Сальдо: В Херсонской области приостановили отправку детей в другие регионы

Власти Херсонской области приостановили отправку детей в другие регионы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Из-за оперативной обстановки мы приняли решение приостановить выезд детей на отдых за пределы региона. Весной планировали направить более 1,7 тыс. ребят в лагеря разных регионов России. Но безопасность детей для нас на первом месте, сейчас рисковать нельзя», – сказал Сальдо ТАСС.

При этом региональное министерство образования и науки уже организовало альтернативные форматы досуга.

Сальдо уточнил, что в 2026 году на базе местных школ открыли 59 смен для учеников начальных классов, где отдыхают 1 750 человек. Выезды за пределы субъекта возобновят сразу после стабилизации ситуации.

В начале июля двое детей получили ранения при обстрелах Херсонской области украинскими войсками.

В июне власти соседней Запорожской области прекратили перевозку организованных детских групп из-за угрозы атак.

Руководство Крыма временно приостановило прием несовершеннолетних в оздоровительные учреждения региона до начала осени.