила о сдвиге планеты к опасным волнам тепла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальные температурные рекорды этого лета свидетельствуют о глобальном изменении климата, которое несет серьезную угрозу для всего человечества, заявила профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

    «В США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла – длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше», – заявила эксперт РИА «Новости».

    Специалист добавила, что высокие температуры больше нельзя воспринимать как обычное сезонное явление.

    По ее словам, людям необходимо серьезно относиться к возникающим климатическим рискам ради защиты своих семей и местных сообществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Кристина Даль прогнозировала резкий рост смертности в США из-за аномальной жары.

    В начале июля Национальная метеорологическая служба США ожидала повышение температуры в Вашингтоне до 45 градусов по Цельсию. Масштабная погодная аномалия подвергла опасности более 100 млн американцев.

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    14 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,5 км

    Шивелуч выбросил пепел на 10,5 км, объявлен красный код авиационной опасности

    Tекст: Мария Иванова

    Активная фаза извержения на Камчатке привела к образованию пеплового шлейфа длиной 145 километров, создав угрозу для пролетающих самолетов, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

    Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра, передает KVERT.

    Пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку и юго-востоку от исполина. В связи с активностью вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

    «Взрывы выбросили пепел на высоту до 10,5 км над уровнем моря, облако пепла смещается на 145 км к востоку - юго-востоку от вулкана», – говорится в сообщении.

    Специалисты отмечают, что экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью. В северной части купола растет новый блок лавы. Эксперты предупреждают, что пепловые выбросы на высоту до 12 километров могут произойти в любое время. Текущая активность вулкана способна повлиять на международные рейсы и низколетящие воздушные суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.

    Месяцем ранее специалисты присвоили исполину наивысший красный код авиационной опасности.

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    14 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в свердловском Ирбите из-за масштабного паводка

    Власти свердловского Ирбита ввели муниципальный режим ЧС из-за разлива реки Ница

    Tекст: Денис Тельманов

    Критический подъем уровня воды в реке Ница стал причиной объявления чрезвычайной ситуации на территории уральского города Ирбита, власти разворачивают пункты размещения для эвакуации жителей.

    Власти Свердловской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Ирбите, передает РИА «Новости».

    Решение связано с опасным подъемом воды в реке Ница, уровень которой достиг отметки 741 сантиметр при критическом значении в 740 сантиметров.

    Глава города Николай Юдин сообщил о проведении оперативного заседания профильной комиссии для обеспечения безопасности населения. «Именно поэтому прямо сейчас прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием спасателей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов учреждений и предприятий города, задействованных в обеспечении безопасности горожан», – заявил мэр.

    Руководитель муниципалитета добавил, что для эвакуируемых граждан дополнительно открывается один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.

    Сильные осадки обрушились на регион еще 29 июня, спровоцировав масштабные подтопления. Сейчас в 20 муниципалитетах затоплены 192 жилых дома, 11 дач и 1,2 тыс. приусадебных участков, а в пунктах размещения находится 91 человек, включая 37 детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали более 20 человек из зоны затопления в Ирбите.

    В начале июля свои дома из-за паводка в Свердловской области покинули 155 местных жителей.

    В конце июня уровень воды в свердловской реке Кушве поднялся на 60 сантиметров из-за последствий торнадо.

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    14 июля 2026, 05:26 • Новости дня
    Землетрясение произошло на юге Мексики

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильные сейсмические колебания затронули юго-западные районы Мексики, толчки зафиксировали недалеко от крупного населенного пункта, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на территории Мексики, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

    Очаг сейсмического события залегал на глубине 80 километров, а эпицентр располагался в 17 километрах к юго-западу от города Тапачула, где постоянно проживают около 202 тыс. человек.

    Информация о возможных разрушениях городской инфраструктуры или пострадавших среди местного населения пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае у побережья мексиканского штата Оахака произошло землетрясение магнитудой 6,0.

    В начале года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,5 на юге страны.

    Прошлой весной в районе западного побережья Мексики случилось землетрясение магнитудой 5,9.

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    13 июля 2026, 06:09 • Новости дня
    Примгидромет сообщил о приближении тайфуна «Бави» к Приморью

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Приморском крае ожидается резкое ухудшение погоды из-за влияния атмосферного фронта, связанного с бывшим тайфуном «Бави», сообщил Примгидромет.

    «Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун «Бави», ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на значительной территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В среду в регионе прогнозируется сильный дождь – от 15 до 45 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Местами количество осадков может достичь 50 миллиметров за аналогичный период. На побережье ожидается усиление ветра до 15–22 метров в секунду.

    Синоптики отмечают, что общее количество осадков может составить 30-90 миллиметров, что соответствует 30-80% месячной нормы.

    На реках края прогнозируются паводки с повышением уровня воды на 0,8-2,0 метра. Возможны локальные резкие подъемы воды до 2,8 метра, а также затопления дорог и хозяйственных объектов. Жителям и гостям Приморья советуют ограничить поездки во время непогоды.

    На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

    На прошлой неделе правительство Японии организовало специальный штаб из-за приближения тайфуна «Бави».

    Накануне Ассоциация туроператоров России заявила об отсутствии организованных российских туристов в затронутой стихией китайской провинции Фуцзянь.

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    13 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 4490 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Венесуэле число жертв двойного землетрясения, которое произошло в июне, достигло 4490 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

    «Число погибших – 4490», – приводит слова Родригеса РИА «Новости».

    По данным властей, в результате двух землетрясений повреждены 856 зданий, из них 190 полностью обрушились. Также зарегистрировано 1202 афтершока.

    Для устранения последствий стихии мобилизованы почти 32 тыс. сотрудников экстренных служб и более 30 тыс. добровольцев. Кроме того, на месте работают почти 2,5 тыс. иностранных спасателя, задействованных в поисковых операциях и помощи пострадавшим районам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    ВОЗ предупредила о риске масштабных эпидемий в Венесуэле.

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    13 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 135 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших в результате прохода тайфуна Бави на Тайване выросло до 135 человек, данных о погибших пока не поступало, сообщили местные СМИ.

    Большинство людей получили травмы при падении с мопедов и велосипедов. Некоторые жители пострадали еще на этапе подготовки к непогоде, передает РИА «Новости» со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

    Тайфун «Бави» приблизился к острову 9 июля. Местные метеорологи назвали его самым мощным штормом с 1987 года. Пик непогоды пришелся на выходные, а 12 июля циклон покинул территорию и направился вглубь материка.

    За четыре дня экстренные службы зафиксировали более 3 тыс. происшествий. Основной ущерб нанесли поваленные деревья и разрушения объектов общественной инфраструктуры. Власти приняли решение эвакуировать 15,2 тыс. человек в 14 городах.

    Мощные порывы ветра оставили без электричества 249,1 тыс. домохозяйств. К 12 июля подачу энергии удалось восстановить почти везде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне действия тайфуна «Бави» в китайской провинции Фуцзянь отсутствовали организованные туристические группы из России. Несколькими днями ранее правительство Японии организовало специальный центр сбора данных для подготовки к удару этой стихии. В ноябре прошлого года власти Тайваня эвакуировали почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за надвигающегося супертайфуна «Фунг-Вонг».

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